    Zapletalová nepotvrdila v Záhrebe formu. Z víťazstva sa tešila jej konkurentka z Jamajky

    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Rabate.
    Emma Zapletalová počas Diamantovej ligy v Rabate. (Autor: Top Athletics)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 18:10
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    Slovenka obsadila piate miesto.

    Zlatý míting v Záhrebe 2026

    Výsledky - beh žien na 400 m cez prekážky:

    1.

    Rushell Claytonová

    Jamajka

    53,54 s

    2.

    Paulien Couckyutová

    Belgicko

    54,32 s

    3.

    Fatoumata Binta Diallová

    Portugalsko

    54,55 s

    5.

    Emma Zapletalová

    Slovensko

    55,82 s

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila piate miesto v behu na 400 m prekážok na piatkovom zlatom mítingu v Záhrebe, keď dosiahla čas 55,82 s.

    Zapletalová štartovala v piatej dráhe a v priebehu celých pretekov na čelo strácala. Tento rok už triumfovala na štyroch podujatiach prestížnej Diamantovej ligy a s časom 52,30 s je držiteľkou svetového výkonu roka i národného rekordu.

    „Dnes to bol úplne zlý beh. Už od začiatku mi to nešlo a aj keď som sa snažila tak postupne, necítila som silu v nohách. Vôbec to nešlo, neviem si to úplne vysvetliť, ale takto to jednoducho dnes bolo, musím to hodiť za hlavu.

    Boli to nepodarené preteky a možno to mohli nejaké okolnosti ovplyvniť, ešte si to musíme s trénerom zanalyzovať. Ale zhodnotila by som to aj tak, že nevydarené preteky, a išla ďalej,“ povedala 26-ročná pretekárka pre Top Athletics.

    VIDEO: Zapletalová po pretekoch v Záhrebe

    Z triumfu sa tešila Rushell Claytonová z Jamajky, ktorá vylepšila rekord chorvátskeho podujatia, keď dosiahla čas 53,54 s.

    Jamajčanke patrilo aj doteraz toto prvenstvo. V roku 2022 sa tešila po výkone 53,89 s.

    Na druhej priečke skončila Paulien Couckuytová z Belgicka a tretie miesto obsadila Fatamouta Binta Diallová z Portugalska.

    Podujatie v Chorvátsku sprevádzali vysoké horúčavy, o šiestej popoludní sa teploty pohybovali okolo 34 stupňov Celzia.

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