Američanka sa po dvoch rokoch sa dočkala titulu. Vo finále zdolala krajanku

    TASR, ČTK|1. mar 2026 o 22:00
    Dvadsaťštyriročná Stearnsová si pripísala celkovo druhý titul.

    WTA Austin

    dvojhra - finále:

    Peyton Stearnsová (USA-4) - Taylor Townsendová (USA) 7:6 (8), 7:5

    Americká tenistka Peyton Stearnsová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v texaskom Austine.

    Vo finále zdolala v pozícii nasadenej štvorky svoju krajanku Taylor Townsendovú 7:6 (8), 7:5 a a po dvoch rokoch sa na okruhu WTA dočkala titulu.

    Stearnsová v prvom sete prehrávala 3:5, no napokon ho získala 10:8 v tajbrejku, keď premenila piaty setbal. V druhom dejstve síce štvrtá nasadená hráčka dvakrát prišla o podanie, ale Townsendovej zobrala servis trikrát.

    Dvadsaťštyriročná Stearnsová si pripísala celkovo druhý titul, na ktorý čakala od predvlaňajšieho triumfu v Rabate. Townsendová vo svojom prvom singlovom finále kariéry neuspela.

    V Austine môže Townsendová ešte triumfovať vo štvorhre, v ktorej má okrem iného na konte dva grandslamové triumfy s Češkou Kateřinou Siniakovou. V Texase štartuje po boku Austrálčanky Storm Hunterovej.

