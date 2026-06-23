Slovensko zvládlo náročnú úlohu, ohlasy sú výborné. Prídu svetové hviezdy aj o rok?

Trofeje boli odovzdané, novinári v zákulisí čakali na víťaza a organizátori začali rozkladať hlavné pódium. Napriek tomu v Incheba Expo Aréne zostalo ešte zopár desiatok ľudí, ktorí skandovali: "Ďakujeme!"
Hoci teploty nad hranicou 30 stupňov Celzia priali skôr pobytu na kúpalisku, tisíce ľudí sa v priebehu troch dní stretlo kvôli niečomu inému.
Slováci ukázali, že krajina pod Tatrami patrí na mapu svetových šípok a premiéru Niké Slovak Darts Open možno rozhodne označiť za úspešnú. Celkovo sa predalo vyše 12-tisíc vstupeniek.
"Je vo mne veľmi veľa pozitívnych emócií, pretože si myslím, že po technickej a organizačnej stránke sme všetko úžasne zvládli.
Veľmi ma teší, akú atmosféru vytvorili diváci hneď pri prvom ročníku. Niektorí boli na šípkach prvýkrát. Zo strany PDC máme výborné ohlasy," vravel na tlačovej konferencii promotér podujatia František Šulc.
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Prvým víťazom je Nijman
Slovensko nikdy predtým neorganizovalo profesionálny turnaj pod hlavičkou PDC, no už minuloročná exhibícia naznačila divácky potenciál.
V priemere prišlo na každú zo šiestich hracích častí viac ako 2-tisíc divákov, hoci najmä piatkový program býva slabší aj v iných dejiskách.
Počas víkendu, najmä vo večerných častiach, praskala Incheba vo švíkoch a organizátori hlásili vypredané. Prvým víťazom sa napokon stal Wessel Nijman, ktorý vo finále zdolal Roba Crossa 8:3.
"Znamená to pre mňa veľa. Prišiel som na Slovensko pokúsiť sa hrať svoju hru a získať ďalší titul. Som šťastný, že som to dotiahol do konca," uviedol.
Šulc povedal, že Nijman možno ešte nie je najznámejším šípkarskym menom, ale titul mu právom patrí. V sezóne patrí k hráčom s najlepšou formou.
V semifinále, v jednom z najlepších zápasov turnaja, zdolal Angličana Rossa Smitha 7:6, pričom v rozhodujúcom legu predviedol zavretie 161 bodov.
"Trochu som dúfal, že by sa do finále mohol dostať Ross Smith, ktorý si nástupovou pesničkou od Karla Duchoňa podmanil slovenské publikum.
Verím, že si to užil, každý rok sa bude k nám tešiť a Slováci na neho. Celkovo to však vyšlo parádne a som spokojný," doplnil Šulc.
Do väčšieho zatiaľ nie
Tento rok sa séria podujatí European Tour rozšírila o Krakov a Bratislavu. Hlavné mesto Slovenska nesklamalo a vyhliadky do budúcna sú priaznivé.
"Už komunikujeme ohľadom termínu pre budúci rok. Nie je ešte nič podpísané, ale so šéfom PDC Europe Wernerom von Moltkem sme si podali ruky.
Je teda veľký predpoklad, že budeme pevnou súčasťou kalendára," hovorí Šulc, ktorý po vynikajúcej hádzanárskej kariére úspešne vedie aj iný šport.
Ohľadom termínu má ísť o júnový alebo posledný augustový týždeň. S humorom dodal, že ten druhý si už vzhľadom na súčasné horúčavy vyskúšali.
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Na tlačovej konferencii padla aj otázka ohľadom možného presunu do väčšieho dejiska, no priestory Incheba Expo arény sú nateraz ideálne.
"Niekedy je lepší menší kotol ako poloprázdny veľký štadión. Ak by sme vedeli predať za tri dni približne 50-tisíc vstupeniek, vtedy sa môžeme baviť aj o Zimnom štadióne Ondreja Nepelu," hovorí.
Silný moment? Nástup Aspinalla
Šulc, ktorý bol pred podujatím aj hosťom Sportnet podcastu, priznal, že azda najviac si užil úvod večernej sobotnej časti. Ten otvoril zápas Nathana Aspinalla a jeho nástup na pieseň Mr. Brightside.
"Bol to pre mňa naozaj silný moment. Po trošku stresujúcom piatku sme už vedeli, že máme všetko dobre nastavené, prvýkrát sme mali vypredané a hala na ten nástup úžasne reagovala," povedal promotér.
Niké Slovak Darts Open je tiež obrovskou propagáciou šípok na Slovensku. Tamojší hráči videli, že pokiaľ budú na sebe pracovať, jedného dňa si môžu zahrať na veľkom pódiu so svetovou hviezdou.
Najlepšie spomedzi štyroch Slovákov vyšiel zápas Adriánovi Dudekovi, ktorý dokonca viedol proti niekdajšiemu finalistovi MS Daveovi Chisnallovi 5:4. Od senzačného triumfu ho tak delil jediný leg.
"Samozrejme, v kútiku duše som dúfal, že by sa taký malý zázrak mohol podariť a neboli sme od toho ďaleko. Adriánovi skvele vyšiel zápas a keď zavrel tých 150 bodov, hovoril som si: Poď, poď, ešte jeden leg.
Naši chalani si neurobili hanbu, odohrali pekné zápasy a každému sa podarilo získať aspoň leg. Diváci odchádzali spokojní. Šport je o emóciách a tie boli na našom turnaji veľké," dodal Šulc.