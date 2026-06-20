Najväčší úspech Slovákov a Čechov. Kto sa nepoučil, nech si hľadá iný džob, písali v Anglicku

Brankár Ivo Viktor s trofejou pre majstrov Európy 1976, vpravo Jozef Čapkovič, vľavo Jozef Móder.
Brankár Ivo Viktor s trofejou pre majstrov Európy 1976, vpravo Jozef Čapkovič, vľavo Jozef Móder. (Autor: ČTK / DPA / Herbert Rudel / Profimedia)
Boris Vanya|20. jún 2026 o 07:00
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V roku 1976 Slováci a Česi dobyli futbalovú Európu.

Pred 50 rokmi získala československá futbalová reprezentácia titul majstrov Európy.

Bol to najväčší tímový športový úspech spoločného štátu Čechov a Slovákov. Čo predchádzalo tomuto výnimočnému výsledku a aký vzbudil vo svete ohlas?

Zaujímavé informácie zo zákulisia turnaja priniesol tento týždeň srbský denník Politika, dobové fotografie a ohlasy svetových médií zasa vyšli krátko po triumfe v publikácii Pohár je náš!

Vstupenky do fabrík a pre vojakov

Finálový turnaj majstrovstiev Európy sa hral prvý raz v socialistickej krajine - vo vtedajšej Juhoslávii. Hostili ho Záhreb a Belehrad. Naposledy sa na ňom predstavili štyri mužstvá, o štyri roky neskôr ich už bolo osem.

Z kvalifikácie postúpilo najskôr osem tímov do štvrťfinále, ktoré sa hralo systémom doma-vonku.

Československo vyhralo kvalifikačnú skupinu v konkurencii Anglicka, Portugalska a Cypru a vo štvrťfinále vyradilo po výsledkoch 2:0 a 2:2 Sovietsky zväz. 

Slávnostné otvorenie finálového turnaja ME 1976 pred semifinále Holandsko - Československo v Záhrebe. Husto leje.
Slávnostné otvorenie finálového turnaja ME 1976 pred semifinále Holandsko - Československo v Záhrebe. Husto leje. (Autor: Olympia/Pohár je náš)

Semifinálové dvojice vzišli zo štvrťfinálového pavúka. Československo sa 16. júna stretlo v Záhrebe s Holandskom a domáca Juhoslávia 17. júna v Belehrade so Západným Nemeckom (NSR). 

Československá reprezentácia ladila formu pred odchodom na turnaj vo Vysokých Tatrách. V sezóne 1975/76 vyhral domácu ligu Baník Ostrava, ale najviac hráčov v nominácii trénerov Václava Ježka a Jozefa Vengloša bolo zo Slovana Bratislava.

Podľa denníka Politika prišlo z Československa do Záhrebu na semifinále len približne 350 fanúšikov a z Holandska asi 2 000.

Mnohí z nich si pýtali autogram od trénera Václava Ježka, ktorý v Holandsku predtým úspešne pôsobil.

Belehrad 1976 - výročie 50 rokov

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Mestská odborová rada v Záhrebe vyzvala vedenia miestnych fabrík a závodov, aby nakúpili vstupenky pre svojich pracovníkov, a Juhoslovanskú ľudovú armádu, aby umožnila najlepším vojakom účasť na otváracom zápase šampionátu.

Kapitáni Anton Ondruš a Johan Cruijff pred semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Kapitáni Anton Ondruš a Johan Cruijff pred semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)

Holanďania chceli dážď, pršalo

Tréner Ježek najskôr nechcel prezradiť, v akej zostave nastúpi jeho mužstvo proti Holanďanom, ale potom súhlasil, že ju nadiktuje záhrebskému korešpondentovi denníka Politika Zijadovi Kršlakovi pod podmienkou, že ju neprezradí druhej strane. Dokonca odišiel do rohu hotela Esplanade, aby ho pri tom nepočuli holandskí novinári.

Holandský tréner George Knobel vyslovil pred zápasom špeciálne prianie. „Jediné, čo si ešte želám, je dážď. Na mokrom teréne hráme tradične dobre,“ citovali ho dobové juhoslovanské noviny.

