Najväčší úspech Slovákov a Čechov. Kto sa nepoučil, nech si hľadá iný džob, písali v Anglicku

Pred 50 rokmi získala československá futbalová reprezentácia titul majstrov Európy.
Bol to najväčší tímový športový úspech spoločného štátu Čechov a Slovákov. Čo predchádzalo tomuto výnimočnému výsledku a aký vzbudil vo svete ohlas?
Zaujímavé informácie zo zákulisia turnaja priniesol tento týždeň srbský denník Politika, dobové fotografie a ohlasy svetových médií zasa vyšli krátko po triumfe v publikácii Pohár je náš!
Vstupenky do fabrík a pre vojakov
Finálový turnaj majstrovstiev Európy sa hral prvý raz v socialistickej krajine - vo vtedajšej Juhoslávii. Hostili ho Záhreb a Belehrad. Naposledy sa na ňom predstavili štyri mužstvá, o štyri roky neskôr ich už bolo osem.
Z kvalifikácie postúpilo najskôr osem tímov do štvrťfinále, ktoré sa hralo systémom doma-vonku.
Československo vyhralo kvalifikačnú skupinu v konkurencii Anglicka, Portugalska a Cypru a vo štvrťfinále vyradilo po výsledkoch 2:0 a 2:2 Sovietsky zväz.
Semifinálové dvojice vzišli zo štvrťfinálového pavúka. Československo sa 16. júna stretlo v Záhrebe s Holandskom a domáca Juhoslávia 17. júna v Belehrade so Západným Nemeckom (NSR).
Československá reprezentácia ladila formu pred odchodom na turnaj vo Vysokých Tatrách. V sezóne 1975/76 vyhral domácu ligu Baník Ostrava, ale najviac hráčov v nominácii trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša bolo zo Slovana Bratislava.
Podľa denníka Politika prišlo z Československa do Záhrebu na semifinále len približne 350 fanúšikov a z Holandska asi 2 000.
Mnohí z nich si pýtali autogram od trénera Václava Ježka, ktorý v Holandsku predtým úspešne pôsobil.
Mestská odborová rada v Záhrebe vyzvala vedenia miestnych fabrík a závodov, aby nakúpili vstupenky pre svojich pracovníkov, a Juhoslovanskú ľudovú armádu, aby umožnila najlepším vojakom účasť na otváracom zápase šampionátu.
Holanďania chceli dážď, pršalo
Tréner Ježek najskôr nechcel prezradiť, v akej zostave nastúpi jeho mužstvo proti Holanďanom, ale potom súhlasil, že ju nadiktuje záhrebskému korešpondentovi denníka Politika Zijadovi Kršlakovi pod podmienkou, že ju neprezradí druhej strane. Dokonca odišiel do rohu hotela Esplanade, aby ho pri tom nepočuli holandskí novinári.
Holandský tréner George Knobel vyslovil pred zápasom špeciálne prianie. „Jediné, čo si ešte želám, je dážď. Na mokrom teréne hráme tradične dobre,“ citovali ho dobové juhoslovanské noviny.
V ten večer skutočne lialo, ale Holanďania už dávno nehrali tak zle - tvrdil korešpondent novín Politika.
Slávny Johan Cruijff akoby ani nebol na ihrisku, viac sa hádal s rozhodcom ako sústredil na hru. Československo vyhralo 3:1 (1:0, 1:1) po predĺžení a postúpilo do finále.
Bola to senzácia senzácií, pretože sa očakávalo, že Holanďania prišli do Juhoslávie oplatiť Nemcom prehru vo finále majstrovstiev sveta v Mníchove o dva roky skôr.
V druhom semifinále Juhoslovanom nestačilo proti NSR ani vedenie 2:0. Nemci vyrovnali a dvoma gólmi v predĺžení rozhodli o víťazstve 4:2.
Hoeneß nad a Panenka premenil
Podobný scenár sa opakoval aj vo finále. Československo viedlo v 25. minúte už 2:0 po góloch Jána Švehlíka a Karola Dobiaša.
Lenže v 28. minúte najlepší strelec finálového turnaja Dieter Müller znížil. Skóre 2:1 vydržalo až do posledných sekúnd riadneho hracieho času.
Nemci ešte zahrávali rohový kop (hoci nemali, ale protesty československých hráčov boli márne) a Bonhofov center padol presne na hlavu Hölzenbeina, ktorý vyhral vzdušný súboj s brankárom Viktorom.
„Gól! Na môj dušu gól,“ vravel sklamane reportér Vít Holubec, ktorý komentoval finále v priamom prenose Československej televízie s Karolom Polákom.
Finále tohto finále však dopadlo lepšie pre tím ČSSR. Keďže v predĺžení gól nepadol, rozhodol o šampiónovi penaltový rozstrel: Masný premenil, Bonhof, Nehoda premenil, Flohe premenil, Ondruš premenil, Bongartz premenil, Jurkemik premenil, Hoeneß kopol nad a Panenka premenil.
Video: Zostrih finále ME 1976 ČSSR - NSR
Angličania písali o lekcii
Československo získalo titul majstra Európy. Ako naň reagovala svetová tlač?
„Fantastické finále tohtoročných ME prekonalo aj finálový zápas MS 1974 medzi NSR a Holandskom. Bolo majstrovským dielom futbalového umenia. Československý tím mal perfektnú taktiku a dokázal narušiť rytmus súpera, či už Holandska alebo NSR.
Brankár Viktor sa zaradil do galérie najslávnejších brankárov svetového futbalu. Stopér Ondruš bol duša mužstva, dokázal aj zaútočiť, prejavoval chladnokrvnosť a hral dokonale hlavou,“ napísal francúzsky L'Équipe.
