Draft NHL, či spoločné MSR a MČR v cyklistike. Športový program na dnes (27. jún)

Športový program na sobotu, 27. júna
Futbal
- 2:00 Kapverdy – Saudská Arábia, H-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 2:00 Uruguaj – Španielsko, H-skupina na MS 2026
- 5:00 Nový Zéland – Belgicko, G-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 5:00 Egypt – Irán, G-skupina na MS 2026
- 23:00 Panama – Anglicko, L-skupina na MS 2026 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 23:00 Chorvátsko – Ghana, L-skupina na MS 2026
Tenis
- Turnaje ATP v Mallorce a Eastbourne
- Turnaje WTA v Bad Homburgu a Eastbourne
Hokej
- 1:00 výbery z 1. kola, NHL draft
- 16:00 výbery z 2. až 7. kola, NHL draft
Formula 1
- 16:00 kvalifikácia, VC Rakúska
Volejbal
- 18:00 Maďarsko - Švédsko, semifinále EL žien /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Plávanie
- 9:30 rozplavby, Veľká cena Slovenska a MSR Open
- 17:00 finálový blok, Veľká cena Slovenska a MSR Open
Hokejbal
- 9:15 , o 5. miesto na MS v hokejbale mužov 2026
- 12:00/14:30 , semifinále MS v hokejbale mužov 2026
- 17:00 bronz, MS v hokejbale žien 2026
- 19:30 finále, MS v hokejbale žien 2026
Cyklistika
- 10:00 juniori (104,8 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch
- 14:00 juniorky (78,6 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch
- 14:00 ženy elite (104,8 km), spoločné MSR a MČR v cestných pretekoch
- 15:00 ME v BMX
Gymnastika
- 16:30 Slovak Gymnastics Open, medzinárodné MSR
TV program: sobota, 27. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.