V ten večer skutočne lialo, ale Holanďania už dávno nehrali tak zle - tvrdil korešpondent novín Politika. 

Slávny Johan Cruijff akoby ani nebol na ihrisku, viac sa hádal s rozhodcom ako sústredil na hru. Československo vyhralo 3:1 (1:0, 1:1) po predĺžení a postúpilo do finále. 

Ivo Viktor zasahuje Johana Cruijffa stráži Karol Dobiaš vpravo Anton Ondruš počas semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Ivo Viktor zasahuje Johana Cruijffa stráži Karol Dobiaš vpravo Anton Ondruš počas semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)

Bola to senzácia senzácií, pretože sa očakávalo, že Holanďania prišli do Juhoslávie oplatiť Nemcom prehru vo finále majstrovstiev sveta v Mníchove o dva roky skôr.

V druhom semifinále Juhoslovanom nestačilo proti NSR ani vedenie 2:0. Nemci vyrovnali a dvoma gólmi v predĺžení rozhodli o víťazstve 4:2.

Hoeneß nad a Panenka premenil

Podobný scenár sa opakoval aj vo finále. Československo viedlo v 25. minúte už 2:0 po góloch Jána Švehlíka a Karola Dobiaša.

Lenže v 28. minúte najlepší strelec finálového turnaja Dieter Müller znížil. Skóre 2:1 vydržalo až do posledných sekúnd riadneho hracieho času. 

Beckenbauer, vpravo Ondruš, vo finále ME 1976 v Belehrade medzi ČSSR a NSR.
Beckenbauer, vpravo Ondruš, vo finále ME 1976 v Belehrade medzi ČSSR a NSR. (Autor: Olympia/Pohár je náš)

Nemci ešte zahrávali rohový kop (hoci nemali, ale protesty československých hráčov boli márne) a Bonhofov center padol presne na hlavu Hölzenbeina, ktorý vyhral vzdušný súboj s brankárom Viktorom.

„Gól! Na môj dušu gól,“ vravel sklamane reportér Vít Holubec, ktorý komentoval finále v priamom prenose Československej televízie s Karolom Polákom.

Finále tohto finále však dopadlo lepšie pre tím ČSSR. Keďže v predĺžení gól nepadol, rozhodol o šampiónovi penaltový rozstrel: Masný premenil, Bonhof, Nehoda premenil, Flohe premenil, Ondruš premenil, Bongartz premenil, Jurkemik premenil, Hoeneß kopol nad a Panenka premenil.

Video: Zostrih finále ME 1976 ČSSR - NSR

Angličania písali o lekcii

Československo získalo titul majstra Európy. Ako naň reagovala svetová tlač?

„Fantastické finále tohtoročných ME prekonalo aj finálový zápas MS 1974 medzi NSR a Holandskom. Bolo majstrovským dielom futbalového umenia. Československý tím mal perfektnú taktiku a dokázal narušiť rytmus súpera, či už Holandska alebo NSR.

Brankár Viktor sa zaradil do galérie najslávnejších brankárov svetového futbalu. Stopér Ondruš bol duša mužstva, dokázal aj zaútočiť, prejavoval chladnokrvnosť a hral dokonale hlavou,“ napísal francúzsky L'Équipe.

„To nebol vôbec náhodný úspech, dielo šťastných okamihov! Bol to výsledok dokonalej prípravy a cieľavedomej práce trénerov.

Od Čechoslovákov sme sa učili hrať futbal, dokonca sme si od nich priviezli prvé lopty a preto sme tiež v Záhrebe a Belehrade dávali neskrývano najavo radosť z ich úspechu,“ komentovali juhoslovanské Sportske Novosti.

Anton Ondruš v šatni s trofejou po finále ME 1976 medzi ČSSR a NSR.
Anton Ondruš v šatni s trofejou po finále ME 1976 medzi ČSSR a NSR. (Autor: Olympia/Pohár je náš)

Anglický Daily mail to videl takto: „Tím Československa odmietol kapitulovať pred západonemeckým strojom. Finálový turnaj spravil veľkú službu milovníkom futbalu, aj hre samotnej.“

A napokon komentár denníka Morning Star: „Bola to zdravá lekcia pre britský futbal najmä v technike všetkých štyroch účastníkov. V Anglicku sa síce hrá rovnako rýchlo a útočne, ale z technickej stránky naši hráči zaostávajú za tými z kontinentu.

