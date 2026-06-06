ONLINE: Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová dnes, finále Roland Garros 2026 LIVE

Tenistky Maja Chwalinská a Mirra Andrejevová dnes hrajú finále grandslamového turnaja Roland Garros 2026.
Zápas je na programe o 15:00 h na hlavnom kurte Philippa Chatriera.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová (tenis, Roland Garros 2026, finále, sobota, výsledky, naživo)
French Open - ženy Finále 2026
06.06.2026 o 15:00
Chwalińská
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Andrejevová
Prenos
Cesta Mirry Andrejevovej na Roland Garros:
1. kolo – 2:0 Ferro (WC)
2. kolo – 2:1 Bassols (ESP)
3. kolo – 2:0 Bouzková (27) (CZE)
Osemfinále – 2:0 Teichmann (SUI)
Štvrťfinále – 2:0 Cirstea (18) (ROU)
Semifinále – 2:0 Kostyuk (15) (UKR)
1. kolo – 2:0 Ferro (WC)
2. kolo – 2:1 Bassols (ESP)
3. kolo – 2:0 Bouzková (27) (CZE)
Osemfinále – 2:0 Teichmann (SUI)
Štvrťfinále – 2:0 Cirstea (18) (ROU)
Semifinále – 2:0 Kostyuk (15) (UKR)
Cesta Maji Chwalińskej na Roland Garros:
1. kolo kval. – 2:0 Rame (FRA)
2. kolo kval. – 2:0 Monnet (FRA)
3. kolo kval. – 2:0 Lamens (NED)
1. kolo – 2:0 Zheng (CHN)
2. kolo – 2:0 Mertens (23) (BEL)
3. kolo – 2:1 Sakkari (GRE)
Osemfinále – 2:0 Parry (FRA)
Štvrťfinále – 2:0 Kalinskaya (22) (-)
Semifinále – 2:0 Shnaider (25) (-)
1. kolo kval. – 2:0 Rame (FRA)
2. kolo kval. – 2:0 Monnet (FRA)
3. kolo kval. – 2:0 Lamens (NED)
1. kolo – 2:0 Zheng (CHN)
2. kolo – 2:0 Mertens (23) (BEL)
3. kolo – 2:1 Sakkari (GRE)
Osemfinále – 2:0 Parry (FRA)
Štvrťfinále – 2:0 Kalinskaya (22) (-)
Semifinále – 2:0 Shnaider (25) (-)
Mirra Andrejevová
Na opačnej strane dvorca sa však postaví jeden zo súčasných najväčších talentov tenisového sveta. Stále iba devätnásťročná ruská tenistka je už v súčasnosti jednou z najlepších hráčok sveta, keď sa nachádza vo svetovom rebríčku na 8. mieste. Do finále grandslamu sa pritom prebojovala vôbec prvýkrát vo svojej kariére, keď bolo doposiaľ jej maximom semifinále z minulého roka v Paríži a Melbourne. Na okruhu WTA však dokázala pozbierať už pár titulov, keď ich má na konte päť. Jeden z nich pridala v apríli počas turnaja v Linzi, kde triufovala vo finále proti domácej Potapovej.
Na opačnej strane dvorca sa však postaví jeden zo súčasných najväčších talentov tenisového sveta. Stále iba devätnásťročná ruská tenistka je už v súčasnosti jednou z najlepších hráčok sveta, keď sa nachádza vo svetovom rebríčku na 8. mieste. Do finále grandslamu sa pritom prebojovala vôbec prvýkrát vo svojej kariére, keď bolo doposiaľ jej maximom semifinále z minulého roka v Paríži a Melbourne. Na okruhu WTA však dokázala pozbierať už pár titulov, keď ich má na konte päť. Jeden z nich pridala v apríli počas turnaja v Linzi, kde triufovala vo finále proti domácej Potapovej.
Maja Chwalińská
Najsilnejším príbehom tohtoročného Roland Garros je nepochybne výkon dvadsaťštyri ročnej poľskej tenistky, ktorá sa prebojovala až z kvalifikácie do samotného finále grandslamu. Ide pritom o 114. hráčku sveta, ktorej grandslamovým maximom bolo doposiaľ iba 2. kolo. Už iba jediný zápas ju tak delí od životného triumfu a absolútneho zápisu do histórie. Na svojom konte má pritom iba 3 tituly v kategórii WTA 125. Jeden z nich získala v polovici apríla, keď triumfovala na antuke v Oeirase. Zaujímavosťou taktiež je, že si po dvojtýždňovom turnaji polepší vo svojom rebríčku priam až neuveriteľným spôsobom, keď v aktuálnom "live" poradí figuruje na 21. mieste.
Najsilnejším príbehom tohtoročného Roland Garros je nepochybne výkon dvadsaťštyri ročnej poľskej tenistky, ktorá sa prebojovala až z kvalifikácie do samotného finále grandslamu. Ide pritom o 114. hráčku sveta, ktorej grandslamovým maximom bolo doposiaľ iba 2. kolo. Už iba jediný zápas ju tak delí od životného triumfu a absolútneho zápisu do histórie. Na svojom konte má pritom iba 3 tituly v kategórii WTA 125. Jeden z nich získala v polovici apríla, keď triumfovala na antuke v Oeirase. Zaujímavosťou taktiež je, že si po dvojtýždňovom turnaji polepší vo svojom rebríčku priam až neuveriteľným spôsobom, keď v aktuálnom "live" poradí figuruje na 21. mieste.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry na Roland Garros, kde sa na antuke proti sebe v rámci finále postaví Maja Chwalińská (Q) a Mirra Andrejevová (8).
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie, keď sa obe hráčky stretnú proti sebe prvýkrát.
Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie, keď sa obe hráčky stretnú proti sebe prvýkrát.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.