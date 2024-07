Slovensko má na domácich ME prvú medailu, chodkyni pomohla penalizácia súperky

BANSKÁ BYSTRICA. Slovenská chodkyňa Petra Kusá získala na ME v atletike do 18 rokov bronzovú medailu.

Pekný úspech zaznamenala aj ďalšia Slovenka Kristína Zámecníková, ktorá prišla do cieľa na ôsmom mieste so stratou viac ako troch minút na víťazku Serenu di Fabiovú z Talianska.

Kusá prišla do cieľa v čase 23:49:22 min, keď si vytvorila osobný rekord. Pre Slovensko získala historicky len tretiu medailu na juniorských ME.

"Stále tomu nemôžem uveriť. Boli to náročné preteky, no zvládla som to. Štvrté miesto bolo trochu sklamanie, ja som tretiu dievčinu aj obehla, len som potom vytuhla. To čakanie bolo veľmi náročné," povedala Kusá pre STVR.