    Molčan pokračuje v skvelých výkonoch. V Česku sa dostal do finále a má na dosah TOP 100

    Alex Molčan na turnaji v Prostějove.
    Alex Molčan na turnaji v Prostějove. (Autor: Instagram/czechopen)
    Sportnet|6. jún 2026 o 12:45
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    V live aktualizovanom rebríčku sa posunul na priebežné 102. miesto.

    Challenger 100 v Prostějove 2026

    Dvojhra mužov - semifinále:

    Alex Molčan (SR-6) - Hynek Bartoň (ČR) 6:3, 6:2

    Slovenský tenista Alex Molčan zabojuje o titul vo dvojhre na challengeri 100 v českom Prostějove (160.680 eur, antuka vonku).

    V pozícii nasadenej šestky zdolal v semifinále domáceho reprezentanta Hyneka Bartoňa hladko 6:3, 6:2.

    Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného Dávida Olasza si v súboji o trofej zmeria sily s jednotkou turnaja Argentínčanom Sebastianom Baezom alebo Nikolasom Sanchezom Izquierdom zo Španielska.

    V live aktualizovanom rebríčku sa posunul na priebežné 102. miesto, no má rovnaký počet bodov (626) ako Austrálčan Adam Walton, ktorý je na 99. priečke.

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