Program a výsledky - Slovensko na ME v atletike do 18 rokov 2024 (Banská Bystrica).

BANSKÁ BYSTRICA. Štvrtý ročník ME v atletike do 18 rokov 2024 sa koná od 18. do 21. júla na Národnom atletickom štadióne VŠC Dukla v Banskej Bystrici.

Pod Urpínom sa predstaví rekordných 1190 mladých športovcov.

Slovensko bude reprezentovať najvyšší počet atlétov v histórii mládežníckeho šampionátu - až 39. V nominácii sa nachádza 16 chlapcov a 23 dievčat.