Zápasy Československa s Holandskom a NSR boli mimoriadne dramatické, hrané na ostrí noža. Nevieme síce, koľko britských manažérov, trénerov a hráčov videlo nedeľné finále, ale ak sa z neho nič nenaučili a nepoučili, nech si hľadajú inú prácu!“

Pred odchodom do Juhoslávie ladili československí futbalisti formu vo Vysokých tatrách.
Pred odchodom do Juhoslávie ladili československí futbalisti formu vo Vysokých tatrách. (Autor: ARCHÍV TASR)
Sústredenie vo Vysokých Tatrách pred odchodom na ME 1976 do Juhoslávie. Gallis a Pivarník počas tréningu.
Sústredenie vo Vysokých Tatrách pred odchodom na ME 1976 do Juhoslávie. Gallis a Pivarník počas tréningu. (Autor: Archív TASR)
Sústredenie vo Vysokých Tatrách pred odchodom na ME 1976 do Juhoslávie. Peter Slaný, Pavol Michalík a Dušan Herda na Štrbskom Plese v zajatí zberateľov autogramov.
Sústredenie vo Vysokých Tatrách pred odchodom na ME 1976 do Juhoslávie. Peter Slaný, Pavol Michalík a Dušan Herda na Štrbskom Plese v zajatí zberateľov autogramov. (Autor: Archív TASR)
Hlavička Antona Ondruša končí v holandskej sieti v semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Hlavička Antona Ondruša končí v holandskej sieti v semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Ondrušova gólová oslava, stíhajú ho Zdenék Nehoda, Koloman Gögh a Karol Dobiaš. Zo semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Ondrušova gólová oslava, stíhajú ho Zdenék Nehoda, Koloman Gögh a Karol Dobiaš. Zo semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Zmoknutí tréneri Václav Ježek a Jozef Vengloš počas semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Zmoknutí tréneri Václav Ježek a Jozef Vengloš počas semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Brankár Schrijvers likviduje šancu Mariána Masného v semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Brankár Schrijvers likviduje šancu Mariána Masného v semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Unavený Anton Ondruš a tréner Václav Ježek v krátkej prestávke pred začiatkom predĺženia v semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Unavený Anton Ondruš a tréner Václav Ježek v krátkej prestávke pred začiatkom predĺženia v semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Svetelná tabuľa po semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe.
Svetelná tabuľa po semifinále ME 1976 Holandsko - Československo v Záhrebe. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Pozdrav kapitánov pred finále ME 1976 v Belehrade medzi ČSSR a NSR, Franz Beckenbauer a Anton Ondruš.
Pozdrav kapitánov pred finále ME 1976 v Belehrade medzi ČSSR a NSR, Franz Beckenbauer a Anton Ondruš. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Jeden z najlepších obrancov tej éry Berti Vogts a Karol Dobiaš vo finále ME 1976 v Belehrade ČSSR - NSR.
Jeden z najlepších obrancov tej éry Berti Vogts a Karol Dobiaš vo finále ME 1976 v Belehrade ČSSR - NSR. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Uli Hoeneß mieri z penalty nad. Ak Panenka premení, Československo získa titul.
Uli Hoeneß mieri z penalty nad. Ak Panenka premení, Československo získa titul. (Autor: Olympia/Pohár je náš)
Rozradostení spoluhráči na chrbte Antonína Panenku vo finále ME 1976 v Belehrade ČSSR - NSR.
Rozradostení spoluhráči na chrbte Antonína Panenku vo finále ME 1976 v Belehrade ČSSR - NSR. (Autor: Olympia/Pohár je náš)


Cesta na majstrovstvá Európy 1976

Kvalifikácia - 1. skupina

Anglicko – ČSSR 3:0 (0:0)

30. 10. 1974, Londýn, štadión Wembley, 85 000 divákov

Góly: 72. Channon, 80. a 83. Bell.

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Vojáček), Varadín, Bičovský (Kuna), Pekárik, Gajdůšek, Masný, Švehlík, Stratil.

