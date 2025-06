Nemajú vyhovujúci štadión, no majú smelé plány. Postúpi Sereď do druhej ligy?

SEREĎ. Tri kolá pred koncom III. ligy Západ o titule len snívali, ich hlavný konkurent mal totiž náskok štyroch bodov. Lehota pod Vtáčnikom však nečakane zaváhala a ponúkla ŠKF Sereď veľkú príležitosť.

Šance sa chytili dokonale Futbalisti z 15-tisícového mestečka sa jej chytili dokonale. Posledné tri zápasy, hoci hrali všetky vonku, zvládli za deväť bodov a tešia sa z veľkého triumfu. „Na jar sme mali problém so zápasmi vonku. Vedeli sme, že posledné tri zápasy nás čakajú na ihriskách súperov, preto sme dôsledne pracovali s hlavami hráčov.

Vysvetľovali sme im, že nestačí len vyhrávať doma, ale potrebujeme zvládať aj zápasy vonku. Chlapci posledné tri stretnutia zvládli na jedničku, takže naša práca slávi úspech,“ pre Sportnet povedal tréner ŠKF Sereď Richard Slezák. Definitívu postupu pečatila Sereď triumfom 3:1 na pôde Častkoviec. Lehota pod Vtáčnikom prehrala v Malackách 1:4.

„Vždy sme sa pozerali hlavne na seba. Ľudia na štadióne vraveli, že Lehota prehráva, no my sme zápas uchopili veľmi dobre a po dominantnom výkone sme zaslúžene vyhrali,“ dodal. O tom je dlhodobá súťaž Tréner si je vedomý, že šancu vyhrať súťaž ponúkol jeho mužstvu súper z hornej Nitry. O tom je však podľa neho dlhodobá súťaž. „V závere súťaže sme mali zrejme lepšiu formu ako Lehota. Keď sme však skončili na konci prví, rozhodne je to zaslúžené,“ tvrdí Slezák. VIDEO: Hráči vyhadzujú trénera, autor: Nina Kubačková, ŠKF Sereď facebook

Víťazstvo v aktuálnom ročníku tretej ligy Západ ho teší o to viac, že súťaž ponúkla v tejto sezóne nejednu zápletku. V tejto podobe však tretia liga na západe končí, tímy zo stredu po reorganizácii v nej hrať nebudú. „Budem sa opakovať, ale súťaž mala v tejto sezóne mimoriadnu kvalitu. Mať v lige sedemnásť tímov je pomerne veľké množstvo, trikrát sme museli hrať v stredu, čo pre pracujúcich hráčov nebolo jednoduché. Chalani to však zvládli, za čo si zaslúžia absolutórium,“ vzdal poklonu svojim zverencom.

Nemali nič pripravené Oslavy po poslednom triumfe Serede boli spontánne. Hráči sa po záverečnom hvizde začali tešiť a neskôr vyhadzovali trénera do vzduchu. „Nemali sme nič pripravené, pretože nič nebolo isté. Akurát majitelia prišli za nami a priniesli nám šampanské. Potom sme cestovali na spoločnú večeru do Bratislavy, kde sme to oslávili. Ale žiadne tričká ani nič podobné sme nemali, pretože nikdy neviete, čo sa stane. A v tomto ročníku tretej ligy Západ obzvlášť,“ povedal. Sereď hrala v minulosti aj najvyššiu slovenskú súťaž, no pre nevyhovujúci štadión ju musela opustiť. Aktuálne jej stánok nespĺňa kritériá ani pre druhú ligu, preto bude zaujímavé sledovať, či do nej nakoniec postúpi. Aj keď súťaž vyhrala.

„Majitelia posledné dva týždne komunikujú s mestom a podľa mojich informácií by 1. septembra mala začať prestavba hlavnej tribúny, po ktorej by štadión vyhovoval všetkým kritériám na druhú ligu. Klub má záujem postúpiť do druhej ligy a hľadá alternatívu, kde by odohral jesennú časť s tým, že na jar by sa celý tím aj s druhou ligou vrátil do Serede,“ uviedol Slezák. Podľa nami zistených informácií Sereď rokuje o tom, aby jesennú časť druhej ligy hrala v Piešťanoch. „Naši majitelia sú v úzkom kontakte so Slovenským futbalovým zväzom a riešia administratívne veci ohľadom licenčného konania. Verím, že najbližšie dni pre nás budú úspešné a Sereď bude hrať v novej sezóne druhú ligu,“ dodal.

Výzva pre mladých hráčov Sereď chce ísť do druhej ligy aj preto, že tretia liga Západ môže po reorganizácii prísť o svoju kvalitu. „Pre mladých hráčov je to bez debaty veľká výzva. Snom každého jedného z nich bolo vyhrať ťažkú súťaž, no v druhom rade sa teraz chcú zapojiť do priebehu druhej ligy. Máme pár dní, aby sme dali hlavy dokopy, vyhodnotili situáciu a rozhodli sa,“ uviedol. VIDEO: Častkovce - Sereď v poslednom kole III. ligy Západ

Ak by Sereď postúpila do druhej ligy, podľa Slezáka by patrila medzi kluby s najnižším rozpočtom. Rozhoduje sa však na ihrisku. „Určite sa nebudeme pohybovať v sumách, aké majú etablované druholigové kluby. Budeme však hľadať alternatívy, ako hrať dôstojnú úlohu v druhej lige,“ prezradil.

Veľmi dobrá a kvalitná súťaž V aktuálnom tíme Serede pôsobí viacero študentov a hráčov, ktorí majú civilné zamestnanie. V prípade postupu by sa isté veci museli zmeniť. „O zmenách v kádri je veľmi skoro hovoriť. Samozrejme, že niektorí hráči, ktorí mali v tretej lige nižšiu minutáž, budú hľadať alternatívy. Pretože druhá liga je ešte náročnejšia. Budeme sa musieť nejako zladiť, upraviť tréningy kvôli pracujúcim. To všetko bude úloha na najbližšie dni,“ uviedol. Tretia liga Západ je na konci a pre fanúšikov ponúkla mimoriadnu zápletku. Po napínavom konci sa z triumfu teší Sereď, ktorá potvrdila, že je potrebná hrať do úplného konca. „Bol to náročný ročník a budem sa opakovať, je škoda, že tretia liga Západ v tejto podobe končí. Pretože to bola veľmi dobrá a kvalitná súťaž. Je pre nás skvelé, že sme ju ako posledný tím vyhrali, pretože dlhodobá súťaž a ešte tak kvalitná sa nevyhráva každý deň. Chalanov to stálo veľa síl, sú extrémne vyčerpaní, pretože sme dohrávali v oklieštenom počte. Aj preto by som im chceli poďakovať za odhodlanie, rovnako ako všetkým fanúšikom, ktorí sú v Seredi výborní. Pre tieto pozitívne veci by som bol rád, keby sa všetky procesy ohľadom štadióna rozbehnú a budeme sa môcť tešiť na druholigové zápasy v Seredi,“ uzavrel tréner ŠKF Sereď Richard Slezák.

Tabuľka III. ligy Západ