Francúzi uspeli aj v treťom zápase na MS. Dembélé zažiaril hetrikom proti Nórom bez Haalanda

MS vo futbale 2026 - skupina I
Nórsko - Francúzsko 1:4 (1:3)
Góly: 21. Aasgaard - 7., 20. a 32. Dembele, 90.+4 Doue.
Rozhodovali: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Angl.), ŽK: Berg - Tchouameni
Diváci: 64.146
Nórsko: Selvik - Aursnes, Falchener (66. Langaas), Östigaard, Björkan (46. Pedersen) - Thorstvedt (46. Thorsby), Berg, Aasgaard - Bobb (83. Nusa), Strand Larsen, Schjelderup (83. Hauge)
Francúzsko: Maignan - Kounde (87. Gusto), Upamecano (76. Konate), Lacroix, T. Hernandez - Tchouameni, Manu Kone - Dembele (65. Barcola), Olise (65. Cherki), Doue - Mbappe (87. Mateta)
Francúzski futbalisti zvíťazili v záverečnom zápase I-skupiny na MS nad Nórskom 4:1 a zaistili si prvé miesto v tabuľke.
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Hetrikom sa o to zaslúžil útočník Paríža St. Germain a úradujúci držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele.
Oba tímy mali pred stretnutím na konte šesť bodov a istý postup do šestnásťfinále. Nóri nastúpili oproti duelu so Senegalom až s desiatimi zmenami v zostave, na lavičke nechali aj kanoniera Manchestru City Erlinga Haalanda.
Francúzi rozhodli o triumfe v prvom polčase, v nadstavenom čase druhého polčasu ešte na konečných 4:1 upravil Desire Doue.
VIDEO: Hetrik Dembélého
„Les Bleus“, ktorým pre úmrtie matky chýbal hlavný tréner Didier Deschamps, sa v utorok 30. júna stretnú na štadióne MetLife v East Rutherforde s jedným z tímov, ktoré skončia na treťom mieste v C, D, F, G alebo H-skupine.
Druhých Nórov čaká v rovnaký deň v Arlingtone súboj s Pobrežím Slonoviny. V postup z tabuľky tretích mužstiev bude dúfať Senegal, ktorý deklasoval Irak 5:0 a získal prvé body na turnaji.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina I
Priebeh zápasu Nórsko - Francúzsko
I. polčas:
Francúzi na Nórov doslova vybehli, už v 21. sekunde severanov zachránilo brvno po strele Mbappeho a krátko na to Selvika preveril Kone.
Otvárací zásah prišiel v 7. minúte, keď si Mbappe všimol nabiehajúceho Dembeleho a ten si poradil s dvojicou brániacich hráčov a rozvlnil sieť strelou ku vzdialenejšej žrdi – 0:1.
VIDEO: Prvý gól Dembeleho v zápase
Tutovku Oliseho krátko nato zastavil Östigaard a do šance sa dostali aj Nóri, ale Strand Larsen z výbornej pozície kúsok za hranicou malého vápna prestrelil bránu.
Mbappeho ďalší atak zastavil Selvik a hoci prišlo aj k peknej nórskej kombinácii, Francúzi sa dostali do protiútoku, Mbappe opäť vysunul Dembeleho, ktorý parádnou strelou spoza šestnástky zvýšil na 2:0.
Radosť z dvojgólového vedenia však dlho netrvala, Nóri hneď po rozohrávke zaútočili zľava a strelou k ľavej tyči znížil na 1:2 Aasgaard.
VIDEO: Gól Nórska na 1:2
Aj po hydratačnej pauze sa hralo vo vysokom tempe a v 32. minúte Dembele zavŕšil hetrik po podobnej situácii ako pri otváracom góle – 1:3.
V závere prvého polčasu prišla veľká chyba v nórskej defenzíve a tutovku Doueho hasil Selvik, krátko nato zastavil aj príležitosť Koneho.
II. polčas:
Nórsky tréner Solbakken reagoval v polčase dvoma striedaniami. „Vikingovia“ dostali hneď v úvode druhej polovice ideálnu príležitosť na strelenie kontaktného gólu, keď Bobba v pokutovom území podrazil T. Hernandez a rozhodca nariadil penaltu.
Realizácie sa zhostil Strand Larsen, ale Maignan jeho strelu k pravej žrdi vyrazil. Tempo zápasu sa oproti prvému polčasu spomalilo a výraznejšiu šancu mali až v 72. minúte Nóri, keď Bobbovu strelu vychytal Maignan.
Severania mali dobrú pasáž, k zakončeniu sa však nedostali. Francúzi povolili z ofenzívnej aktivity z prvého polčasu, ale v nadstavenom čase ešte predsa zveľadili svoj náskok, keď sa hlavičkou presadil Doue.
„Les Bleus“ ovládli skupinu bez straty bodu, Nóri skončili druhí.