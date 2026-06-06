    ONLINE: Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová dnes, finále Roland Garros 2026 LIVE

    Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová: ONLINE prenos z finále Roland Garros 2026.
    Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová: ONLINE prenos z finále Roland Garros 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|6. jún 2026 o 12:00
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    Sledujte s nami online prenos z finále žien na Roland Garros 2026: Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová.

    Tenistky Maja Chwalinská a Mirra Andrejevová dnes hrajú finále grandslamového turnaja Roland Garros 2026.

    Zápas je na programe o 15:00 h na hlavnom kurte Philippa Chatriera.

    Kde sledovať Roland Garros v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová (tenis, Roland Garros 2026, finále, sobota, výsledky, naživo)

    French Open - ženy Finále 2026
    06.06.2026 o 15:00
    Chwalińská
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Andrejevová
    Prenos
    Cesta Mirry Andrejevovej na Roland Garros:

    1. kolo – 2:0 Ferro (WC)
    2. kolo – 2:1 Bassols (ESP)
    3. kolo – 2:0 Bouzková (27) (CZE)
    Osemfinále – 2:0 Teichmann (SUI)
    Štvrťfinále – 2:0 Cirstea (18) (ROU)
    Semifinále – 2:0 Kostyuk (15) (UKR)
    Cesta Maji Chwalińskej na Roland Garros:

    1. kolo kval. – 2:0 Rame (FRA)
    2. kolo kval. – 2:0 Monnet (FRA)
    3. kolo kval. – 2:0 Lamens (NED)
    1. kolo – 2:0 Zheng (CHN)
    2. kolo – 2:0 Mertens (23) (BEL)
    3. kolo – 2:1 Sakkari (GRE)
    Osemfinále – 2:0 Parry (FRA)
    Štvrťfinále – 2:0 Kalinskaya (22) (-)
    Semifinále – 2:0 Shnaider (25) (-)
    Mirra Andrejevová

    Na opačnej strane dvorca sa však postaví jeden zo súčasných najväčších talentov tenisového sveta. Stále iba devätnásťročná ruská tenistka je už v súčasnosti jednou z najlepších hráčok sveta, keď sa nachádza vo svetovom rebríčku na 8. mieste. Do finále grandslamu sa pritom prebojovala vôbec prvýkrát vo svojej kariére, keď bolo doposiaľ jej maximom semifinále z minulého roka v Paríži a Melbourne. Na okruhu WTA však dokázala pozbierať už pár titulov, keď ich má na konte päť. Jeden z nich pridala v apríli počas turnaja v Linzi, kde triufovala vo finále proti domácej Potapovej.
    Maja Chwalińská

    Najsilnejším príbehom tohtoročného Roland Garros je nepochybne výkon dvadsaťštyri ročnej poľskej tenistky, ktorá sa prebojovala až z kvalifikácie do samotného finále grandslamu. Ide pritom o 114. hráčku sveta, ktorej grandslamovým maximom bolo doposiaľ iba 2. kolo. Už iba jediný zápas ju tak delí od životného triumfu a absolútneho zápisu do histórie. Na svojom konte má pritom iba 3 tituly v kategórii WTA 125. Jeden z nich získala v polovici apríla, keď triumfovala na antuke v Oeirase. Zaujímavosťou taktiež je, že si po dvojtýždňovom turnaji polepší vo svojom rebríčku priam až neuveriteľným spôsobom, keď v aktuálnom "live" poradí figuruje na 21. mieste.
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry na Roland Garros, kde sa na antuke proti sebe v rámci finále postaví Maja Chwalińská (Q) a Mirra Andrejevová (8).

    Pôjde vôbec o prvé vzájomné vystúpenie, keď sa obe hráčky stretnú proti sebe prvýkrát.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.

    Pavúk Roland Garros 2026

    Tenis

    Tenis

    Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová: ONLINE prenos z finále Roland Garros 2026. online
    Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová: ONLINE prenos z finále Roland Garros 2026. online
    ONLINE: Maja Chwalinská - Mirra Andrejevová dnes, finále Roland Garros 2026 LIVE
    dnes 12:00
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