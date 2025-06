Na jar ešte nevyhrali, v poslednom kole zdolali kandidáta na postup rozdielom triedy

Snina naopak na jar mala úctyhodnú desaťzápasovú šnúru bez straty bodu, vďaka čomu si už dve kolá pred koncom zabezpečila druhé miesto v tabuľke a v 7. júna ju čaká kvalifikačné stretnutie o postup do druhej ligy proti druhému tímu skupiny Západ.

Smerom dopredu sme však boli jaloví. Teraz so Sninou som konečne videl aj v ofenzíve dobré akcie po krajoch, šprinty smerom dopredu a centre do šestnástky,“ uviedol Bari.

„Bolo to naše prvé a zároveň posledné víťazstvo na jar,“ poznamenal tréner Fiľakova Eugen Bari.

„To však nič nemení na tom, že moje mužstvo podalo veľmi dobrý výkon a neznižuje to zásluhy mojich hráčov,“ zdôraznil kouč Fiľakova.

Predpokladal, že súper asi nepostaví svoju najsilnejšiu zostavu, keďže sa chystá na dôležitý zápas o postup do II. ligy.

Chceli potešiť divákov

Snina mala v úvode stretnutia veľkú šancu. „Ak by ju premenili, asi by to bol iný zápas, ale potom sme boli lepší, aktívnejší a zaslúžene sme vyhrali. Mali sme ešte aj ďalšie šance,“ vravel tréner.

Fiľakovo pritom v predchádzajúcich 14 jarných zápasoch dalo dokopy iba štyri góly. V poslednom kole na taký istý počet presných zásahov mu stačilo deväťdesiat minút.