Belehrad 1976: Fandili sme našim slovanským bratom, najväčší dojem na mňa spravil Ondruš

Keď Sportnet pred mesiacom zverejnil výzvu pre pamätníkov, ktorí videli naživo triumf futbalistov Československa na majstrovstvách Európy 1976 v Juhoslávii, ozval sa pán Ljubiša Milošević, strojný inžinier na dôchodku z Belehradu.
Vášnivý futbalový fanúšik bol medzi 30-tisíc divákmi v hľadisku štadióna Crvenej Zvezdy Belehrad prezývaného Marakana 20. júna 1976 počas finále šampionátu medzi ČSSR a Západným Nemeckom.
"Zhodou okolností je moja manželka Slovenka a na odkaz ma upozornil môj švagor Peter Machajdik, známy slovenský skladateľ. Vďaka tomu som sa mohol vrátiť späť do mojej mladosti k úžasnej udalosti, ktorá zostala nezabudnuteľná v mojom srdci," napísal Ljubiša Milošević.
Pred 50 rokmi získala československá futbalová reprezentácia v Belehrade titul majstrov Európy a dosiahla najväčší úspech v histórii. Toto sú spomienky Srba Ljubišu Miloševića na túto udalosť.
Fanúšik Crvenej Zvezdy
Od detstva som fanúšik Crvenej Zvezdy Belehrad, víťaza Európskeho pohára majstrov v roku 1990 a najúspešnejšieho klubu bývalej Juhoslávie a v súčasnosti Srbska.
Pamätám si, keď ma otec ako desaťročného chlapca vzal na derby Crvena Zvezda - Partizan Belehrad 5. júna 1966, na skvelú atmosféru na plnom štadióne.
Ako stredoškolák som mal tú česť a potešenie sledovať finále Pohára európskych majstrov medzi Ajaxom Amsterdam a Juventusom Turín (1:0), ktoré sa hralo 30. mája 1973 tiež v Belehrade na Maracane.
Nezabudnuteľný bol pre mňa aj zápas na tom istom štadióne, v Pohári európskych majstrov v roku 1975 medzi Crvenou Zvezdou a Realom Madrid (s Camachom, Breitnerom, Netzerom, Benitom), v ktorom Crvena Zvezda vyhrala 6:5 na penalty a postúpila do ďalšieho kola.
Vstupenky boli drahé a vzácne
V čase majstrovstiev Európy vo futbale som mal dvadsať rokov a býval som v Belehrade. Vstupenky na zápasy som si zaobstaral s dostatočným predstihom. Hneď ako oznámili ich predaj, stál som pri pokladni.
Kúpil som lístky pre seba a dvoch kamarátov na semifinále Juhoslávia - Nemecká spolková republika a na finále.
Záujem bol veľký, keďže Juhoslávia mala vtedy veľmi dobrý tím s Džajićom, Oblakom či Popivodom a najmä Nemci viacero hviezd ako Beckenbauer, Netzer, Hoeneß či Vogts).
Vstupenku som mal dlho odloženú, no neviem ju dodnes nájsť. Na cenu si nepamätám. Viem, že bola dosť drahá, ale keďže v Juhoslávii bola vždy vysoká inflácia, nikdy som sa nesnažil zapamätať si ceny v dinároch.
Mojou prioritou bolo dostať sa na tieto zápasy. Spomínam si však, že počasie na oboch bolo veľmi príjemné a atmosféra úžasná.
Fandili sme Československu
V semifinále medzi Juhosláviou a NSR (2:4 po predĺžení) odohrala Juhoslávia azda najlepší polčas vo svojej histórii. Neskôr sa však všetko otočilo.
Nemci vyrovnali ku koncu gólom debutanta Dietera Müllera a ten istý hráč strelil v predĺžení ďalšie dva góly a doviedol svoj tím do finále.
Finále medzi Československo a NSR bol vynikajúci a ťažký zápas, v ktorom futbalisti Československa statočne bojovali proti favorizovaným Nemcom, vydržali, keď bolo najťažšie, a nakoniec zvíťazili.
Väčšina fanúšikov fandila Československu. My Srbi a všetci Juhoslovania sme tajne dúfali, že tentoraz vyhrajú naši slovanskí bratia.
VIDEO: Dokument Zlato z Belehradu
Keď Nemci v poslednej minúte riadneho hracieho času vyrovnalo z rohového kopu, myslel som si, že sa bude opakovať semifinále proti Juhoslávii. Našťastie to tak nebolo!
Po skončení zápasu som skákal od radosti.
Ondruš odrážal útoky Nemcov
Najväčší dojem vo mne zanechal Anton Ondruš. Pokiaľ si pamätám, bol to vysoký, silný a obetavý obranca, ktorý zastavoval všetky útoky Nemcov a takmer každý center odvrátil mimo šestnástky svojim vysokým výskokom.
Samozrejme, v pamäti mi zostal aj Panenka, ktorý rozhodol zápas svojou penaltou a to spôsobom, ktorý je dodnes neprekonaný. Bol som na severnej tribúne, hneď za bránkou, kde sa penalty kopali.
Z nemeckých futbalistov tam bol slávny Beckenbauer, Hoeneß, debutant Müller (strelil 3 góly v semifinále a jeden gól vo finále) a z Juhoslávie sa blysol Dragan Džajić, ktorý v prvom zápase exceloval v súboji s Bertim Vogtsom, v tom čase najlepším obrancom.
Fanúšikovia mávali z autobusu
Až po niekoľkých rokoch, keď som sa kamarátovi, pánovi Stanislavovi Rybanskému pochválil, že som bol na finále, zistil som, že v základnej jedenástke Československa vo finále bolo 8 Slovákov.
