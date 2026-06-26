Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - sobota 27. jún (17. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú sedemnástym hracím dňom.
Sobotňajšie dianie na svetovom šampionáte otvoria zhodne o 23:00 h záverečné zápasy skupiny L.
Na štadióne vo Philadelphii proti sebe nastúpia Chorvátsko a Ghana, v East Rutherforde si prvé miesto v skupine bude chcieť upevniť Anglicko proti Paname.
Následne o 1:30 sa odohrajú zápasy v skupine K, DR Kongo v Atlante nastúpi proti Uzbekistanu a Kolumbia si v rovnakom čase zmeria sily o prvé miesto v tabuľke s Portugalskom na štadióne v Miami.
Deň uzavrú záverečné duely v skupine J, ktoré sú na programe od 4:00. Alžírsko zabojuje o druhé miesto v tabuľke proti Rakúsku, Jordánsko vyzve reprezentáciu Argentíny, ktorá už má prvenstvo v skupine isté.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza: Chorvátsko - Ghana
Angličania si proti Paname ustrážia postup z 1. miesta a v tomto súboji tak pôjde o priamy postup z 2. miesta. Ghana má o bod viac a teda lepšiu východiskovú situáciu. Všetko má vo svojich rukách a stačí jej i nerozhodný výsledok. Afričania ešte na šampionáte neinkasovali ani gól. Chorváti sú miernym favoritom a musia vyhrať, no na druhej strane i remíza by ich mala posunúť ďalej. Štyri body by im mali stačiť na postup z 3. miesta. Predpokladám podobný vývoj ako v stretnutí Anglicko - Ghana (0:0).
Analýza: Panama - Anglicko
V zápase Panamy proti Anglicku som vybral tipy na výhru Anglicka, aspoň dva góly v zápase a viac rohov pre Anglicko.
Anglicko zaváhalo proti Ghane, keď iba remizovalo 0:0. Bude si teda chcieť napraviť chuť do play-off a vyhrať tento zápas. Panama je na poslednom mieste a je isté, že nepostúpi a teda nemá veľmi o čo hrať. Angličania by si mali vytvárať viac šancí a teda malo by z toho prameniť viac rohov. Zároveň vzhľadom na to, ako hrali Angličania proti Chorvátom si myslím, že padnú aspoň dva góly v zápase. Premiérový gól na týchto MS môže streliť keď tak aj Panama.
Analýza: Kolumbia - Portugalsko
Súboj o prvé miesto v tabuľke K-skupiny, pričom je takmer jasné, že k už istému postupujúcemu z Kolumbie sa bez ohľadu na výsledok pridajú aj Portugalci. Tí majú zatiaľ na konte o dva body menej ako juhoamerický tím, ale proti Uzbekistanu sa parádne rozbehli a pred posledným zápasom sú v pozícii favorita. Zverenci trénera Martineza by určite radi skončili na prvej priečke a mali výhodnejší žreb, aj preto pôjdu naplno. Maximalista Ronaldo určite znovu nastúpi od začiatku a bude chcieť pridať ďalší gól.
Analýza: Alžírsko - Rakúsko
Stávka Rakúsko vyhrá aspoň jeden polčas proti Alžírsku sa mi javí ako veľmi zaujímavá voľba.
Na rozdiel od klasickej stávky na výhru zápasu nám tu stačí, aby Rakúsko vyhralo buď prvý alebo druhý polčas. Aj keby sa stretnutie skončilo remízou, tiket môže byť stále úspešný, čo je veľká výhoda.
Rakúsko sa v posledných rokoch prezentuje veľmi organizovaným a agresívnym futbalom. Dokáže vysoko napádať, vytvárať tlak a často má veľmi silné vstupy do zápasov. Práve pri takomto type stávky stačí jeden vydarený úsek hry.
Alžírsko síce disponuje kvalitnými hráčmi a vie byť nepríjemné smerom dopredu, no proti fyzicky silnému a dobre organizovanému Rakúsku nebude mať jednoduchú úlohu. Rakúšania majú schopnosť prevziať iniciatívu a v určitých fázach zápasu dominovať.
Navyše pôjde o tretie kolo skupiny, kde bývajú body extrémne dôležité. Ak bude Rakúsko potrebovať víťazstvo alebo potvrdiť postup, očakávam maximálne nasadenie od prvej minúty. Takéto zápasy často rozhoduje práve jeden vydarený polčas.