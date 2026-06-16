    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina I
    3 - 1
    0:0
    Senegal
    Senegal
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    Polčas nič, potom prišla veľká šou. Najdrahší tím v dejinách ukázal dve beštie

    Kylian Mbappe.
    Fotogaléria (33)
    Kylian Mbappe. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|17. jún 2026 o 00:03
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    Najkrajší gól šampionátu.

    Pred zápasom pôsobili ako tím z inej planéty. Podľa mien, cenoviek aj papierových predpokladov by Francúzi mali byť majstrami sveta.

    Majú najjagavejší tím. S najhodnotnejším kádrom v dejinách futbalu, ktorého cena sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur, mali Senegal roztrhať na kusy.

    Realita však bola oveľa zložitejšia.

    Úradujúci vicemajstri sveta sa dlho trápili, prvý polčas odohrali bez iskry a bez nápadu. Senegal bol odvážny, organizovaný a pokojne mohol viesť.

    Potom však prišiel muž, ktorý mení dejiny.

    Kylian Mbappé.

    Fotogaléria zo zápasu Francúzsko - Senegal na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Francúzsky futbalista Kylian Mbappé počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.
    Hráči Francúzska pózujú pred zápasom I. skupiny futbalových majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Senegalom v meste East Rutherford neďaleko New York.
    Francúzsky hráč Adrien Rabiot diskutuje s rozhodcom po tom, čo fauloval senegalského útočníka Sadio Mané počas zápasu I. skupiny futbalových majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Senegalom.
    Francúzski hráči si počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom dávajú prestávku na občerstvenie.
    33 fotografií
    Senegalský futbalista Ismaïla Sarr reaguje počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský futbalista El Hadji Malick Diouf na zemi sa snaží o zákrok na francúzskeho hráča Kylian Mbappé počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Fanúšikovia Francúzska povzbudzujú počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Francúzski hráči si počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom dávajú prestávku na občerstvenie.Francúzske a senegalské vlajky sú viditeľné na ihrisku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský hráč Idrissa Gueye (č. 5) sa snaží zastaviť francúzskeho hráča Désiré Doué (č. 20) počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Francúzski (vľavo) a senegalskí hráči stoja pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom. Hráči Senegalu pózujú pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský hráč Nicolas Jackson (č. 11) sa pokúša o strelu na bránu počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Francúzsky hráč Dayot Upamecano (vľavo) prihráva loptu, zatiaľ čo senegalský hráč Ismaïla Sarr sa ho snaží zastaviť počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský hráč Krépin Diatta blokuje center francúzskeho hráča Adrien Rabiot (vpravo) počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalskí hráči si dávajú prestávku na občerstvenie počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Hráči Senegalu sa zhromažďujú v kruhu pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Fanúšikovia sledujú zápas skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé (10), Jules Koundé (5) a Michael Olise (11) oslavujú po góle Mbappého, ktorý otvoril skóre, počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé, vpravo, sa pokúša skórovať, zatiaľ čo Krépin Diatta sa ho snaží zastaviť počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Sadio Mané, vľavo, sa snaží zastaviť Kylian Mbappé počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Michael Olise, vľavo, a Kylian Mbappé oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé dáva úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Hráči Francúzska oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé, Francúz, v strede, oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.

    Francúzsky kapitán opäť ukázal, prečo patrí medzi najväčšie futbalové osobnosti svojej generácie. Dvoma gólmi zariadil víťazstvo 3:1, prepisoval rekordné tabuľky a posúval sa bližšie k nesmrteľnosti.

    Najdrahší útok sveta dlho mlčal

    Tréner Didier Deschamps postavil aj najdrahší útok všetkých čias. Na papieri by mali každého súpera roztrhať.

    Kvarteto Michael Olise (150 miliónov eur), Désiré Doué (120 miliónov eur), Kylian Mbappé (180 miliónov eur) a Ousmane Dembélé (100 miliónov eur) má spolu hodnotu 550 miliónov eur.

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    Lenže v prvom polčase boli neškodní. Vymazaní. Francúzi sa nevedeli presadiť, chýbala im ľahkosť aj presnosť. Favorit turnaja zrazu nepôsobil ako mužstvo, ktoré má súperov ničiť.

    Po prestávke prišla zmena.

    Francúzi ožili a začali si vytvárať jednu šancu za druhou. Spočiatku ich ešte pálili. Dve z nich zmaril výborný brankár Edouard Mendy a pri ďalšej rozhodca po preskúmaní VAR zmenil svoje rozhodnutie – penaltu za faul na Kyliana Mbappého nenariadil.

    Až v 66. minúte to prišlo.

    Dve beštie

    Rozhodujúca bola jediná prihrávka. Michael Olise poslal loptu cez senegalskú obranu a našiel Mbappého presne tam, kde mal byť. Tam, kde sa rozhodujú veľké zápasy.

    Tento gól bol minimálne piatou šancou, ktorú si úradujúci vicemajstri vytvorili od začiatku druhého polčasu.

    „Francúzsko má dve beštie,“ napísal denník AS. Myslel práve na dvojicu Mbappé – Olise.

    A nebolo to prehnané.

    Francúzsko - Senegal 3:1 (0:0)

    Góly: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye.

    Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), bez kariet

    Diváci: 80.545

    Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele (80. Barcola), Doue (87. Cherki) - Mbappé.

    Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - L. Camara (76. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. C. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mane

    Olise pripravil aj tretí gól svojho kapitána. Medzitým sa presadil aj striedajúci Bradley Barcola s cenovkou približne 70 miliónov eur.

    Nehrám proti kritikom

    Hlavným hrdinom bol opäť Mbappé. „Nie je v tom žiadna pomsta. Ak by som začal hrať pre všetkých ľudí, ktorí ma kritizujú, a snažil sa ich umlčať, myslím si, že by som musel hrať až do osemdesiatky. Takže nie."

    "Hrám preto, aby som písal históriu svojej krajiny a urobil všetko pre to, aby sa môj tím dostal do finále a vyhral majstrovstvá sveta.

    To ostatné bude vždy súčasťou mojej osobnosti a mojej kariéry futbalistu,“ reagoval pre televíziu M6 dvojgólový strelec a kapitán francúzskej reprezentácie.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Polčas nič, potom prišla veľká šou. Najdrahší tím v dejinách ukázal dve beštie
    Pavol Spál|dnes 00:03
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Polčas nič, potom prišla veľká šou. Najdrahší tím v dejinách ukázal dve beštie
    Pavol Spál|dnes 00:03
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    Domov»MS vo futbale 2026»Polčas nič, potom prišla veľká šou. Najdrahší tím v dejinách ukázal dve beštie