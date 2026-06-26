Senegal využil početnú výhodu a rozstrieľal súpera. Stále živí šancu na postup zo skupiny

MS vo futbale 2026 - skupina I
Senegal - Irak 5:0 (1:0)
Góly: 4. Diarra, 56. Sarr, 59. a 71. P. Gueye, 82. Ndiaye.
Rozhodcovia: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: P. Gueye - Seck, Al-Ammari, Doski, ČK: 13. Sulaka (Irak) po faule
Diváci: 43.036
Senegal: Diaw – Diatta, Seck (58. Ciss), Niakhate, Jakobs – L. Camara (57. Jackson), I. Gueye, Diarra (57. P. Gueye) – Sarr (81. Diao), Mbaye (57. Ndiaye), Mane
Irak: Basil (46. Hassan) – Sulaka, Putros, Hashim, Doski – Al-Ammari – Qasem (16. Younis), Iqbal (67. Yakob), Bayesh, Jasim (58. Al Reeshawee) – Al-Hamadi (58. Yousif)
Futbalisti Senegalu zvíťazili nad Irakom 5:0 v záverečnom zápase oboch tímov v I-skupine MS 2026.
- ONLINE: Senegal - Irak na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina I)
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Priblížili sa tým k postupu z tabuľky tretích tímov, no na definitívu si budú musieť počkať po dohraní súbojov v ostatných skupinách. Reprezentanti Iraku prehrali všetky tri zápasy v skupine a na turnaji skončili.
Hráči ázijskej krajiny hrali od 13. minúty s desiatimi hráčmi po vylúčení Rebina Sulaku.
Ani jeden z tímov sa už nemohol dostať na niektorú z prvých dvoch priečok v I-skupine. V ich vzájomnom súboji išlo o 3. miesto, ktoré zároveň znamenalo možnosť postúpiť cez tabuľku tretích tímov.
Lepšiu východiskovú pozíciu mali v nej Senegalčania vďaka priaznivejšiemu skóre. Aj tak ho však mali pred zápasom negatívne (3:6) a pre zvýšenie šance postúpiť potrebovali víťazstvo čo najvyšším rozdielom.
Z prvého miesta v I-skupine napokon postúpili Francúzi, ktorí zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Senegalčania napokon majú pozitívne skóre 8:6, ktoré im dáva v tabuľke tretích tímov reálnu šancu na postup do vyraďovacej fázy.
Senegal sa stal prvým africkým tímom v histórii MS, ktorý strelil v jednom zápase viac než štyri góly.
Vysoké víťazstvo zároveň znamená, že o šancu postúpiť prišlo Škótsko, ktoré sa v tabuľke tretích tímov zosunulo z postupovej pozície.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina I
Priebeh zápasu Senegal - Irak
I. polčas:
Aktéri si pred zápasom uctili minútou ticha obete zemetrasenia vo Venezuele. Hráči Senegalu začali víťazné ambície napĺňať od úvodných minút.
Loptu za brankára Basila usmernil Diarra, ktorý v 4. minúte otvoril skóre.
VIDEO: Gól Senegalu na 1:0
Dôležitý moment priniesla 8. minúta, v ktorej Sulaka pred šestnástkou stiahol Maneho a hlavný rozhodca Taylor mu po porade s VAR zmenil pôvodnú žltú kartu na červenú.
VIDEO: Červená karta pre Irak
Práve Mane mohol krátko na to z priameho kopu pridať druhý gól, no brankár Basil efektne zasiahol.
Privodil si pri tom menšie zranenie a hoci napokon dochytal prvý polčas, do druhého ho nahradil Hassan.
Početná výhoda zvýšila šance hráčov Senegalu na vysoké víťazstvo, no v prvom polčase neukázali veľa ofenzívnej aktivity.
II. polčas:
Dôležitý gól na 2:0 strelil v 56. minúte Sarr, ktorý zakončil kombinačnú akciu a naštartoval ofenzívne manévre Senegalu. Jeho hráči od tohto momentu herne dominovali, snažili sa o ďalšie góly a na hráčoch Iraku už bola postupne viac a viac viditeľná únava i frustrácia.
Krátko po príchode na ihrisko sa v 59. minúte presadil Pape Gueye a upravil na 3:0. Ten istý hráč sa v 72. minúte dostal k odrazenej lopte a tvrdou strelou ľavačkou nedal šancu brankárovi - 4:0.
Krátko na to skončila Maneho strela na žrdi, no Ndiaye z 21 metrov prestrelil Hassana - 5:0. Diváci v Toronte už ďalšie góly nevideli, hoci Senegal mal naďalej viac z hry a snažil sa o ofenzívu.