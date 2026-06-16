    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    16.06.2026, Skupina I
    3 - 1
    0:0
    Senegal
    Senegal
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    Vicemajster z Francúzska nezaváhal na úvod MS. Mbappé sa gólovo zaskvel

    Kylian Mbappé oslavuje gól.
    Fotogaléria (33)
    Kylian Mbappé oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. jún 2026 o 23:04
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    Francúzsko dnes zdolalo Senegal v skupine I na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Francúzsko - Senegal 3:1 (0:0)

    Góly: 66. a 90.+6 Mbappé, 82. Barcola - 90.+5 Mbaye.

    Rozhodovali: Faghani - Lakrindis, Lindsay (všetci Austr.), bez kariet

    Diváci: 80.545

    Francúzsko: Maignan - Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Olise, Dembele (80. Barcola), Doue (87. Cherki) - Mbappé

    Senegal: E. Mendy - Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf - L. Camara (76. Diarra), I. Gueye (88. Ciss), P. Gueye (83. C. Ndiaye) - I. Sarr (75. Mbaye), Jackson (83. Dieng), Mane

    Futbalisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase I-skupiny na MS 2026 nad Senegalom 3:1. Finalista predošlého šampionátu v Katare mal v East Rutherforde v prvom polčase namále, v druhom však jasne dominoval.

    Afrického súpera zlomil dvoma gólmi kapitána Kyliana Mbappého a striedajúceho Bradleyho Barcolu.

    Mbappé prekonal Oliviera Girouda a s 58 presnými zásahmi je nový historicky najlepší strelec Francúzska.

    Útočník Realu Madrid sa súčasne dostal na métu 14 gólov na finálových turnajoch MS, čím sa dotiahol na tretieho Nemca Gerda Müllera.

    Už iba dva góly ho delia od rekordéra svetových šampionátov a Müllerovho krajana Miroslava Kloseho.

    V druhom stretnutí „íčka“ si v noci na stredu o 0.00 SELČ zmerali sily Irak s Nórskom. Francúzi odohrajú ďalší duel na turnaji v pondelok 22. júna o 23.00 SELČ proti Iraku, Senegal nastúpi v utorok 23. júna o 2.00 SELČ proti Nórsku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    2
    IrakIrakIRQ
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Francúzsko - Senegal

    I. polčas:

    Prvý a doteraz jediný vzájomný duel na MS 2002 dopadol lepšie pre Senegal, ktorý vtedy šokoval futbalový svet a v otváracom zápase turnaja uštedrili obhajcom titulu prehru 0:1.

    Aj teraz zaskočil „Les Bleus“ aktívnym pressingom, k tomu pridal dobre sformovanú obranu a favorizovaného súpera dostal do úzkych.

    Fotogaléria zo zápasu Francúzsko - Senegal na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Francúzsky futbalista Kylian Mbappé počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.
    Hráči Francúzska pózujú pred zápasom I. skupiny futbalových majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Senegalom v meste East Rutherford neďaleko New York.
    Francúzsky hráč Adrien Rabiot diskutuje s rozhodcom po tom, čo fauloval senegalského útočníka Sadio Mané počas zápasu I. skupiny futbalových majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Senegalom.
    Francúzski hráči si počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom dávajú prestávku na občerstvenie.
    33 fotografií
    Senegalský futbalista Ismaïla Sarr reaguje počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský futbalista El Hadji Malick Diouf na zemi sa snaží o zákrok na francúzskeho hráča Kylian Mbappé počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Fanúšikovia Francúzska povzbudzujú počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Francúzski hráči si počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom dávajú prestávku na občerstvenie.Francúzske a senegalské vlajky sú viditeľné na ihrisku pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský hráč Idrissa Gueye (č. 5) sa snaží zastaviť francúzskeho hráča Désiré Doué (č. 20) počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Francúzski (vľavo) a senegalskí hráči stoja pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom. Hráči Senegalu pózujú pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský hráč Nicolas Jackson (č. 11) sa pokúša o strelu na bránu počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Francúzsky hráč Dayot Upamecano (vľavo) prihráva loptu, zatiaľ čo senegalský hráč Ismaïla Sarr sa ho snaží zastaviť počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalský hráč Krépin Diatta blokuje center francúzskeho hráča Adrien Rabiot (vpravo) počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Senegalskí hráči si dávajú prestávku na občerstvenie počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Hráči Senegalu sa zhromažďujú v kruhu pred zápasom I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Fanúšikovia sledujú zápas skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé (10), Jules Koundé (5) a Michael Olise (11) oslavujú po góle Mbappého, ktorý otvoril skóre, počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé, vpravo, sa pokúša skórovať, zatiaľ čo Krépin Diatta sa ho snaží zastaviť počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Sadio Mané, vľavo, sa snaží zastaviť Kylian Mbappé počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Michael Olise, vľavo, a Kylian Mbappé oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé dáva úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Hráči Francúzska oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé oslavuje po strelení gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.Kylian Mbappé, Francúz, v strede, oslavuje po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Senegalom.

