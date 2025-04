Treťoligista na jar získal iba dva body, prepadol sa v tabuľke. Vracia sa známy tréner

Mnohí by do toho nešli

Na lavičku sa vracia známa tvár Eugen Bari. Bývalý ligový futbalista naposledy viedol Rimavskú Sobotu, kde skončil v závere minulej sezóny.

„Prvé mesiace mi trénovanie nechýbalo, ale už ma to začalo ťahať späť k futbalu,“ priznal pre Sportnet Bari.

Je rodák z Fiľakova, stále v tomto meste žije. FTC trénoval už aj v minulosti, naposledy na jeseň v roku 2021.

„Trochu som zvažoval, či prijať túto ponuku, lebo vôbec to nie je ľahká situácia. Myslím si, že nie je veľa trénerov, ktorí by do toho šli. Mám však rád výzvy a spravím všetko pre to, aby som pomohol mužstvu,“ uviedol skúsený tréner.