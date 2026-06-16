Polčas nič, potom prišla veľká šou. Najdrahší tím v dejinách ukázal dve beštie

Pred zápasom pôsobili ako tím z inej planéty. Podľa mien, cenoviek aj papierových predpokladov by Francúzi mali byť majstrami sveta.
Majú najjagavejší tím. S najhodnotnejším kádrom v dejinách futbalu, ktorého cena sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur, mali Senegal roztrhať na kusy.
Realita však bola oveľa zložitejšia.
Úradujúci vicemajstri sveta sa dlho trápili, prvý polčas odohrali bez iskry a bez nápadu. Senegal bol odvážny, organizovaný a pokojne mohol viesť.
Potom však prišiel muž, ktorý mení dejiny.
Kylian Mbappé.
Francúzsky kapitán opäť ukázal, prečo patrí medzi najväčšie futbalové osobnosti svojej generácie. Dvoma gólmi zariadil víťazstvo 3:1, prepisoval rekordné tabuľky a posúval sa bližšie k nesmrteľnosti.
Najdrahší útok sveta dlho mlčal
Tréner Didier Deschamps postavil aj najdrahší útok všetkých čias. Na papieri by mali každého súpera roztrhať.
Kvarteto Michael Olise (150 miliónov eur), Désiré Doué (120 miliónov eur), Kylian Mbappé (180 miliónov eur) a Ousmane Dembélé (100 miliónov eur) má spolu hodnotu 550 miliónov eur.
Lenže v prvom polčase boli neškodní. Vymazaní. Francúzi sa nevedeli presadiť, chýbala im ľahkosť aj presnosť. Favorit turnaja zrazu nepôsobil ako mužstvo, ktoré má súperov ničiť.
Po prestávke prišla zmena.
Francúzi ožili a začali si vytvárať jednu šancu za druhou. Spočiatku ich ešte pálili. Dve z nich zmaril výborný brankár Edouard Mendy a pri ďalšej rozhodca po preskúmaní VAR zmenil svoje rozhodnutie – penaltu za faul na Kyliana Mbappého nenariadil.
Až v 66. minúte to prišlo.
Dve beštie
Rozhodujúca bola jediná prihrávka. Michael Olise poslal loptu cez senegalskú obranu a našiel Mbappého presne tam, kde mal byť. Tam, kde sa rozhodujú veľké zápasy.
Tento gól bol minimálne piatou šancou, ktorú si úradujúci vicemajstri vytvorili od začiatku druhého polčasu.
„Francúzsko má dve beštie,“ napísal denník AS. Myslel práve na dvojicu Mbappé – Olise.
A nebolo to prehnané.
Francúzsko - Senegal 3:1 (0:0)
Góly: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye.
Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), bez kariet
Diváci: 80.545
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele (80. Barcola), Doue (87. Cherki) - Mbappé.
Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - L. Camara (76. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. C. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mane
Olise pripravil aj tretí gól svojho kapitána. Medzitým sa presadil aj striedajúci Bradley Barcola s cenovkou približne 70 miliónov eur.
Nehrám proti kritikom
Hlavným hrdinom bol opäť Mbappé. „Nie je v tom žiadna pomsta. Ak by som začal hrať pre všetkých ľudí, ktorí ma kritizujú, a snažil sa ich umlčať, myslím si, že by som musel hrať až do osemdesiatky. Takže nie."
"Hrám preto, aby som písal históriu svojej krajiny a urobil všetko pre to, aby sa môj tím dostal do finále a vyhral majstrovstvá sveta.
To ostatné bude vždy súčasťou mojej osobnosti a mojej kariéry futbalistu,“ reagoval pre televíziu M6 dvojgólový strelec a kapitán francúzskej reprezentácie.