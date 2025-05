Termín a dejisko zápasu o postup sú známe. Otázniky však zrejme ostanú aj po ňom

„Mali sme dosť príležitostí rozhodnúť. Bol to skôr remízový zápas, ale pred druhým gólom hostí sme spravili chybu, aká by sa nemala stávať. Nebol to úplne zlý výkon, ale ani nie ideálny,“ zhodnotil stretnutie tréner Sniny.

Snina ešte nikdy v histórii nehrala druhú najvyššiu súťaž. „Veríme, že my to zlomíme,“ vyhlásil tréner.

Víťaz III. ligy Východ Slávia TU Košice má problémy s rozmermi ihriska, štadión Serede tiež nespĺňa podmienky na vyššiu súťaž a Lehota pod Vtáčnikom by tiež musela podniknúť nejaké úpravy.

V Snine by v prípade postupu bolo treba doriešiť iba detaily. Ihrisko spĺňa normy, úpravy by sa týkali tribúny a šatní. „Nejde o veľké ani príliš nákladné veci, myslím si, že by sa to dalo pomerne rýchlo vyriešiť,“ poznamenal René Kočan.

