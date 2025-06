Na tento zápas nezabudnem. Ktovie, kedy sa po reorganizácii zase stretneme, vravel tréner

Nie sme na to zvyknutí, ale tentoraz sme zvolili túto tímovú taktiku a vyšlo to.

Bolo to zaujímavé, lebo aj v bloku sme mali úseky, keď sme dokázali pekne kombinačne vyjsť a ísť do útoku.

Nemal som možnosť veľkých vstupov do zápasu, ale snažil som sa hráčov chvíľami povzbudiť, chvíľami troška zvýšeným hlasom upozorniť, aby zo seba vymačkali čo najviac. To sa podarilo a tešíme sa z víťazstva.

Som spokojný iba čiastočne. Spoločne s ľuďmi, ktorí robia vo Vranove futbal, sme si dali cieľ byť do piateho miesta. To sme splnili, ale prial som si byť vyššie.

Po zápase si sadneme, povieme si, prečo to tak bolo, či je výhra zaslúžená, nezaslúžená, taktika vyšla, vieme si to zanalyzovať.

Treba ísť nie nevraživosťou, ale túžbou za víťazstvom. Vtedy to môže vyjsť.

Čo by ste vyzdvihli na vašom mužstve podľa výkonov v práve končiacej sezóne?

Vážim si tímovosť. Stále na tom staviam, na tímovosti a prajnosti.

Pozná to každý tréner a manažér, že v každom tíme vzniknú vzťahové trenice. Keď ich človek dokáže s nejakou predvídavosťou eliminovať a vznikne tímový duch a prajnosť, vtedy prídu aj výsledky. Z takého tímu dokáže vyjsť aj dobrá individualita.

Ak by ste mohli zmeniť výsledok jediného zápasu na jar, ktorý by to bol?

Prial by som si vyhrať v Lipanoch, lebo boli sme dobrí. Fakt. Dobre sme hrali aj v Poprade a v Spišskej Novej Vsi, ale s Lipanmi máme silno negatívnu bilanciu, tak tam by som si asi najviac prial to víťazstvo. Ale žiaľ, tak to je, futbal sa hrá na góly a my sme zlyhali v útoku.