Domáca Rumunka deklasovala vo finále Raducanuovú. Počas celého turnaja nestratila ani set

WTA Kluž 2026
Dvojhra - finále:
Sorana Cirsteová (Rum.-3) - Emma Raducanuová (V. Brit.-1) 6:0, 6:2
Rumunská tenistka Sorana Cirsteová sa stala víťazkou domáceho turnaja WTA 250 v Kluži.
V sobotňajšom finále si ako trojka podujatia poradila s najvyššie nasadenou Britkou Emmou Raducanuovou 6:0, 6:2.
Cirsteaová nedala Raducanuovej šancu a poradila si s ňou za 64 minút. Tridsaťjedenročná Britka nastúpila na druhé finále v kariére, na druhý triumf po senzačnom víťazstve na US Open v roku 2021 však nedosiahla.
Tridsaťpäťročná Cirsteaová k titulu došla bez straty jediného setu a v Kluži zvíťazila ako prvá domáca hráčka.