Slovenský chodec oslavuje výborný výsledok, svoj osobný rekord vylepšil o 13 sekúnd

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenský chodec Lukáš Rosenbaum obsadil na domácich ME v atletike do 18 rokov v chôdzi na 5000 m výborné 4. miesto.

"Je tam trochu aj smútok, že to mohla byť medaila. Tá bola vzdialená 15 sekúnd odo mňa, takže neberiem to tak, že je to tesné. Osobný rekord som si

vylepšil o trinásť sekúnd, s tým som spokojný, že sa to podarilo v takomto teplom počasí.

Na tie podmienky, ktoré panovali som spokojný, a to aj s tým, že iba traja chlapci ma predbehli," uviedol Rosenbaum.

VIDEO: Lukáš Rosenbaum