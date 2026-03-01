Američanka sa po dvoch rokoch sa dočkala titulu. Vo finále zdolala krajanku

WTA Austin
dvojhra - finále:
Peyton Stearnsová (USA-4) - Taylor Townsendová (USA) 7:6 (8), 7:5
Americká tenistka Peyton Stearnsová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA v texaskom Austine.
Vo finále zdolala v pozícii nasadenej štvorky svoju krajanku Taylor Townsendovú 7:6 (8), 7:5 a a po dvoch rokoch sa na okruhu WTA dočkala titulu.
Stearnsová v prvom sete prehrávala 3:5, no napokon ho získala 10:8 v tajbrejku, keď premenila piaty setbal. V druhom dejstve síce štvrtá nasadená hráčka dvakrát prišla o podanie, ale Townsendovej zobrala servis trikrát.
Dvadsaťštyriročná Stearnsová si pripísala celkovo druhý titul, na ktorý čakala od predvlaňajšieho triumfu v Rabate. Townsendová vo svojom prvom singlovom finále kariéry neuspela.
V Austine môže Townsendová ešte triumfovať vo štvorhre, v ktorej má okrem iného na konte dva grandslamové triumfy s Češkou Kateřinou Siniakovou. V Texase štartuje po boku Austrálčanky Storm Hunterovej.