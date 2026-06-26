Zapletalová nepotvrdila v Záhrebe formu. Z víťazstva sa tešila jej konkurentka z Jamajky

Zlatý míting v Záhrebe 2026
Výsledky - beh žien na 400 m cez prekážky:
1.
Rushell Claytonová
Jamajka
53,54 s
2.
Paulien Couckyutová
Belgicko
54,32 s
3.
Fatoumata Binta Diallová
Portugalsko
54,55 s
5.
Emma Zapletalová
Slovensko
55,82 s
Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila piate miesto v behu na 400 m prekážok na piatkovom zlatom mítingu v Záhrebe, keď dosiahla čas 55,82 s.
Zapletalová štartovala v piatej dráhe a v priebehu celých pretekov na čelo strácala. Tento rok už triumfovala na štyroch podujatiach prestížnej Diamantovej ligy a s časom 52,30 s je držiteľkou svetového výkonu roka i národného rekordu.
„Dnes to bol úplne zlý beh. Už od začiatku mi to nešlo a aj keď som sa snažila tak postupne, necítila som silu v nohách. Vôbec to nešlo, neviem si to úplne vysvetliť, ale takto to jednoducho dnes bolo, musím to hodiť za hlavu.
Boli to nepodarené preteky a možno to mohli nejaké okolnosti ovplyvniť, ešte si to musíme s trénerom zanalyzovať. Ale zhodnotila by som to aj tak, že nevydarené preteky, a išla ďalej,“ povedala 26-ročná pretekárka pre Top Athletics.
VIDEO: Zapletalová po pretekoch v Záhrebe
Z triumfu sa tešila Rushell Claytonová z Jamajky, ktorá vylepšila rekord chorvátskeho podujatia, keď dosiahla čas 53,54 s.
Jamajčanke patrilo aj doteraz toto prvenstvo. V roku 2022 sa tešila po výkone 53,89 s.
Na druhej priečke skončila Paulien Couckuytová z Belgicka a tretie miesto obsadila Fatamouta Binta Diallová z Portugalska.
Podujatie v Chorvátsku sprevádzali vysoké horúčavy, o šiestej popoludní sa teploty pohybovali okolo 34 stupňov Celzia.