„To nebol vôbec náhodný úspech, dielo šťastných okamihov! Bol to výsledok dokonalej prípravy a cieľavedomej práce trénerov.
Od Čechoslovákov sme sa učili hrať futbal, dokonca sme si od nich priviezli prvé lopty a preto sme tiež v Záhrebe a Belehrade dávali neskrývano najavo radosť z ich úspechu,“ komentovali juhoslovanské Sportske Novosti.
Anglický Daily mail to videl takto: „Tím Československa odmietol kapitulovať pred západonemeckým strojom. Finálový turnaj spravil veľkú službu milovníkom futbalu, aj hre samotnej.“
A napokon komentár denníka Morning Star: „Bola to zdravá lekcia pre britský futbal najmä v technike všetkých štyroch účastníkov. V Anglicku sa síce hrá rovnako rýchlo a útočne, ale z technickej stránky naši hráči zaostávajú za tými z kontinentu.
Zápasy Československa s Holandskom a NSR boli mimoriadne dramatické, hrané na ostrí noža. Nevieme síce, koľko britských manažérov, trénerov a hráčov videlo nedeľné finále, ale ak sa z neho nič nenaučili a nepoučili, nech si hľadajú inú prácu!“
Cesta na majstrovstvá Európy 1976
Kvalifikácia - 1. skupina
Anglicko – ČSSR 3:0 (0:0)
30. 10. 1974, Londýn, štadión Wembley, 85 000 divákov
Góly: 72. Channon, 80. a 83. Bell.
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Vojáček), Varadín, Bičovský (Kuna), Pekárik, Gajdůšek, Masný, Švehlík, Stratil.
ČSSR – Cyprus 4:0 (2:0)
20. 4. 1975, Praha, štadión Sparta, 5 000 divákov.
Góly: 10., 35. a 50. z penalty Panenka, 78. Masný
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Petráš), Koubek, Bičovský, Panenka, Gajdůšek, Masný, Švehlík, Nehoda.
ČSSR – Portugalsko 5:0 (3:0)
30. 4. 1975, Praha, štadión Sparta, 22 000 divákov.
Góly: 11. a 22. Bičovský, 25. a 46. Nehoda, 52. Petráš
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič, Koubek (Svoboda), Knapp (Medviď), Bičovský, Gajdůšek, Masný, Petráš, Nehoda.
ČSSR - Anglicko 2:1 (1:1)
30. 10. 1975, Bratislava, štadión Tehelné pole, 45 000 divákov.
Góly: 45. Nehoda, 47. Galis - 26. Channon
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh (Dobiaš), Pollák, Knapp, Bičovský, Masný, Galis, Nehoda.
Portugalsko – ČSSR 1:1 (1:1)
12. 11. 1975, Porto, štadión Das Antas, 40 000 divákov.
Góly: 8. Nené - 7. Ondruš
Zostava ČSSR: Viktor - Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh, Bičovský, Pollák, Móder, Masný (Dobiaš), Galis (Veselý), Nehoda.
Cyprus - ČSSR 0:3 (0:3)
23. 11. 1975, Limassol, štadión Tsirion, 15 000 divákov.
Góly: 9. Nehoda, 27. Bičovský, 33. Masný
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh, Bičovský, Pollák (Medviď), Móder, Masný, Švehlík (Veselý), Nehoda.
Ostatné zápasy:
Anglicko – Portugalsko 0:0, Anglicko – Cyprus 5:0, Cyprus – Anglicko 0:1, Cyprus – Portugalsko 0:2, Portugalsko – Anglicko 1:1, Portugalsko – Cyprus 1:0
Konečné poradie (ďalej postúpil iba víťaz)
1. ČSSR, 9 bodov, skóre 15:5
2. Anglicko, 8 bodov, skóre 11:3
3. Portugalsko, 7 bodov, skóre 5:7
4. Cyprus, 0 bodov, skóre 0:16
Štvrťfinále play off
1. zápas
ČSSR – ZSSR 2:0 (1:0)
24. 4. 1976, Bratislava, štadión Tehelné pole, 50 000 divákov
Góly: 34. Móder, 47. Panenka
Zostava ČSSR: Viktor – Dobiaš, Ondruš, Čapkovič, Gögh, Pollák, Móder (Knapp), Panenka, Masný, Petráš (Kroupa), Nehoda.
2. zápas
ZSSR – ČSSR 2:2 (0:1)
22. 5. 1976, Kyjev, Centrálny štadión, 100 000 divákov
Góly: 57. Burjak, 88. Blochin - 45. a 83. Móder
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Jurkemik), Gögh, Pollák, Dobiaš, Móder, Masný, Nehoda, Galis (Švehlík).
Finálový turnaj ME 1976
Semifinále
ČSSR - Holandsko 3:1 po predĺžení (1:0, 1:1)
16. 6. 1976, Záhreb, Maksimir, 25 000 divákov
Góly: 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. Veselý – 73. Ondruš vlastný
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Jurkemik), Gögh, Pollák, Dobiaš, Móder (Veselý), Panenka, Masný, Nehoda.
Finále
ČSSR - NSR 2:2, na penalty 5:3 (2:1, 2:2)
20. 6. 1976, Belehrad, Crvena Zvezda, 38 000 divákov
Góly: 9. Švehlík, 26. Dobiaš – 30. Müller, 90. Hölzenbein
Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič, Gögh, Dobiaš (Veselý), Panenka, Švehlík (Jurkemik), Móder, Masný, Nehoda.
Československo neprehralo 22 zápasov v sérii od 13. novembra 1974 do 13. októbra 1976.