    Irak
    Irak
    MS vo futbale 2026
    17.06.2026, Skupina I
    1 - 4
    1:2
    Nórsko
    Nórsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Haaland sa zaskvel pri debute na MS. Veľkú chybu brankára potrestal víťazným gólom

    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (18)
    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|17. jún 2026 o 02:15
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    Nórsko dnes zdolalo Irak v skupine I na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Irak - Nórsko 1:4 (1:2)

    Góly: 39. Hussein - 29. a 43. Haaland, 76. Östigärd, 90.+7 Hussein (vl.).

    Rozhodcovia: Atcho – Ditsoga, Abeigne (všetci Gab.), 63 106 divákov

    ŽK: Tahseen (Ir.)

    Irak: Hassan - H. Ali (73. Saadoon), Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh (78. Meme), Ismael (59. Iqbal), Al-Ammari, Jasim (73. Qasem) - Hussein, Al-Hamadi (59. Farji)

    Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe (73. Östigärd) - Ödegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup) - Sörloth (73. Bobb), Haaland

    Reprezentanti Nórska uspeli vo svojom úvodnom zápase na MS vo futbale 2026. V stretnutí I-skupiny zdolali hráčov Iraku 4:1.

    Dvomi gólmi v prvom polčase sa na triumfe podieľal kanonier Erling Haaland, ktorý odpovedal aj na vyrovnávajúci zásah Aymena Husseina.

    Na rozdiel od prvého dejstva, v tom druhom sa už Irak do žiadnej šance nedostal. Naopak, Nóri pridali v záverečnej štvrťhodine ďalšie presné zásahy a dostali sa na čelo skupiny o skóre pred Francúzsko.

    Fotogaléria zo zápasu Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Norway's Erling Haaland (9) celebrates after scoring the opening goal against Iraq goalkeeper Jalal Hassan (12) during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Norway's Erling Haaland celebrates scoring his side's opening goal during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Norway's Erling Haaland (9) scores the opening goal against Iraq goalkeeper Jalal Hassan (12) during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Norway's Erling Haaland (9) celebrates with teammate Sander Berge (8) after scoring the opening goal during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    18 fotografií
    Norway's Erling Haaland (9) is congratulated after scoring his side's opening goal during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's players celebrate after Erling Haaland (9) scored the opening goal during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) heads the ball against Iraq's Aymen Hussein (18) during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer tries control the ball past Iraq's Ali Alhamadi during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Kristoffer Ajer (3) plays the ball against Iraq's Ali Alhamadi (9) during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9) runs on the field during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9), left, and Iraq's Zaid Tahseen (4) eye the ball during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Sander Berge, left, and Iraq's Ali Alhamadi (9) vie for the ball during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Martin Oedegaard (10) moves the ball against Iran's Arya Yousefi (17) during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIraq goalkeeper Jalal Hassan (12) makes a save against Norway's Fredrik Aursnes (14) during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIraq's Aymen Hussein, top, heads the ball during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway's Erling Haaland (9), left, and Iraq's Zaid Tahseen (4) compete for the ball during the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Charles Krupa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway fans cheer before the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Mark Stockwell) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNorway players pose for a team photo prior to the World Cup Group I soccer match between Iraq and Norway in Foxborough, Mass., near Boston, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Reprezentanti Iraku nastúpia na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 23.00 SELČ v Philadelphii proti Francúzsku, Nóri budú hrať v rovnaký deň od 2.00 SELČ v East Rutherforde so Senegalom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Irak - Nórsko

    I. polčas:

    Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, ku ktorému výkonom prispeli oba tímy. V 13. minúte mohli hráči Iraku otvoriť skóre, keď sa Al-Hamadi dostal k odrazenej lopte, no zvnútra šestnástky ju poslal nad bránu.

    Gól nepriniesla ani 21. minúta, v ktorej Haaland hlavičkoval po centri Ödegaarda, no loptu nezasiahol ideálne. Prvý polčas vygradoval záverečnou štvrťhodinou, v ktorej diváci videli tri góly.

    Nóri išli do vedenia v 29. minúte, keď otvorili skóre po rýchlej ofenzívnej akcii. Nusa na ľavom krídle posunul loptu rozbehnutému Wolfemu, ktorý krížnou prihrávkou našiel pri vzdialenejšej žrdi Haalanda - 0:1.

    O desať minút vyrovnal Hussein, keď hlavičkou zakončil center Jasima - 1:1.

    Nóri išli do šatní spokojnejší, keďže Haaland v 43. minúte úspešne napádal rozohrávku, brankár Hassan ho pri odkope nastrelil a lopta skončila v bráne.

    VIDEO: Druhý gól Erlinga Haalanda v zápase Irak - Nórsko

    Ešte v prvom polčase mohli vyrovnať Tahseen aj Al-Hamadi, ale v sľubných šanciach neuspeli. Boli to napokon aj posledné šance Iraku v zápase.

    II. polčas:

    Nóri mali hru v druhom polčase pod kontrolou a súpera nepúšťali na dostrel brány. Upokojila ich 77. minúta, v ktorej sa Östigärd po troch minútach na ihrisku dostal k hlavičke po rohu Ödegaard a využil nedôraz defenzívy - 1:3.

    Haaland mohol v 84. minúte dokonať hetrik, ale po chybe súpera a krátkom úniku zakončil iba do vybehnutého brankára.

    Definitívnu podobu výsledku dal v 97. minúte dôrazný Thorstvedt, ktorý aj s prispením irackého útočníka Husseina dostal loptu do brány.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    1 - 4
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    3 - 0
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026.
    Haaland sa zaskvel pri debute na MS. Veľkú chybu brankára potrestal víťazným gólom
    dnes 02:15
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland strieľa gól v zápase Nórsko - Irak na MS vo futbale 2026.
    Haaland sa zaskvel pri debute na MS. Veľkú chybu brankára potrestal víťazným gólom
    dnes 02:15
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