    Senegal
    Senegal
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina I
    5 - 0
    1:0
    Irak
    Irak
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    Senegal využil početnú výhodu a rozstrieľal súpera. Stále živí šancu na postup zo skupiny

    Hráči Senegalu sa tešia z gólu proti Iraku na MS 2026.
    Fotogaléria (16)
    Hráči Senegalu sa tešia z gólu proti Iraku na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 23:04
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    Senegal dnes zdolal Irak v skupine I na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Senegal - Irak 5:0 (1:0)

    Góly: 4. Diarra, 56. Sarr, 59. a 71. P. Gueye, 82. Ndiaye.

    Rozhodcovia: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: P. Gueye - Seck, Al-Ammari, Doski, ČK: 13. Sulaka (Irak) po faule

    Diváci: 43.036

    Senegal: Diaw – Diatta, Seck (58. Ciss), Niakhate, Jakobs – L. Camara (57. Jackson), I. Gueye, Diarra (57. P. Gueye) – Sarr (81. Diao), Mbaye (57. Ndiaye), Mane

    Irak: Basil (46. Hassan) – Sulaka, Putros, Hashim, Doski – Al-Ammari – Qasem (16. Younis), Iqbal (67. Yakob), Bayesh, Jasim (58. Al Reeshawee) – Al-Hamadi (58. Yousif)

    Futbalisti Senegalu zvíťazili nad Irakom 5:0 v záverečnom zápase oboch tímov v I-skupine MS 2026.

    Priblížili sa tým k postupu z tabuľky tretích tímov, no na definitívu si budú musieť počkať po dohraní súbojov v ostatných skupinách. Reprezentanti Iraku prehrali všetky tri zápasy v skupine a na turnaji skončili.

    Hráči ázijskej krajiny hrali od 13. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Rebina Sulaku.

    Ani jeden z tímov sa už nemohol dostať na niektorú z prvých dvoch priečok v I-skupine. V ich vzájomnom súboji išlo o 3. miesto, ktoré zároveň znamenalo možnosť postúpiť cez tabuľku tretích tímov.

    Lepšiu východiskovú pozíciu mali v nej Senegalčania vďaka priaznivejšiemu skóre. Aj tak ho však mali pred zápasom negatívne (3:6) a pre zvýšenie šance postúpiť potrebovali víťazstvo čo najvyšším rozdielom.

    Z prvého miesta v I-skupine napokon postúpili Francúzi, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Senegalčania napokon majú pozitívne skóre 8:6, ktoré im dáva v tabuľke tretích tímov reálnu šancu na postup do vyraďovacej fázy.

    Senegal sa stal prvým africkým tímom v histórii MS, ktorý strelil v jednom zápase viac než štyri góly.

    Vysoké víťazstvo zároveň znamená, že o šancu postúpiť prišlo Škótsko, ktoré sa v tabuľke tretích tímov zosunulo z postupovej pozície.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    3
    3
    0
    0
    10:2
    9
    V
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    1
    8:7
    6
    P
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    3
    1
    0
    2
    8:6
    3
    V
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    3
    0
    0
    3
    1:12
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Senegal - Irak

    I. polčas:

    Aktéri si pred zápasom uctili minútou ticha obete zemetrasenia vo Venezuele. Hráči Senegalu začali víťazné ambície napĺňať od úvodných minút.

    Loptu za brankára Basila usmernil Diarra, ktorý v 4. minúte otvoril skóre.

    VIDEO: Gól Senegalu na 1:0

    Dôležitý moment priniesla 8. minúta, v ktorej Sulaka pred šestnástkou stiahol Maneho a hlavný rozhodca Taylor mu po porade s VAR zmenil pôvodnú žltú kartu na červenú.

    VIDEO: Červená karta pre Irak

    Práve Mane mohol krátko na to z priameho kopu pridať druhý gól, no brankár Basil efektne zasiahol.

    Privodil si pri tom menšie zranenie a hoci napokon dochytal prvý polčas, do druhého ho nahradil Hassan.

    Početná výhoda zvýšila šance hráčov Senegalu na vysoké víťazstvo, no v prvom polčase neukázali veľa ofenzívnej aktivity.

    II. polčas:

    Dôležitý gól na 2:0 strelil v 56. minúte Sarr, ktorý zakončil kombinačnú akciu a naštartoval ofenzívne manévre Senegalu. Jeho hráči od tohto momentu herne dominovali, snažili sa o ďalšie góly a na hráčoch Iraku už bola postupne viac a viac viditeľná únava i frustrácia.

    Fotogaléria zo zápasu Senegal - Irak na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Senegalský Abdoulaye Seck (4) oslavuje strelenie ich prvého gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.
    Iracký Zidane Iqbal (14) ovláda loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.
    Senegalský Abdoulaye Seck (druhý zľava) strelil ich prvý gól počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.
    Iracký Rebin Sulaka (2) odchádza z ihriska po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.
    16 fotografií
    Iracký Ali Jasim, vpravo, kopne loptu proti senegalským hráčom Moussa Niakhatému (19) a Ismailovi Sarr (18) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Senegalský Sadio Mané (10) je faulovaný/držaný irackým Rebinom Sulakom (2) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalský Sadio Mané (10) bojuje o loptu s Irakčanom Fransom Putrosom (26) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Rozhodca Anthony Taylor zo Spojených štátov, vpravo, udeľuje červenú kartu irackému Rebinovi Ghareebovi (2) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Senegalský Abdoulaye Seck (druhý zľava) skóruje ich prvý gól počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalská základná jedenástka pózuje pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegal stojí počas štátnej hymny pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalský Abdoulaye Seck (4) oslavuje ich prvý gól so spoluhráčmi počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalský Abdoulaye Seck (4) oslavuje strelenie ich prvého gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Irackí hráči stoja počas minúty ticha na uctenie si obetí zemetrasenia vo Venezuele pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Iracký Ibrahim Bayesh (8) si podáva ruku so senegalským Ilimanom Ndiayem (13) pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegal stojí počas štátnej hymny pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.

    Krátko po príchode na ihrisko sa v 59. minúte presadil Pape Gueye a upravil na 3:0. Ten istý hráč sa v 72. minúte dostal k odrazenej lopte a tvrdou strelou ľavačkou nedal šancu brankárovi - 4:0.

    Krátko na to skončila Maneho strela na žrdi, no Ndiaye z 21 metrov prestrelil Hassana - 5:0. Diváci v Toronte už ďalšie góly nevideli, hoci Senegal mal naďalej viac z hry a snažil sa o ofenzívu. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 16

    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    5 - 0
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 4
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

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    Domov»MS vo futbale 2026»Senegal využil početnú výhodu a rozstrieľal súpera. Stále živí šancu na postup zo skupiny