    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 formuly 1.
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 formuly 1. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|6. jún 2026 o 13:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z kvalifikácie na Veľkú cenu Monaka 2026 v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, na programe je Veľká cena Monaka.

    Sobotňajší program zakončí kvalifikácia, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších pretekov.

    Kde sledovať F1 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)

    Formula 1  2026
    06.06.2026 o 16:00
    Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka
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    Plánovaný
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú Cenu Monaka.
    Je tu azda najdôležitejšia kvalifikácia roka, keďže na legendárnej mestskej trati v Monaku sa predbieha veľmi ťažko. Dokáže líder šampionátu Kimi Antonelli vykročiť za piatym triumfom v rade alebo sa zadarí niekomu inému? Zálusk na triumf si určite robí aj domáci Charles Leclerc.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.

    Formula 1 2026

    Formula 1

    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 formuly 1.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 formuly 1.online
    ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)
    dnes 13:00
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