    Nórsko
    Nórsko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina I
    1 - 4
    1:3
    Francúzsko
    Francúzsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogalériaReakcie

    Francúzi uspeli aj v treťom zápase na MS. Dembélé zažiaril hetrikom proti Nórom bez Haalanda

    Francúzsky Ousmane Dembélé oslavuje s Kylian Mbappé, vpravo, po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny I.
    Fotogaléria (33)
    Francúzsky Ousmane Dembélé oslavuje s Kylian Mbappé, vpravo, po tom, čo strelil tretí gól svojho tímu počas zápasu skupiny I. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 22:59
    ShareTweet0

    Francúzsko dnes zdolalo Nórsko v skupine I na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Nórsko - Francúzsko 1:4 (1:3)

    Góly: 21. Aasgaard - 7., 20. a 32. Dembele, 90.+4 Doue.

    Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Berg - Tchouameni

    Diváci: 64.146

    Nórsko: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langaas), Östigaard, Björkan (46. Pedersen) - Thorstvedt (46. Thorsby), Berg, Aasgaard - Bobb (83. Nusa), Strand Larsen, Schjelderup (83. Hauge)

    Francúzsko: Maignan - Kounde (87. Gusto), Upamecano (76. Konate), Lacroix, T. Hernandez - Tchouameni, Manu Kone - Dembele (65. Barcola), Olise (65. Cherki), Doue - Mbappe (87. Mateta)

    Francúzski futbalisti zvíťazili v záverečnom zápase I-skupiny na MS nad Nórskom 4:1 a zaistili si prvé miesto v tabuľke.

    Hetrikom sa o to zaslúžil útočník Paríža St. Germain a úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele.

    Oba tímy mali pred stretnutím na konte šesť bodov a istý postup do šestnásťfinále. Nóri nastúpili oproti duelu so Senegalom až s desiatimi zmenami v zostave, na lavičke nechali aj kanoniera Manchestru City Erlinga Haalanda.

    Francúzi rozhodli o triumfe v prvom polčase, v nadstavenom čase druhého polčasu ešte na konečných 4:1 upravil Desire Doue. 

    VIDEO: Hetrik Dembélého

    „Les Bleus“, ktorým pre úmrtie matky chýbal hlavný tréner Didier Deschamps, sa v utorok 30. júna stretnú na štadióne MetLife v East Rutherforde s jedným z tímov, ktoré skončia na treťom mieste v C, D, F, G alebo H-skupine.

    Druhých Nórov čaká v rovnaký deň v Arlingtone súboj s Pobrežím Slonoviny. V postup z tabuľky tretích mužstiev bude dúfať Senegal, ktorý deklasoval Irak 5:0 a získal prvé body na turnaji.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    3
    3
    0
    0
    10:2
    9
    V
    V
    V
    2
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    1
    8:7
    6
    P
    V
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    3
    1
    0
    2
    8:6
    3
    V
    P
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    3
    0
    0
    3
    1:12
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nórsko - Francúzsko

    I. polčas:

    Francúzi na Nórov doslova vybehli, už v 21. sekunde severanov zachránilo brvno po strele Mbappeho a krátko na to Selvika preveril Kone.

    Otvárací zásah prišiel v 7. minúte, keď si Mbappe všimol nabiehajúceho Dembeleho a ten si poradil s dvojicou brániacich hráčov a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi – 0:1.

