Haaland sa zaskvel pri debute na MS. Veľkú chybu brankára potrestal víťazným gólom

MS vo futbale 2026 - skupina I
Irak - Nórsko 1:4 (1:2)
Góly: 39. Hussein - 29. a 43. Haaland, 76. Östigärd, 90.+7 Hussein (vl.).
Rozhodcovia: Atcho – Ditsoga, Abeigne (všetci Gab.), 63 106 divákov
ŽK: Tahseen (Ir.)
Irak: Hassan - H. Ali (73. Saadoon), Tahseen, Hashem, Doski - Bayesh (78. Meme), Ismael (59. Iqbal), Al-Ammari, Jasim (73. Qasem) - Hussein, Al-Hamadi (59. Farji)
Nórsko: Nyland - Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe (73. Östigärd) - Ödegaard (81. Berg), Berge, Aursnes (73. Thorstvedt), Nusa (73. Schjelderup) - Sörloth (73. Bobb), Haaland
Reprezentanti Nórska uspeli vo svojom úvodnom zápase na MS vo futbale 2026. V stretnutí I-skupiny zdolali hráčov Iraku 4:1.
Dvomi gólmi v prvom polčase sa na triumfe podieľal kanonier Erling Haaland, ktorý odpovedal aj na vyrovnávajúci zásah Aymena Husseina.
- ONLINE: Irak - Nórsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)
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Na rozdiel od prvého dejstva, v tom druhom sa už Irak do žiadnej šance nedostal. Naopak, Nóri pridali v záverečnej štvrťhodine ďalšie presné zásahy a dostali sa na čelo skupiny o skóre pred Francúzsko.
Reprezentanti Iraku nastúpia na ďalší zápas v pondelok 22. júna od 23.00 SELČ v Philadelphii proti Francúzsku, Nóri budú hrať v rovnaký deň od 2.00 SELČ v East Rutherforde so Senegalom.
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MS vo futbale 2026 - skupina I
Priebeh zápasu Irak - Nórsko
I. polčas:
Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe, ku ktorému výkonom prispeli oba tímy. V 13. minúte mohli hráči Iraku otvoriť skóre, keď sa Al-Hamadi dostal k odrazenej lopte, no zvnútra šestnástky ju poslal nad bránu.
Gól nepriniesla ani 21. minúta, v ktorej Haaland hlavičkoval po centri Ödegaarda, no loptu nezasiahol ideálne. Prvý polčas vygradoval záverečnou štvrťhodinou, v ktorej diváci videli tri góly.
Nóri išli do vedenia v 29. minúte, keď otvorili skóre po rýchlej ofenzívnej akcii. Nusa na ľavom krídle posunul loptu rozbehnutému Wolfemu, ktorý krížnou prihrávkou našiel pri vzdialenejšej žrdi Haalanda - 0:1.
O desať minút vyrovnal Hussein, keď hlavičkou zakončil center Jasima - 1:1.
Nóri išli do šatní spokojnejší, keďže Haaland v 43. minúte úspešne napádal rozohrávku, brankár Hassan ho pri odkope nastrelil a lopta skončila v bráne.
VIDEO: Druhý gól Erlinga Haalanda v zápase Irak - Nórsko
Ešte v prvom polčase mohli vyrovnať Tahseen aj Al-Hamadi, ale v sľubných šanciach neuspeli. Boli to napokon aj posledné šance Iraku v zápase.
II. polčas:
Nóri mali hru v druhom polčase pod kontrolou a súpera nepúšťali na dostrel brány. Upokojila ich 77. minúta, v ktorej sa Östigärd po troch minútach na ihrisku dostal k hlavičke po rohu Ödegaard a využil nedôraz defenzívy - 1:3.
Haaland mohol v 84. minúte dokonať hetrik, ale po chybe súpera a krátkom úniku zakončil iba do vybehnutého brankára.
Definitívnu podobu výsledku dal v 97. minúte dôrazný Thorstvedt, ktorý aj s prispením irackého útočníka Husseina dostal loptu do brány.