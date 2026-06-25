Tenisová ikona znovu bojuje s rakovinou: Zostanem optimistická a budem pokračovať v boji

Tenisová legenda Chris Evertová znovu bojuje s rakovinou vaječníkov. Sedemdesiatjedenročná Američanka oznámila na sociálnej sieti X, že sa jej choroba opäť vrátila.
Víťazka 18 grandslamov, u ktorej lekári zhubné ochorenie prvýkrát objavili v roku 2022 a znovu o necelé dva roky neskôr, už podstúpila ďalšiu operáciu a po zotavení začne s chemoterapiou.
„Tento rok sa preto nezúčastním Wimbledonu a na niekoľko najbližších mesiacov si dám pauzu od svojich profesionálnych záväzkov, aby som sa mohla sústrediť na svoje zdravie,“ napísala Evertová, ktorá pôsobí v úlohe televíznej expertky.
„Rakovina vaječníkov je neúprosná, ale zostanem optimistická a budem pokračovať v boji,“ dodala hviezda 70. a 80. rokov, ktorej sestra Jeanne na rovnakú chorobu zomrela vo februári 2020 vo veku 62 rokov.
Evertová vyhrala v dvojhre 157 turnajov. Na grandslamoch vybojovala v rokoch 1974 až 1986 každý rok aspoň jeden titul, celkovo sedem trofejí získala na Roland Garros, šesť na domácom US Open, tri vo Wimbledone a dve v Austrálii.
S rakovinou v posledných rokoch opakovane bojovala aj jej bývalá hlavná rivalka Martina Navrátilová, rodáčka z Prahy sa liečila s rakovinou prsníka a hrtana.