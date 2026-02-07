    Domáca Rumunka deklasovala vo finále Raducanuovú. Počas celého turnaja nestratila ani set

    Sorana Cirsteová.
    Sorana Cirsteová. (Autor: TASR/AP)
    7. feb 2026 o 17:08
    Britská tenistka utrpela v boji o titul kanára.

    WTA Kluž 2026

    Dvojhra - finále:

    Sorana Cirsteová (Rum.-3) - Emma Raducanuová (V. Brit.-1) 6:0, 6:2

    Rumunská tenistka Sorana Cirsteová sa stala víťazkou domáceho turnaja WTA 250 v Kluži.

    V sobotňajšom finále si ako trojka podujatia poradila s najvyššie nasadenou Britkou Emmou Raducanuovou 6:0, 6:2.

    Cirsteaová nedala Raducanuovej šancu a poradila si s ňou za 64 minút. Tridsaťjedenročná Britka nastúpila na druhé finále v kariére, na druhý triumf po senzačnom víťazstve na US Open v roku 2021 však nedosiahla.

    Tridsaťpäťročná Cirsteaová k titulu došla bez straty jediného setu a v Kluži zvíťazila ako prvá domáca hráčka.

