Ojojoj, kričal hlásateľ po exportnom góle. Čierna séria Popradu pokračuje

„Zvyknem kopať štandardky z týchto vzdialeností a teraz mi to sadlo super. Videl som v prvom polčase, keď kopal priamy kop Erik Ľupták, že brankár sa skôr pohol za múr. Skúsil som to na jeho stranu a vyšlo to,“ opísal svoj presný zásah 21-ročný ofenzívny futbalista.

Gembický pochádza z okolia, no ako dorastenec odišiel do Dunajskej Stredy. Neskôr sa stal hráčom Trnavy, hosťoval aj v Michalovciach, kde získal prvé skúsenosti v najvyššej súťaži. Na hosťovaní je aj v Rimavskej Sobote.

V druhom polčase bol to práve Gembický, ktorý sa blysol parádnym priamym kopom. Loptu kopol ponad múr a tá sa od vzdialenejšej žrdi odrazila do siete.

Jeho tím je po desiatich kolách na 6. mieste tabuľky so 17 bodmi, Popradu patrí 13. priečka so ziskom 10 bodov.

Podľa počtu vyložených šancí by sa na Gemeri mohol zrodiť aj výsledok 5:4, alebo možno aj 5:5. „Podobné je to aj v iných zápasoch, a je to na porazenie,“ uznal tréner Popradu.

Oživenie z dorastu

Je však odhodlaný situáciu zmeniť, keď vedenie klubu po prehratom zápase s Lučencom neprijalo jeho demisiu.

„Keď mi dala správna rada dôveru, tak musím urobiť všetko preto, aby sme to otočili. Vedenie asi zobralo do úvahy aj to, akú kvalitu mám k dispozícii. Nevidelo problém vo mne, ale skôr v tých problémoch, ktoré nás trápia. Máme úzky káder veľa zranených a potrestaných hráčov,“ poukázal na situáciu v mužstve tréner.

O treťoligovú príslušnosť Popradu sa však neobáva. „Potrebujeme získať nejaké body, v zime doplníme káder a ten stred uhráme,“ vyhlásil.

Pomôcť by mohli aj hráči z dorastu. „Nechcel som oslabovať ligový dorast, ale budeme musieť siahnuť do dorastu a vytiahnuť nejakých hráčov, aby sme to celé oživili a dostali sa do víťazného laufu,“ uzavrel tréner Popradu.

Tabuľka III. ligy Východ