Mbappé náhaňa Messiho rekord. Suverénnych Francúzov nezastavila ani búrka

MS vo futbale 2026 - skupina I
Francúzsko - Irak 3:0 (1:0)
Góly: 14. a 54. Mbappe, 66. Dembele. Rozhodovali: Fischer - Barwegen, Arfa (všetci Kan.), ŽK: Al-Ammari (Irak)
Diváci: 68 324
Francúzsko: Maignan – Kounde (83. Gusto), Upamecano, Saliba, Digne – Kone, Rabiot – Olise (68. Cherki), Dembele (68. Doue), Barcola (83. Akliouche) – Mbappe (90.+1 Thuram)
Irak: Basil – H. Ali, Tahseen (60. Sulaka), Hashem, Doski – Bayesh (68. Farji), Al-Ammari (68. Sher), Iqbal, Ismael (60. Amyn), Qasem – Hussein (26. Al-Hamadi)
Futbalisti Francúzska uspeli aj vo svojom druhom zápase na MS 2026.
- ONLINE: Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)
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V stretnutí I-skupiny vyhrali vo Philadelphii nad Irakom 3:0 a zabezpečili si postup do vyraďovacej fázy.
Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé a na svetových šampionátoch ich má celkovo už 16. Zápas po prvom polčase prerušili na približne dve hodiny pre búrky v okolí štadióna.
Kapitán francúzskej ekipy Mbappé odohral svoj jubilejný 100. zápas v drese „Les Bleus“ a nasmeroval svoj tím k víťazstvu.
Dvadsaťsedemročný útočník Realu Madrid tak so 16 gólmi na finálových turnajoch MS predbehol Brazílčana Ronalda a vyrovnal zápis druhého Miroslava Kloseho z Nemecka.
Za Lionelom Messim zaostávajú obaja o dva góly. Mbappe predtým dvakrát skóroval aj v úvodnom dueli so Senegalom (3:1).
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MS vo futbale 2026 - skupina I
Priebeh zápasu Francúzsko - Irak
I. polčas:
Francúzi mali podľa očakávania od úvodu herne navrch. Už v prvej minúte strieľal nebezpečne Kone a Mbappému chýbal iba kúsok, aby na loptu pred bránkou dočiahol.
Kanonier „galského kohúta“ sa dočkal v 14. minúte, keď sa za šestnástkou dostal k lopte a krížnou strelou ľavačkou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 1:0.
Favorita gól až príliš upokojil, tempo hry zvoľnil a v prvom polčase už viac bránku Iraku priamo neohrozil. Pred prestávkou sa nad štadiónom spustil lejak a nepriaznivé počasie napokon viedlo k prerušeniu duelu pred začiatkom druhého polčasu.
II. polčas:
Po dlhej vynútenej pauze boli Iračania v úvode druhého dejstva na mokrom trávniku viac na lopte, ale v 54. minúte pykali po hrubej chybe defenzívy. Tahseen si nerozumel s brankárom Basilom, čo využil Dembele, loptu posunul na Mbappého a ten poľahky do odkrytej bránky zvýšil na 2:0.
Francúzi jasne dominovali, o štyri minúty neskôr skončil Oliseho oblúčik na brvne bránky súpera a vzápätí z ďalšej akcie hlavičkoval Rabiot tesne vedľa. V 66. minúte dal o sebe vedieť aj Dembele, ktorý prebral loptu v šestnástke a pohotovo ju upratal do siete - 3:0.
O víťazovi bolo rozhodnuté a Mbappé mohol v závere skompletizovať hetrik, ale najskôr loptu v pokutovom území netrafil podľa predstáv a o chvíľu neskôr po úniku netrafil bránku.
Hlasy po zápase
Didier Deschamps, tréner Francúzska: „V druhom polčase sme mali zápas úplne pod kontrolou, pričom treba brať do úvahy, že vzhľadom na to, čo sa stalo s dlhým prerušením, to nebolo jednoduché. Nemôžete bojovať proti dažďu a bleskom. Rešpektujeme miestne pravidlá, musíme sa prispôsobiť. Sú to veľmi špecifické okolnosti a dúfam, že sa už nebudú opakovať. Bolo potom veľmi dôležité, že sme poistili náskok ďalšími gólmi. Dnes večer sme si zabezpečili postup a tretí zápas proti Nórsku bude rozhodujúci pre naše konečné postavenie v skupine.“
Kylian Mbappé, autor dvoch gólov Francúzska: „Bol to veľmi dlhý večer. Z emocionálneho hľadiska bolo veľmi náročné koncentrovať sa, pretože sme museli zostať v šatni takmer dve hodiny. Zvládli sme však svoju úlohu a sme veľmi spokojní s tým, ako sme hrali. Ak chcem držať krok s tým, čo dokáže Leo, budem musieť urobiť ešte viac. Leo vždy dáva góly a vždy ich aj bude dávať. Nesledujem teda, čo robí on, sústredím sa len na to, aby som pomohol svojmu tímu. Momentálne na rekordy nemyslím. Prioritou je, aby sme ako mužstvo podávali čo najlepšie výkony.“
Graham Arnold, tréner Iraku: „Myslím si, že je to prvýkrát, čo som niečo také ako prerušenie pre búrku zažil vo futbale ako tréner alebo hráč. Pre hráčov to situáciu očividne výrazne skomplikovalo. Počas prestávky som im povedal: ,Kto sa dokáže mentálne znovu nastaviť a sústrediť na zápas?´“