    Mbappe a jeho kolegovia starajúci sa o ofenzívu v prvom polčase veľa vody nenamútili a tak sa v 25. minúte zrodila prvá šanca zápasu, ktorá patrila Senegalu.

    Mbappe stratil vpredu loptu a nádejný brejk zakončil Jackson strelou do žrde.

    V nadstavenom čase zahodil tutovku I. Sarr, keď po skvelom prieniku Maneho prekopol z pár metrov Maignanovu bránu.

    II. polčas:

    V 53. minúte mohla Francúzom pomôcť chyba súpera v rozohrávke, E. Mendy však dobre zmenšil strelecký uhol Olisemu a nohou zneškodnil pokus francúzskeho krídelníka.

    Situácia ako cez kopirák sa zopakovala o štyri minúty neskôr, tentoraz neprekonal senegalského brankára tiesnený Mbappe.

    O chvíľu sa Francúzi dožadovali jedenástky po páde Mbappeho v pokutovom území, no rozhodca nevyhodnotil situáciu ako faul Maneho a nariadil odkop od brány.

    Senegal hral po prestávke ako vymenený a v obrane robil chybu za chybou. Ďalšiu ponuku na gól už kanonier Mbappeho kvalít po výstavnej prihrávke Oliseho neodmietol - 1:0.

    Do hry Francúzov sa vrátila ľahkosť a ich náskok zvýšil Barcola po prihrávke Rabiota - 2:0.

    V nadstavenom čase predviedol Mbaye nádhernú individuálnu akciu s gólovou pečaťou, nádej Senegalu na bodový zisk však už o pár sekúnd zahasil Mbappe, ktorý nachytal E. Mendyho na hruškách a z veľkej diaľky strelil svoj druhý gól v stretnutí - 3:1.

    Hlasy po zápase

    Kylian Mbappe, kapitán Francúzska a autor dvoch gólov: „Ešte sme sa poriadne nerozbehli, ale je dobré začať víťazstvom. Keď začnem premýšľať o ľuďoch, ktorí ma kritizujú, vždy idem naplno. Hrám za svoju krajinu, chcem sa dostať do finále.“

    Didier Deschamps, tréner Francúzska: „Je to úľava. Na začiatku sme boli trochu nervózni, trochu napätí a treba povedať, že sme čelili dobrému tímu. Barcola mal skutočný vplyv na výkon, pomohlo nám aj to, že si Dembele a Olise vymenili pozície. Vždy je dobré vyhrať prvý zápas, nie je to rozhodujúce, ale aj tak si to vychutnáme.“

    Edouard Mendy, brankár Senegalu: „Nepodarilo sa nám naplniť herný plán, bolo to trochu pomalé, dokonca aj v prvom polčase. Vedeli sme, že v druhom polčase sa musíme vrátiť späť tým, že zvýšime našu úroveň, budeme trochu ostrejší v útoku, ale to sme boli len v niektorých fázach. Francúzi demonštrovali svoju silu, majú neskutočne talentovaný tím. Každá ich pološanca bola pre nás veľmi nebezpečná.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 6

    16.06. 21:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 1
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    17.06. 00:00
    | Skupina I | Matchday 6
    Irak
    Irak
    0 - 0
    Nórsko
    Nórsko
    Boston | Boston
    17.06. 03:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Kansas City | Kansas City
    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kylian Mbappe.
    Kylian Mbappe.
    Polčas nič, potom prišla veľká šou. Najdrahší tím v dejinách ukázal dve beštie
    Pavol Spál|dnes 00:03
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    Domov»MS vo futbale 2026»Vicemajster z Francúzska nezaváhal na úvod MS. Mbappé sa gólovo zaskvel