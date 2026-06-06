    Štyridsiatnici opäť ovládli Roland Garros. Turnajové jednotky potvrdili dominanciu

    Marcel Granollers a Horacio Zeballos.
    Marcel Granollers a Horacio Zeballos. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|6. jún 2026 o 13:03
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    Finálový duel bol súbojom najvyššie nasadených dvojíc.

    Roland Garros 2026

    muži - štvorhra - finále:

    Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-1) - Harri Heliovaara, Henry Patten (Fín./V. Brit.-2) 6:4, 6:2

    Štyridsiatnici Marcel Granollers a Horacio Zeballos obhájili titul na tenisovom Roland Garros.

    Španielsko-argentínska dvojica vo finále štvorhry zdolala 6:4, 6:2 fínsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten.

    Finálový duel bol súbojom najvyššie nasadených dvojíc, ktoré dovtedy na parížskej antuke nestratili ani set. Po hodine a štvrť sa z triumfu tešili turnajové jednotky – 40-ročný Granollers a o rok starší Zeballos.

    Spoločne získali svoj 16. titul a tretí grandslamový. Na minuloročný triumf v Paríži nadviazali aj víťazstvom na US Open.

    O tretiu veľkú trofej bojovali aj Heliövaara s Pattenom, ktorí po triumfoch vo Wimbledone 2024 a na minuloročnom Australian Open prvýkrát v grandslamovom finále neuspeli.

    Tenis

    Tenis

    Marcel Granollers a Horacio Zeballos.
    Marcel Granollers a Horacio Zeballos.
    Štyridsiatnici opäť ovládli Roland Garros. Turnajové jednotky potvrdili dominanciu
    dnes 13:03
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