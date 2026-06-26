Draft NHL, či spoločné MSR a MČR v cyklistike. Športový program na dnes (27. jún)

Na snímke vľavo kapitán Slovenska na MS U18 Adam Goljer.
Na snímke vľavo kapitán Slovenska na MS U18 Adam Goljer. (Autor: TASR)
Sportnet|27. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 27. júna. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 27. júna

Futbal

Tenis

  • Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
  • Turnaje WTA v Bad Homburgu a Eastbourne

Hokej

  • 1:00 výbery z 1. kola, NHL draft
  • 16:00 výbery z 2. až 7. kola, NHL draft

Formula 1

  • 16:00 kvalifikácia, VC Rakúska

Volejbal

Plávanie

  • 9:30 rozplavby, Veľká cena Slovenska a MSR Open
  • 17:00 finálový blok, Veľká cena Slovenska a MSR Open

Hokejbal

  • 9:15 , o 5. miesto na MS v hokejbale mužov 2026
  • 12:00/14:30 , semifinále MS v hokejbale mužov 2026
  • 17:00 bronz, MS v hokejbale žien 2026
  • 19:30 finále, MS v hokejbale žien 2026

Cyklistika

  • 10:00 juniori (104,8 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch
  • 14:00 juniorky (78,6 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch
  • 14:00 ženy elite (104,8 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch

  • 15:00 ME v BMX

Gymnastika

  • 16:30 Slovak Gymnastics Open, medzinárodné MSR
TV program: sobota, 27. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke vľavo kapitán Slovenska na MS U18 Adam Goljer.
    Na snímke vľavo kapitán Slovenska na MS U18 Adam Goljer.
    Draft NHL, či spoločné MSR a MČR v cyklistike. Športový program na dnes (27. jún)
    dnes 00:00
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