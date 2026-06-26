ONLINE: Draft NHL 2026 dnes LIVE (prvé kolo)

V noci na sobotu začína každoročný výber nováčikov NHL známy ako draft. V roku 2026 je rozdelený na dve časti.
Od 1.00 SEČ sa koná prvé kolo. V druhom až siedmom kole si manažéri budú vyberať svoje budúce hviezdy až v sobotu podvečer.
Draft sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Prvé kolo draftu NHL 2026 (hokej, sobota, naživo)
Hokej 2026/2027
27.06.2026 o 01:00
Vstupný draft NHL 2026
Plánovaný
Prehľad
První kolo:
1 TOR
2 SJS
3 VAN
4 BUF – CHI
5 NYR
6 CGY
7 SEA
8 WPG
9 SJS – FLA – OTT
10 NSH
11 STL
12 NJD
13 NYI
14 CBJ
15 STL – DET
16 STL – WSH
17 LAK
18 WSH – ANA
19 UTA
20 BUF – EDM – SJS
21 PHI
22 PIT
23 BOS
24 VAN – MIN
25 OTT – TBL – SEA – FLA
26 NYR – DAL – CAR
27 SJS – BUF
28 MTL
29 STL – COL – NYI
30 CGY – VGK
31 CAR
32 OTT
1 TOR
2 SJS
3 VAN
4 BUF – CHI
5 NYR
6 CGY
7 SEA
8 WPG
9 SJS – FLA – OTT
10 NSH
11 STL
12 NJD
13 NYI
14 CBJ
15 STL – DET
16 STL – WSH
17 LAK
18 WSH – ANA
19 UTA
20 BUF – EDM – SJS
21 PHI
22 PIT
23 BOS
24 VAN – MIN
25 OTT – TBL – SEA – FLA
26 NYR – DAL – CAR
27 SJS – BUF
28 MTL
29 STL – COL – NYI
30 CGY – VGK
31 CAR
32 OTT
Prenos
První kolo draftu NHL 2026 slibuje mimořádně silnou generaci, zejména na pozicích útočníků a obránců. Prakticky všechny renomované žebříčky i mock drafty se shodují, že jedničkou by měl být kanadský útočník Gavin McKenna. Toronto drží první volbu a vše nasvědčuje tomu, že sáhne právě po něm. McKenna je považován za největší talent od dob Connora Bedarda a během posledních dvou sezon dominoval na všech úrovních, kde nastoupil.
Za McKennou začíná být pořadí mnohem méně předvídatelné. Ve hře o nejvyšší příčky jsou především švédský útočník Ivar Stenberg, obránci Chase Reid, Keaton Verhoeff a Carson Carels nebo centr Caleb Malhotra. Řada klubů hledá elitního obránce, takže právě beci mohou v první desítce výrazně zamíchat pořadím. Podle posledních projekcí NHL.com a ESPN existuje poměrně velká shoda pouze na prvních čtyřech až pěti hráčích, od pátého místa výše se očekává množství překvapení a případných výměn výběrů.
Za McKennou začíná být pořadí mnohem méně předvídatelné. Ve hře o nejvyšší příčky jsou především švédský útočník Ivar Stenberg, obránci Chase Reid, Keaton Verhoeff a Carson Carels nebo centr Caleb Malhotra. Řada klubů hledá elitního obránce, takže právě beci mohou v první desítce výrazně zamíchat pořadím. Podle posledních projekcí NHL.com a ESPN existuje poměrně velká shoda pouze na prvních čtyřech až pěti hráčích, od pátého místa výše se očekává množství překvapení a případných výměn výběrů.
Pořadí prvního kola
1. Toronto Maple Leafs
2. San Jose Sharks
3. Vancouver Canucks
4. Buffalo Sabres (Chicago Blackhawks)
5. New York Rangers
6. Calgary Flames
7. Seattle Kraken
8. Winnipeg Jets
9.San Jose Sharks (Florida Panthers, Ottawa Senators)
10. Nashville Predators
11. St. Louis Blues
12. New Jersey Devils
13. New York Islanders
14. Columbus Blue Jackets
15. St. Louis Blues (Detroit Red Wings)
16 St. Louis Blues (Washington Capitals)
17. Los Angeles Kings
18. Washington Capitals (Anaheim Ducks)
19. Utah Hockey Club
20. Buffalo Sabres (Edmonton Oilers, San Jose Sharks)
21. Philadelphia Flyers
22. Pittsburgh Penguins
23. Boston Bruins
24. Vancouver Canucks (Minnesota Wild)
25. Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning, Seattle Kraken, Florida Panthers)
26. New York Rangers (Dallas Stars, Carolina Hurricanes
San Jose Sharks, Buffalo Sabres)
27. Montreal Canadiens
28. St. Louis Blues (Colorado Avalanche, New York Islanders)
29. Calgary Flames (Vegas Golden Knights)
30. Carolina Hurricanes
31. Ottawa Senators
1. Toronto Maple Leafs
2. San Jose Sharks
3. Vancouver Canucks
4. Buffalo Sabres (Chicago Blackhawks)
5. New York Rangers
6. Calgary Flames
7. Seattle Kraken
8. Winnipeg Jets
9.San Jose Sharks (Florida Panthers, Ottawa Senators)
10. Nashville Predators
11. St. Louis Blues
12. New Jersey Devils
13. New York Islanders
14. Columbus Blue Jackets
15. St. Louis Blues (Detroit Red Wings)
16 St. Louis Blues (Washington Capitals)
17. Los Angeles Kings
18. Washington Capitals (Anaheim Ducks)
19. Utah Hockey Club
20. Buffalo Sabres (Edmonton Oilers, San Jose Sharks)
21. Philadelphia Flyers
22. Pittsburgh Penguins
23. Boston Bruins
24. Vancouver Canucks (Minnesota Wild)
25. Ottawa Senators (Tampa Bay Lightning, Seattle Kraken, Florida Panthers)
26. New York Rangers (Dallas Stars, Carolina Hurricanes
San Jose Sharks, Buffalo Sabres)
27. Montreal Canadiens
28. St. Louis Blues (Colorado Avalanche, New York Islanders)
29. Calgary Flames (Vegas Golden Knights)
30. Carolina Hurricanes
31. Ottawa Senators
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 01:00.