ČSSR – Cyprus 4:0 (2:0)

20. 4. 1975, Praha, štadión Sparta, 5 000 divákov.

Góly: 10., 35. a 50. z penalty Panenka, 78. Masný

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Petráš), Koubek, Bičovský, Panenka, Gajdůšek, Masný, Švehlík, Nehoda.

ČSSR – Portugalsko 5:0 (3:0)

30. 4. 1975, Praha, štadión Sparta, 22 000 divákov.

Góly: 11. a 22. Bičovský, 25. a 46. Nehoda, 52. Petráš

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič, Koubek (Svoboda), Knapp (Medviď), Bičovský, Gajdůšek, Masný, Petráš, Nehoda.

ČSSR - Anglicko 2:1 (1:1)

30. 10. 1975, Bratislava, štadión Tehelné pole, 45 000 divákov.

Góly: 45. Nehoda, 47. Galis - 26. Channon

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh (Dobiaš), Pollák, Knapp, Bičovský, Masný, Galis, Nehoda.

Portugalsko – ČSSR 1:1 (1:1)

12. 11. 1975, Porto, štadión Das Antas, 40 000 divákov.

Góly: 8. Nené - 7. Ondruš

Zostava ČSSR: Viktor - Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh, Bičovský, Pollák, Móder, Masný (Dobiaš), Galis (Veselý), Nehoda.

Cyprus - ČSSR 0:3 (0:3)

23. 11. 1975, Limassol, štadión Tsirion, 15 000 divákov.

Góly: 9. Nehoda, 27. Bičovský, 33. Masný

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Jurkemik, Gögh, Bičovský, Pollák (Medviď), Móder, Masný, Švehlík (Veselý), Nehoda.

Ostatné zápasy:

Anglicko – Portugalsko 0:0, Anglicko – Cyprus 5:0, Cyprus – Anglicko 0:1, Cyprus – Portugalsko 0:2, Portugalsko – Anglicko 1:1, Portugalsko – Cyprus 1:0

Konečné poradie (ďalej postúpil iba víťaz)

1. ČSSR, 9 bodov, skóre 15:5

2. Anglicko, 8 bodov, skóre 11:3

3. Portugalsko, 7 bodov, skóre 5:7

4. Cyprus, 0 bodov, skóre 0:16

Štvrťfinále play off

1. zápas

ČSSR – ZSSR 2:0 (1:0)

24. 4. 1976, Bratislava, štadión Tehelné pole, 50 000 divákov

Góly: 34. Móder, 47. Panenka

Zostava ČSSR: Viktor – Dobiaš, Ondruš, Čapkovič, Gögh, Pollák, Móder (Knapp), Panenka, Masný, Petráš (Kroupa), Nehoda.

2. zápas

ZSSR – ČSSR 2:2 (0:1)

22. 5. 1976, Kyjev, Centrálny štadión, 100 000 divákov

Góly: 57. Burjak, 88. Blochin - 45. a 83. Móder

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Jurkemik), Gögh, Pollák, Dobiaš, Móder, Masný, Nehoda, Galis (Švehlík).

Finálový turnaj ME 1976

Semifinále

ČSSR - Holandsko 3:1 po predĺžení (1:0, 1:1)

16. 6. 1976, Záhreb, Maksimir, 25 000 divákov

Góly: 19. Ondruš, 114. Nehoda, 118. Veselý – 73. Ondruš vlastný

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič (Jurkemik), Gögh, Pollák, Dobiaš, Móder (Veselý), Panenka, Masný, Nehoda.

Finále

ČSSR - NSR 2:2, na penalty 5:3 (2:1, 2:2)

20. 6. 1976, Belehrad, Crvena Zvezda, 38 000 divákov

Góly: 9. Švehlík, 26. Dobiaš – 30. Müller, 90. Hölzenbein

Zostava ČSSR: Viktor – Pivarník, Ondruš, Čapkovič, Gögh, Dobiaš (Veselý), Panenka, Švehlík (Jurkemik), Móder, Masný, Nehoda.

Československo neprehralo 22 zápasov v sérii od 13. novembra 1974 do 13. októbra 1976.

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