Bežecká hviezda predviedla ďalší suverénny výkon. Bude bojovať o medaily

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská bežkyňa Laura Frličková predviedla ďalší skvelý výkon a suverénne postúpila do finále 100 metrov cez prekážky na domácich ME v atletike do 18 rokov.

Na atletickom štadióne v Banskej Bystrici zabehla v druhom semifinále čas 13 sekúnd a 18 stotín.