Ani prehra so Slovinskom ešte nemusí byť koniec slovenských nádejí (postupová matematika)

Štvrťfinále môže dokonca zaistiť mužstvu Craiga Ramsayho teoreticky aj trojbodová výhra nad Slovinskom alebo Nórskom. V tom prípade by malo Slovensko v tabuľke 8 bodov.

Za predpokladu, že by Lotyši nepridali žiadny bod (prehra s Kazachstanom a prehra so Švajčiarskom – 8 b.) a Kazachstan by vyhral nad Lotyšskom, ale prehral by so Slovinskom (7 b.). Nóri by zase museli prehrať s Českom a s Kanadou (7 b).