Na MS bol prvýkrát prerušený zápas kvôli hrozbe búrky. Druhý polčas Francúzov sa začne neskôr

Na prebiehajúcich MS vo futbale v USA, Mexiku a Kanade bol prvýkrát prerušený zápas pre zlé počasie.
Vzhľadom na výskyt bleskov v okolí štadióna sa začne druhý polčas duelu medzi Francúzskom a Irakom v I-skupine sa začne vo Philadelphii najmenej o polhodinu neskôr.
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V dejisku zápasu sa krátko pred koncom prvého polčasu spustil prívalový dážď a podľa meteorologického radaru sa navyše blížila búrka.
Francúzi po prvom polčase viedli nad Irakom 1:0 zásluhou gólu Kyliana Mbappého.
Tímy zostávajú v šatniach, diváci museli v súlade s bezpečnostným protokolom v USA pre štadióny bez zastrešenia opustiť tribúny. Kedy bude stretnutie pokračovať, zatiaľ nie je jasné.
V Spojených štátoch amerických na rozdiel od zvyšných dvoch hostiteľských krajín platia pri nepriaznivom počasí prísne pravidlá.
Hneď ako je zaznamenaný blesk v okruhu 13 kilometrov okolo štadióna, zápas sa preruší. Od posledného zaznamenaného blesku potom plynie povinná tridsaťminútová prestávka. Ak počas tohto času dôjde k ďalšiemu úderu blesku, odpočítavanie sa začína odznova.
Nepriaznivé počasie spôsobilo komplikácie už pred výkopom. Otvorenie brán štadióna Lincoln Financial Field sa oneskorilo približne o 45 minút a organizátori návštevníkov vyzvali, aby vyhľadali úkryt alebo dočasne odložili cestu na zápas.
Miestne úrady vydali výstrahu pred silnými búrkami, prudkým vetrom a nebezpečnými bleskami. Meteorológovia upozornili aj na možné riziko výskytu tornád. Napriek tomu sa stretnutie začalo presne podľa plánu.
Počas MS klubov 2025 museli v USA pre nepriaznivé počasie prerušiť šesť zápasov, pričom prestávky trvali od 40 minút do dvoch hodín, pripomenula agentúra DPA.
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