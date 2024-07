Na Slovensku rastie bežecká hviezda. Na ME utvorila svetový výkon i európsky rekord

BANSKÁ BYSTRICA. Úvod majstrovstiev Európy v atletike do 18 rokov v Banskej Bystrici patril slovenskej bežkyni Laure Frličkovej.

Sedemnásťročná Frličková si o 28 stotín posunula "osobák" 13,14 z júnových M-SR dorastu takisto pod Urpínom.

"Od začiatku sa mi zdalo, že bežím rýchlo. Keď som videla, že dievčatá výrazne zaostávajú, tak som sa rozhodla došprintovať to až do cieľa. Pôvodný plán bol, že to v závere vypustím, ak sa bude dať," objasnila Laura.