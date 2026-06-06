Molčan pokračuje v skvelých výkonoch. V Česku sa dostal do finále a má na dosah TOP 100

Challenger 100 v Prostějove 2026
Dvojhra mužov - semifinále:
Alex Molčan (SR-6) - Hynek Bartoň (ČR) 6:3, 6:2
Slovenský tenista Alex Molčan zabojuje o titul vo dvojhre na challengeri 100 v českom Prostějove (160.680 eur, antuka vonku).
V pozícii nasadenej šestky zdolal v semifinále domáceho reprezentanta Hyneka Bartoňa hladko 6:3, 6:2.
Zverenec trénera Tibora Tótha a kondičného Dávida Olasza si v súboji o trofej zmeria sily s jednotkou turnaja Argentínčanom Sebastianom Baezom alebo Nikolasom Sanchezom Izquierdom zo Španielska.
V live aktualizovanom rebríčku sa posunul na priebežné 102. miesto, no má rovnaký počet bodov (626) ako Austrálčan Adam Walton, ktorý je na 99. priečke.