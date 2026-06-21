Francúzsky obranca napriek roli favorita varuje: Ľudia čakajú tri body, ale nebude to jednoduché

Potvrdiť úlohu papierového favorita a za istých okolností mať vo svojej moci miestenku medzi 32 najlepšími tímami majstrovstiev sveta.
To je cieľ futbalistov Francúzska, ktorí v pondelok 22. júna o 23.00 SELČ nastúpia vo Philadelphii na duel 2. kola I-skupiny proti Iraku.
Francúzi mali trochu pomalší rozbeh do šampionátu, ktoré sa hrá v USA, Kanade a Mexiku, ale vo svojom otváracom stretnutí napokon zaznamenali víťazstvo 3:1 nad Senegalom.
V útočných radoch sa preukázala zohranosť a kvalita dua Kylian Mbappe - Michael Olise. Prvý menovaný sa postaral o dva góly, druhý prihral svojmu spoluhráčovi na presný zásah.
Ľudia čakajú automaticky tri body
„Pozreli sme si videá z ich stretnutia proti Nórsku. Majú dobrý tím, nebude to jednoduché.
Ľudia si myslia, že keďže ideme hrať proti Iraku, tak automaticky získame tri body,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii obranca francúzskeho tímu William Saliba.
Irak to má v tomto smere jednoduchšie, síce na úvod turnaja prehral s Nórskom 1:4, ale proti ďalšiemu favoritovi nemá čo stratiť. „Hráčom som 24 hodín po stretnutí povedal, aby zabudli na duel s Nórskom.
Treba sa pozerať na pozitíva, 70 minút bola naša hra na vysokej úrovni. Teraz bude výzvou to, aby sme takýto náš výkon predviedli počas celých 90 minút. Dôverujem hráčom,“ povedal pred úvodným výkopom šéf iránskej lavičky Graham Arnold.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny I
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 6
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 12
| Skupina I | Matchday 16
| Skupina I | Matchday 16
Najbližší súper Iraku má výhodu v podobe získaných troch bodov do tabuľky. Ak by vicemajstri sveta z Kataru opätovne naplno bodovali a zároveň by Nórsko triumfovalo nad Senegalom, tak by to bolo víťazstvo s istotou miestenky vo vyraďovacej fáze.
Tréner Didier Deschamps využil čas na prípravu aj na komunikáciu s viacerými hráčmi. Nejde o žiadnu novinku, ale o pravidelnú činnosť počas jeho pôsobenia na lavičke „Les Bleus“.
Dobre zvláda túto skupinu hráčov
„Veľmi dobre zvláda túto skupinu hráčov. Komunikuje s nimi, keď je potrebné, aby sme zostali pokope a uisťuje sa, že každý je pripravený.
Vždy máme dvere otvorené,“ vyjadril sa obranca francúzskeho tímu Lucas Digne.
Irak by potreboval pri ideálnom scenári naplno bodovať, aby zostal v hre o pokračovanie na turnaji.
„Najdôležitejšie proti Francúzsku je, že ak dáte otvárací gól, tak vás okamžite potrestajú. Pozitívne nastavenie je našou jedinou zbraňou.
Náš návrat na majstrovstvá sveta po 40 rokoch dodal ľuďom v Iraku šancu prejaviť hrdosť na náš tím. Chcem požiadať každého, aby pokračoval v podpore a veril nám.
Stále sme súčasťou skupinovej fázy a ideme bojovať v zostavujúcich dvoch stretnutiach o to, aby sme si zachovali nádej,“ dodal Arnold pred pondelkovým stretnutím.
MS vo futbale 2026 - I-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy Francúzsko - Irak:
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Irak: Hassan - H. Ali, Tahseen, Hashim, Doski - Bayesh, Isamel, Al-Ammari, Jasim - Hussein, Al-Hamadi