ONLINE: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 dnes, formula 1 LIVE (F1)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, na programe je Veľká cena Monaka.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Sobotňajší program zakončí kvalifikácia, ktorá určí poradie na štarte nedeľňajších pretekov.
Kde sledovať F1 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka 2026 dnes LIVE (formula 1, F1, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Formula 1 2026
06.06.2026 o 16:00
Kvalifikácia na Veľkú cenu Monaka
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Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov Formuly 1 pri textovom prenose z kvalifikácie na Veľkú Cenu Monaka.
Je tu azda najdôležitejšia kvalifikácia roka, keďže na legendárnej mestskej trati v Monaku sa predbieha veľmi ťažko. Dokáže líder šampionátu Kimi Antonelli vykročiť za piatym triumfom v rade alebo sa zadarí niekomu inému? Zálusk na triumf si určite robí aj domáci Charles Leclerc.
Je tu azda najdôležitejšia kvalifikácia roka, keďže na legendárnej mestskej trati v Monaku sa predbieha veľmi ťažko. Dokáže líder šampionátu Kimi Antonelli vykročiť za piatym triumfom v rade alebo sa zadarí niekomu inému? Zálusk na triumf si určite robí aj domáci Charles Leclerc.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 16:00.