    Francúzsko
    Francúzsko
    MS vo futbale 2026
    22.06.2026, Skupina I
    1 - 0
    Irak
    Irak

    Na MS bol prvýkrát prerušený zápas kvôli hrozbe búrky. Druhý polčas Francúzov sa začne neskôr

    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Fotogaléria (19)
    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka. (Autor: TASR/AP)
    ČTK, TASR|23. jún 2026 o 00:27
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    Organizátori vyzvali divákov, aby sa presunuli do krytých priestorov štadióna.

    Na prebiehajúcich MS vo futbale v USA, Mexiku a Kanade bol prvýkrát prerušený zápas pre zlé počasie.

    Vzhľadom na výskyt bleskov v okolí štadióna sa začne druhý polčas duelu medzi Francúzskom a Irakom v I-skupine sa začne vo Philadelphii najmenej o polhodinu neskôr.

    V dejisku zápasu sa krátko pred koncom prvého polčasu spustil prívalový dážď a podľa meteorologického radaru sa navyše blížila búrka.

    Francúzi po prvom polčase viedli nad Irakom 1:0 zásluhou gólu Kyliana Mbappého.

    Tímy zostávajú v šatniach, diváci museli v súlade s bezpečnostným protokolom v USA pre štadióny bez zastrešenia opustiť tribúny. Kedy bude stretnutie pokračovať, zatiaľ nie je jasné.

    V Spojených štátoch amerických na rozdiel od zvyšných dvoch hostiteľských krajín platia pri nepriaznivom počasí prísne pravidlá.

    Fotogaléria zo zápasu Francúzsko - Irak na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Kylian Mbappé z Francúzska (10) máva fanúšikom pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    Kylian Mbappé z Francúzska (10) gestikuluje na fanúšikov pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    Kylian Mbappé z Francúzska nezaznamenal gól počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    Irakský hráč Ali Jasim (vpredu) je atakovaný Francúzom Williamom Salibom počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.
    19 fotografií
    Kylian Mbappé z Francúzska spieva štátnu hymnu pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky hráč Manu Koné (6) a iránsky hráč Ramin Rezaeian (23) bojujú o loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Hráči Iraku sa zhromažďujú (tvoria tímový kruh) pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Kylian Mbappé z Francúzska má nevyužitú šancu na skórovanie počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky tréner Didier Deschamps sedí na lavičke pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Kylian Mbappé z Francúzska (10) máva fanúšikom pred zápasom počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky hráč Manu Koné (6) ťahá za dres irackého hráča Ahmeda Qasima (11) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Hráči Iraku pózujú na tímovú fotografiu pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsky hráč Manu Koné (6) a iracký hráč Merchas Doski (23) bojujú o loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Francúzsko pózuje na tímovú fotografiu pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Francúzsky hráč Manu Koné (6) a iránsky hráč Ramin Rezaeian (23) bojujú o loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Hráči Francúzska (vľavo) a Iraku sa zoradia pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Hráči Francúzska (vpravo) a Iraku vchádzajú na ihrisko pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.Francúzski hráči vchádzajú na ihrisko pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom.Kylian Mbappé z Francúzska (10) sa rozcvičuje pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii.

    Hneď ako je zaznamenaný blesk v okruhu 13 kilometrov okolo štadióna, zápas sa preruší. Od posledného zaznamenaného blesku potom plynie povinná tridsaťminútová prestávka. Ak počas tohto času dôjde k ďalšiemu úderu blesku, odpočítavanie sa začína odznova.

    Nepriaznivé počasie spôsobilo komplikácie už pred výkopom. Otvorenie brán štadióna Lincoln Financial Field sa oneskorilo približne o 45 minút a organizátori návštevníkov vyzvali, aby vyhľadali úkryt alebo dočasne odložili cestu na zápas.

    Celkový pohľad na štadión počas prerušenia zápasu pre búrku v zápase skupiny I na MS vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii .
    Celkový pohľad na štadión počas prerušenia zápasu pre búrku v zápase skupiny I na MS vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii . (Autor: TASR/AP)

    Miestne úrady vydali výstrahu pred silnými búrkami, prudkým vetrom a nebezpečnými bleskami. Meteorológovia upozornili aj na možné riziko výskytu tornád. Napriek tomu sa stretnutie začalo presne podľa plánu.

    Počas MS klubov 2025 museli v USA pre nepriaznivé počasie prerušiť šesť zápasov, pričom prestávky trvali od 40 minút do dvoch hodín, pripomenula agentúra DPA.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina I

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NórskoNórskoNOR
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    2
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    SenegalSenegalSEN
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    IrakIrakIRQ
    1
    0
    0
    1
    1:4
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 12

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Na MS bol prvýkrát prerušený zápas kvôli hrozbe búrky. Druhý polčas Francúzov sa začne neskôr
    dnes 00:27
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Na MS bol prvýkrát prerušený zápas kvôli hrozbe búrky. Druhý polčas Francúzov sa začne neskôr
    dnes 00:27
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