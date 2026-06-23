    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina I
    3 - 0
    1:0
    Irak
    Irak
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    Mbappé náhaňa Messiho rekord. Suverénnych Francúzov nezastavila ani búrka

    Kylian Mbappé oslavuje gól
    Fotogaléria (19)
    Kylian Mbappé oslavuje gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. jún 2026 o 06:15
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    Francúzsko dnes zdolalo Irak v skupine I na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Francúzsko - Irak 3:0 (1:0)

    Góly: 14. a 54. Mbappe, 66. Dembele. Rozhodovali: Fischer - Barwegen, Arfa (všetci Kan.), ŽK: Al-Ammari (Irak)

    Diváci: 68 324

    Francúzsko: Maignan – Kounde (83. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise (68. Cherki), Dembele (68. Doue), Barcola (83. Akliouche) – Mbappe (90.+1 Thuram)

    Irak: Basil – H. Ali, Tahseen (60. Sulaka), Hashem, Doski – Bayesh (68. Farji), Al-Ammari (68. Sher), Iqbal, Ismael (60. Amyn), Qasem – Hussein (26. Al-Hamadi)

     Futbalisti Francúzska uspeli aj vo svojom druhom zápase na MS 2026.

    V stretnutí I-skupiny vyhrali vo Philadelphii nad Irakom 3:0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy.

    Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé a na svetových šampionátoch ich má celkovo už 16. Zápas po prvom polčase prerušili na približne dve hodiny pre búrky v okolí štadióna.

    Kapitán francúzskej ekipy Mbappé odohral svoj jubilejný 100. zápas v drese „Les Bleus“ a nasmeroval svoj tím k víťazstvu.

    Fotogaléria zo zápasu Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Kylian Mbappé z Francúzska (10) máva fanúšikom pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    Kylian Mbappé z Francúzska (10) gestikuluje na fanúšikov pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    Kylian Mbappé z Francúzska nezaznamenal gól počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    Irakský hráč Ali Jasim (vpredu) je atakovaný Francúzom Williamom Salibom počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    19 fotografií
    Kylian Mbappé z Francúzska spieva štátnu hymnu pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky hráč Manu Koné (6) a iránsky hráč Ramin Rezaeian (23) bojujú o loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Hráči Iraku sa zhromažďujú (tvoria tímový kruh) pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Kylian Mbappé z Francúzska má nevyužitú šancu na skórovanie počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky tréner Didier Deschamps sedí na lavičke pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Kylian Mbappé z Francúzska (10) máva fanúšikom pred zápasom počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky hráč Manu Koné (6) ťahá za dres irackého hráča Ahmeda Qasima (11) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Hráči Iraku pózujú na tímovú fotografiu pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky hráč Manu Koné (6) a iracký hráč Merchas Doski (23) bojujú o loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsko pózuje na tímovú fotografiu pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Francúzsky hráč Manu Koné (6) a iránsky hráč Ramin Rezaeian (23) bojujú o loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Hráči Francúzska (vľavo) a Iraku sa zoradia pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Hráči Francúzska (vpravo) a Iraku vchádzajú na ihrisko pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Francúzski hráči vchádzajú na ihrisko pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Kylian Mbappé z Francúzska (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.

    Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid tak so 16 gólmi na finálových turnajoch MS predbehol Brazílčana Ronalda a vyrovnal zápis druhého Miroslava Kloseho z Nemecka.

    Za Lionelom Messim zaostávajú obaja o dva góly. Mbappe predtým dvakrát skóroval aj v úvodnom dueli so Senegalom (3:1).

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    2
    2
    0
    0
    6:1
    6
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    2
    2
    0
    0
    7:3
    6
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    2
    0
    0
    2
    3:6
    0
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    2
    0
    0
    2
    1:7
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Francúzsko - Irak

    I. polčas:

    Francúzi mali podľa očakávania od úvodu herne navrch. Už v prvej minúte strieľal nebezpečne Kone a Mbappému chýbal iba kúsok, aby na loptu pred bránkou dočiahol.

    Kanonier „galského kohúta“ sa dočkal v 14. minúte, keď sa za šestnástkou dostal k lopte a krížnou strelou ľavačkou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 1:0.

    Favorita gól až príliš upokojil, tempo hry zvoľnil a v prvom polčase už viac bránku Iraku priamo neohrozil. Pred prestávkou sa nad štadiónom spustil lejak a nepriaznivé počasie napokon viedlo k prerušeniu duelu pred začiatkom druhého polčasu.

    II. polčas:

    Po dlhej vynútenej pauze boli Iračania v úvode druhého dejstva na mokrom trávniku viac na lopte, ale v 54. minúte pykali po hrubej chybe defenzívy. Tahseen si nerozumel s brankárom Basilom, čo využil Dembele, loptu posunul na Mbappého a ten poľahky do odkrytej bránky zvýšil na 2:0.

    Francúzi jasne dominovali, o štyri minúty neskôr skončil Oliseho oblúčik na brvne bránky súpera a vzápätí z ďalšej akcie hlavičkoval Rabiot tesne vedľa. V 66. minúte dal o sebe vedieť aj Dembele, ktorý prebral loptu v šestnástke a pohotovo ju upratal do siete - 3:0.

    O víťazovi bolo rozhodnuté a Mbappé mohol v závere skompletizovať hetrik, ale najskôr loptu v pokutovom území netrafil podľa predstáv a o chvíľu neskôr po úniku netrafil bránku.

    Hlasy po zápase

    Didier Deschamps, tréner Francúzska: „V druhom polčase sme mali zápas úplne pod kontrolou, pričom treba brať do úvahy, že vzhľadom na to, čo sa stalo s dlhým prerušením, to nebolo jednoduché. Nemôžete bojovať proti dažďu a bleskom. Rešpektujeme miestne pravidlá, musíme sa prispôsobiť. Sú to veľmi špecifické okolnosti a dúfam, že sa už nebudú opakovať. Bolo potom veľmi dôležité, že sme poistili náskok ďalšími gólmi. Dnes večer sme si zabezpečili postup a tretí zápas proti Nórsku bude rozhodujúci pre naše konečné postavenie v skupine.“

    Kylian Mbappé, autor dvoch gólov Francúzska: „Bol to veľmi dlhý večer. Z emocionálneho hľadiska bolo veľmi náročné koncentrovať sa, pretože sme museli zostať v šatni takmer dve hodiny. Zvládli sme však svoju úlohu a sme veľmi spokojní s tým, ako sme hrali. Ak chcem držať krok s tým, čo dokáže Leo, budem musieť urobiť ešte viac. Leo vždy dáva góly a vždy ich aj bude dávať. Nesledujem teda, čo robí on, sústredím sa len na to, aby som pomohol svojmu tímu. Momentálne na rekordy nemyslím. Prioritou je, aby sme ako mužstvo podávali čo najlepšie výkony.“

    Graham Arnold, tréner Iraku: „Myslím si, že je to prvýkrát, čo som niečo také ako prerušenie pre búrku zažil vo futbale ako tréner alebo hráč. Pre hráčov to situáciu očividne výrazne skomplikovalo. Počas prestávky som im povedal: ,Kto sa dokáže mentálne znovu nastaviť a sústrediť na zápas?´“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 12

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    3 - 2
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 2
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

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    Domov»MS vo futbale 2026»Mbappé náhaňa Messiho rekord. Suverénnych Francúzov nezastavila ani búrka