Vicemajster z Francúzska nezaváhal na úvod MS. Mbappé sa gólovo zaskvel

MS vo futbale 2026 - skupina I
Francúzsko - Senegal 3:1 (0:0)
Góly: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye.
Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), bez kariet
Diváci: 80.545
Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele (80. Barcola), Doue (87. Cherki) - Mbappé
Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - L. Camara (76. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. C. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mane
Futbalisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase I-skupiny na MS 2026 nad Senegalom 3:1. Finalista predošlého šampionátu v Katare mal v East Rutherforde v prvom polčase namále, v druhom však jasne dominoval.
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Afrického súpera zlomil dvoma gólmi kapitána Kyliana Mbappého a striedajúceho Bradleyho Barcolu.
Mbappé prekonal Oliviera Girouda a s 58 presnými zásahmi je nový historicky najlepší strelec Francúzska.
Útočník Realu Madrid sa súčasne dostal na métu 14 gólov na finálových turnajoch MS, čím sa dotiahol na tretieho Nemca Gerda Müllera.
Už iba dva góly ho delia od rekordéra svetových šampionátov a Müllerovho krajana Miroslava Kloseho.
V druhom stretnutí „íčka“ si v noci na stredu o 0.00 SELČ zmerali sily Irak s Nórskom. Francúzi odohrajú ďalší duel na turnaji v pondelok 22. júna o 23.00 SELČ proti Iraku, Senegal nastúpi v utorok 23. júna o 2.00 SELČ proti Nórsku.
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MS vo futbale 2026 - skupina I
Priebeh zápasu Francúzsko - Senegal
I. polčas:
Prvý a doteraz jediný vzájomný duel na MS 2002 dopadol lepšie pre Senegal, ktorý vtedy šokoval futbalový svet a v otváracom zápase turnaja uštedrili obhajcom titulu prehru 0:1.
Aj teraz zaskočil „Les Bleus“ aktívnym pressingom, k tomu pridal dobre sformovanú obranu a favorizovaného súpera dostal do úzkych.
Mbappe a jeho kolegovia starajúci sa o ofenzívu v prvom polčase veľa vody nenamútili a tak sa v 25. minúte zrodila prvá šanca zápasu, ktorá patrila Senegalu.
Mbappe stratil vpredu loptu a nádejný brejk zakončil Jackson strelou do žrde.
V nadstavenom čase zahodil tutovku I. Sarr, keď po skvelom prieniku Maneho prekopol z pár metrov Maignanovu bránu.
II. polčas:
V 53. minúte mohla Francúzom pomôcť chyba súpera v rozohrávke, E. Mendy však dobre zmenšil strelecký uhol Olisemu a nohou zneškodnil pokus francúzskeho krídelníka.
Situácia ako cez kopirák sa zopakovala o štyri minúty neskôr, tentoraz neprekonal senegalského brankára tiesnený Mbappe.
O chvíľu sa Francúzi dožadovali jedenástky po páde Mbappeho v pokutovom území, no rozhodca nevyhodnotil situáciu ako faul Maneho a nariadil odkop od brány.
Senegal hral po prestávke ako vymenený a v obrane robil chybu za chybou. Ďalšiu ponuku na gól už kanonier Mbappeho kvalít po výstavnej prihrávke Oliseho neodmietol - 1:0.
Do hry Francúzov sa vrátila ľahkosť a ich náskok zvýšil Barcola po prihrávke Rabiota - 2:0.
V nadstavenom čase predviedol Mbaye nádhernú individuálnu akciu s gólovou pečaťou, nádej Senegalu na bodový zisk však už o pár sekúnd zahasil Mbappe, ktorý nachytal E. Mendyho na hruškách a z veľkej diaľky strelil svoj druhý gól v stretnutí - 3:1.
Hlasy po zápase
Kylian Mbappe, kapitán Francúzska a autor dvoch gólov: „Ešte sme sa poriadne nerozbehli, ale je dobré začať víťazstvom. Keď začnem premýšľať o ľuďoch, ktorí ma kritizujú, vždy idem naplno. Hrám za svoju krajinu, chcem sa dostať do finále.“
Didier Deschamps, tréner Francúzska: „Je to úľava. Na začiatku sme boli trochu nervózni, trochu napätí a treba povedať, že sme čelili dobrému tímu. Barcola mal skutočný vplyv na výkon, pomohlo nám aj to, že si Dembele a Olise vymenili pozície. Vždy je dobré vyhrať prvý zápas, nie je to rozhodujúce, ale aj tak si to vychutnáme.“
Edouard Mendy, brankár Senegalu: „Nepodarilo sa nám naplniť herný plán, bolo to trochu pomalé, dokonca aj v prvom polčase. Vedeli sme, že v druhom polčase sa musíme vrátiť späť tým, že zvýšime našu úroveň, budeme trochu ostrejší v útoku, ale to sme boli len v niektorých fázach. Francúzi demonštrovali svoju silu, majú neskutočne talentovaný tím. Každá ich pološanca bola pre nás veľmi nebezpečná.“