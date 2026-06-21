    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina I
    Philadelphia
    23:00
    Irak
    Irak
    PrehľadPreview

    Francúzsky obranca napriek roli favorita varuje: Ľudia čakajú tri body, ale nebude to jednoduché

    Francúzsky Kylian Mbappé (v strede) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu proti Senegalu.
    Francúzsky Kylian Mbappé (v strede) oslavuje so spoluhráčmi po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu proti Senegalu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 14:30
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    Francúzi mali trochu pomalší rozbeh do šampionátu.

    Potvrdiť úlohu papierového favorita a za istých okolností mať vo svojej moci miestenku medzi 32 najlepšími tímami majstrovstiev sveta.

    To je cieľ futbalistov Francúzska, ktorí v pondelok 22. júna o 23.00 SELČ nastúpia vo Philadelphii na duel 2. kola I-skupiny proti Iraku.

    Francúzi mali trochu pomalší rozbeh do šampionátu, ktoré sa hrá v USA, Kanade a Mexiku, ale vo svojom otváracom stretnutí napokon zaznamenali víťazstvo 3:1 nad Senegalom.

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    V útočných radoch sa preukázala zohranosť a kvalita dua Kylian Mbappe - Michael Olise. Prvý menovaný sa postaral o dva góly, druhý prihral svojmu spoluhráčovi na presný zásah.

    Ľudia čakajú automaticky tri body

    „Pozreli sme si videá z ich stretnutia proti Nórsku. Majú dobrý tím, nebude to jednoduché.

    Ľudia si myslia, že keďže ideme hrať proti Iraku, tak automaticky získame tri body,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii obranca francúzskeho tímu William Saliba.

    Irak to má v tomto smere jednoduchšie, síce na úvod turnaja prehral s Nórskom 1:4, ale proti ďalšiemu favoritovi nemá čo stratiť. „Hráčom som 24 hodín po stretnutí povedal, aby zabudli na duel s Nórskom.

    Treba sa pozerať na pozitíva, 70 minút bola naša hra na vysokej úrovni. Teraz bude výzvou to, aby sme takýto náš výkon predviedli počas celých 90 minút. Dôverujem hráčom,“ povedal pred úvodným výkopom šéf iránskej lavičky Graham Arnold.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny I

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    vs.
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    Najbližší súper Iraku má výhodu v podobe získaných troch bodov do tabuľky. Ak by vicemajstri sveta z Kataru opätovne naplno bodovali a zároveň by Nórsko triumfovalo nad Senegalom, tak by to bolo víťazstvo s istotou miestenky vo vyraďovacej fáze.

    Tréner Didier Deschamps využil čas na prípravu aj na komunikáciu s viacerými hráčmi. Nejde o žiadnu novinku, ale o pravidelnú činnosť počas jeho pôsobenia na lavičke „Les Bleus“.

    Dobre zvláda túto skupinu hráčov

    „Veľmi dobre zvláda túto skupinu hráčov. Komunikuje s nimi, keď je potrebné, aby sme zostali pokope a uisťuje sa, že každý je pripravený.

    Vždy máme dvere otvorené,“ vyjadril sa obranca francúzskeho tímu Lucas Digne.

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    Irak by potreboval pri ideálnom scenári naplno bodovať, aby zostal v hre o pokračovanie na turnaji.

    „Najdôležitejšie proti Francúzsku je, že ak dáte otvárací gól, tak vás okamžite potrestajú. Pozitívne nastavenie je našou jedinou zbraňou.

    Náš návrat na majstrovstvá sveta po 40 rokoch dodal ľuďom v Iraku šancu prejaviť hrdosť na náš tím. Chcem požiadať každého, aby pokračoval v podpore a veril nám.

    Stále sme súčasťou skupinovej fázy a ideme bojovať v zostavujúcich dvoch stretnutiach o to, aby sme si zachovali nádej,“ dodal Arnold pred pondelkovým stretnutím.

    MS vo futbale 2026 - I-skupina, 2. kolo

    Predpokladané zostavy Francúzsko - Irak:

    Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe

    Irak: Hassan - H. Ali, Tahseen, Hashim, Doski - Bayesh, Isamel, Al-Ammari, Jasim - Hussein, Al-Hamadi

    Tabuľka skupiny I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    Španielsko - Saudská Arábia: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2026.online
    ONLINE: Španielsko - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina H)
    dnes 15:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Francúzsky obranca napriek roli favorita varuje: Ľudia čakajú tri body, ale nebude to jednoduché