Tím bol zohratý, to bolo vidieť a myslím si, že Slovan Bratislava bol v tom roku majstrom Československa.
Aj pred turnajom som poslal nejakých československých hráčov. Napríklad Andreja Kvašňáka, slovenského futbalistu, ktorý v drese Sparty Praha strelil v roku 1966 tri góly proti belehradskému Partizanu, Josefa Masopusta, brankára Schrojfa a neskôr Adamca, ale z tímu, ktorý hral na majstrovstvách Európy iba brankára Iva Viktora.
Po zápase som samozrejme sledoval oslavy a odovzdávania trofeje. Niečo také som si nemohol nechať ujsť. Už vopred som sa rozhodol, že pôjdem domov pešo, hoci som nebýval blízko štadióna.
Veľmi dobre si pamätám, že na konci zápasu sme z Belehradu odprevadili československých fanúšikov k ich autobusu, ktorý bol zaparkovaný na úrovni východnej tribúny.
Pred autobusom sme dlho skandovali "Čehoslovačka, Čehoslovačka“ a oni nám mávali cez okno. Bolo to nezabudnuteľné, naozaj nezabudnuteľné.
Cesta na majstrovstvá Európy 1976
Kvalifikácia - 1. skupina
Anglicko – ČSSR 3:0 (0:0)
30. 10. 1974, Londýn, štadión Wembley, 85 000 divákov
Góly: 72. Channon, 80. a 83. Bell.
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Vojáček), Varadín, Bičovský (Kuna), Pekárik, Gajdůšek, Masný, Švehlík, Stratil.
ČSSR – Cyprus 4:0 (2:0)
20. 4. 1975, Praha, štadión Sparta, 5 000 divákov.
Góly: 10., 35. a 50. z penalty Panenka, 78. Masný
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Petráš), Koubek, Bičovský, Panenka, Gajdůšek, Masný, Švehlík, Nehoda.
ČSSR – Portugalsko 5:0 (3:0)
30. 4. 1975, Praha, štadión Sparta, 22 000 divákov.
Góly: 11. a 22. Bičovský, 25. a 46. Nehoda, 52. Petráš
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič, Koubek (Svoboda), Knapp (Medviď), Bičovský, Gajdůšek, Masný, Petráš, Nehoda.
ČSSR - Anglicko 2:1 (1:1)
30. 10. 1975, Bratislava, štadión Tehelné pole, 45 000 divákov.
Góly: 45. Nehoda, 47. Galis - 26. Channon
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh (Dobiaš), Pollák, Knapp, Bičovský, Masný, Galis, Nehoda.
Portugalsko – ČSSR 1:1 (1:1)
12. 11. 1975, Porto, štadión Das Antas, 40 000 divákov.
Góly: 8. Nené - 7. Ondruš
Zostava ČSSR: Viktor - Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh, Bičovský, Pollák, Móder, Masný (Dobiaš), Galis (Veselý), Nehoda.
Cyprus - ČSSR 0:3 (0:3)
23. 11. 1975, Limassol, štadión Tsirion, 15 000 divákov.
Góly: 9. Nehoda, 27. Bičovský, 33. Masný
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh, Bičovský, Pollák (Medviď), Móder, Masný, Švehlík (Veselý), Nehoda.
Ostatné zápasy:
Anglicko – Portugalsko 0:0, Anglicko – Cyprus 5:0, Cyprus – Anglicko 0:1, Cyprus – Portugalsko 0:2, Portugalsko – Anglicko 1:1, Portugalsko – Cyprus 1:0
Konečné poradie (ďalej postúpil iba víťaz)
1. ČSSR, 9 bodov, skóre 15:5
2. Anglicko, 8 bodov, skóre 11:3
3. Portugalsko, 7 bodov, skóre 5:7
4. Cyprus, 0 bodov, skóre 0:16
Štvrťfinále play off
1. zápas
ČSSR – ZSSR 2:0 (1:0)
24. 4. 1976, Bratislava, štadión Tehelné pole, 50 000 divákov
Góly: 34. Móder, 47. Panenka
Zostava ČSSR: Viktor – Dobiaš, Ondruš, Čapkovič, Gögh, Pollák, Móder (Knapp), Panenka, Masný, Petráš (Kroupa), Nehoda.
2. zápas
ZSSR – ČSSR 2:2 (0:1)
22. 5. 1976, Kyjev, Centrálny štadión, 100 000 divákov
Góly: 57. Burjak, 88. Blochin - 45. a 83. Móder
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Jurkemik), Gögh, Pollák, Dobiaš, Móder, Masný, Nehoda, Galis (Švehlík).
Finálový turnaj ME 1976
Semifinále
ČSSR - Holandsko 3:1 po predĺžení (1:0, 1:1)
16. 6. 1976, Záhreb, Maksimir, 25 000 divákov
Góly: 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. Veselý – 73. Ondruš vlastný
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Jurkemik), Gögh, Pollák, Dobiaš, Móder (Veselý), Panenka, Masný, Nehoda.
Finále
ČSSR - NSR 2:2, na penalty 5:3 (2:1, 2:2)
20. 6. 1976, Belehrad, Crvena Zvezda, 38 000 divákov
Góly: 9. Švehlík, 26. Dobiaš – 30. Müller, 90. Hölzenbein
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič, Gögh, Dobiaš (Veselý), Panenka, Švehlík (Jurkemik), Móder, Masný, Nehoda.
Československo neprehralo 22 zápasov v sérii od 13. novembra 1974 do 13. októbra 1976.