    VIDEO: Prvý gól Dembeleho v zápase

    Tutovku Oliseho krátko nato zastavil Östigaard a do šance sa dostali aj Nóri, ale Strand Larsen z výbornej pozície kúsok za hranicou malého vápna prestrelil bránu.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Francúzsko na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Francúzsky hráč Ousmane Dembélé, v strede, oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.
    Francúzsky hráč Ousmane Dembélé, v strede, oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.
    Ousmane Dembélé z Francúzska (7) je oslavovaný spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.
    Nórska a francúzska vlajka je rozložená na trávniku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.
    33 fotografií
    Alexander Sørloth (7) z Nórska prichádza pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Nórski a francúzski futbalisti prichádzajú na hraciu plochu pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Nórski fanúšikovia povzbudzujú svojich hráčov pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Sondre Langås (24) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland (9) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland (9) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland (9) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland (9) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Aurélien Tchouaméni (8) prichádza pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Kylian Mbappé vybieha na hraciu plochu na rozcvičku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland vybieha na hraciu plochu na rozcvičku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Nórski hráči sa skrývajú počas rozcvičky pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Kylian Mbappé (10) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Kylian Mbappé (10) sa rozcvičuje pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland vybieha na hraciu plochu na rozcvičku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Erling Haaland vybieha na hraciu plochu na rozcvičku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Francúzskom.Thelo Aasgaard (19) a Aurélien Tchouaméni (8) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Kylian Mbappé (10) oslavuje druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Kylian Mbappé (10) oslavuje druhý gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Nórski hráči pózujú pred futbalovým zápasom skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Francúzsky hráč Ousmane Dembélé, v strede, oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Francúzsky hráč Ousmane Dembélé (7) je gratulovaný spoluhráčmi po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Nórsky brankár Egil Selvik (13) nedokáže zastaviť strelu Francúza Ousmana Dembélého (7) počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Francúzski hráči oslavujú po góle počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom. Franceski hráči reagujú po svojom úvodnom góle počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Francúzsky hráč Ousmane Dembélé, druhý sprava, strieľa úvodný gól počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Francúzski hráči oslavujú po góle počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Nórski a francúzski hráči stoja počas minúty ticha za obete zemetrasení vo Venezuele pred futbalovým zápasom skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.Francúzsky hráč Ousmane Dembélé, v strede, oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny I na Majstrovstvách sveta medzi Nórskom a Francúzskom.

    Mbappeho ďalší atak zastavil Selvik a hoci prišlo aj k peknej nórskej kombinácii, Francúzi sa dostali do protiútoku, Mbappe opäť vysunul Dembeleho, ktorý parádnou strelou spoza šestnástky zvýšil na 2:0.

    Radosť z dvojgólového vedenia však dlho netrvala, Nóri hneď po rozohrávke zaútočili zľava a strelou k ľavej tyči znížil na 1:2 Aasgaard.

    VIDEO: Gól Nórska na 1:2

    Aj po hydratačnej pauze sa hralo vo vysokom tempe a v 32. minúte Dembele zavŕšil hetrik po podobnej situácii ako pri otváracom góle – 1:3.

    V závere prvého polčasu prišla veľká chyba v nórskej defenzíve a tutovku Doueho hasil Selvik, krátko nato zastavil aj príležitosť Koneho.

    II. polčas:

    Nórsky tréner Solbakken reagoval v polčase dvoma striedaniami. „Vikingovia“ dostali hneď v úvode druhej polovice ideálnu príležitosť na strelenie kontaktného gólu, keď Bobba v pokutovom území podrazil T. Hernandez a rozhodca nariadil penaltu.

    Realizácie sa zhostil Strand Larsen, ale Maignan jeho strelu k pravej žrdi vyrazil. Tempo zápasu sa oproti prvému polčasu spomalilo a výraznejšiu šancu mali až v 72. minúte Nóri, keď Bobbovu strelu vychytal Maignan.

    Severania mali dobrú pasáž, k zakončeniu sa však nedostali. Francúzi povolili z ofenzívnej aktivity z prvého polčasu, ale v nadstavenom čase ešte predsa zveľadili svoj náskok, keď sa hlavičkou presadil Doue.

    „Les Bleus“ ovládli skupinu bez straty bodu, Nóri skončili druhí.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 16

    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Kapverdy
    Kapverdy
    vs.
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    Houston | Houston
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Senegal
    Senegal
    5 - 0
    Irak
    Irak
    Toronto | Toronto
    26.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 16
    Nórsko
    Nórsko
    1 - 4
    Francúzsko
    Francúzsko
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Pretlak geniality, nik na svete na nich nemá. Ak naplnia potenciál, budú majstri sveta
    Pavol Spáldnes 00:16
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Ousmane Dembele oslavuje góly.
    Pretlak geniality, nik na svete na nich nemá. Ak naplnia potenciál, budú majstri sveta
    Pavol Spáldnes 00:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Francúzi uspeli aj v treťom zápase na MS. Dembélé zažiaril hetrikom proti Nórom bez Haalanda