Rybakinová v Stuttgarte získala titul aj Porsche. Muchová sa tesne vyhla kanárovi

WTA Stuttgart 2026
dvojhra - finále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-1) - Karolína Muchová (ČR-7) 7:5, 6:1
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou turnaja WTA 500 v nemeckom Stuttgarte.
Najvyššie nasadená hráčka zdolala v nedeľnom finále dvojhry sedmičku „pavúka“ Češku Karolínu Muchovú v dvoch setoch 7:5, 6:1.
Muchovej vstup do zápasu nevyšiel a pustila súperku do vedenia 3:0. Dvadsaťdeväťročná Češka sa však dokázala do úvodnej sady vrátiť a vyrovnala na 5:5. Za stavu 5:6 ale znovu prišla o servis a set získala Rybakinová.
V druhom sete už Muchová na dvadsaťšesťročnú Kazašku nestačila a jediný bod získala až za stavu 0:5. V novom vydaní rebríčka si však aj napriek porážke polepší na jedenáste miesto, jej maximom je ôsma priečka.
Rybakinová v Stuttgarte nadviazala na predvlaňajší triumf a opäť zaň okrem finančnej prémie 161-tisíc eur dostane aj vozidlo Porsche. Celkovo na okruhu WTA zaznamenala trinásty titul.
"Úprimne, dnes bola Jelena lepšia. Bolo vidieť, že tu chce druhýkrát získať Porsche tak veľmi, že som ju nedokázala zastaviť, "uviedla v rozhovore na kurte Muchová, ktorá prehrala šieste z ôsmich doterajších finále na okruhu WTA.
Na titul zatiaľ dosiahla iba tento rok vo februári v Dauhe a v roku 2019 v Soule. V Stuttgarte mohla Muchová uspieť ako tretia česká tenistka v histórii po Karolíne Plíškovej (2018) a Petre Kvitovej (2019).