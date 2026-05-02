VIDEO: Ukrajinka získala najcennejší titul v kariére. Stala sa iba druhou hráčkou histórie

WTA Madrid 2026
Dvojhra - finále:
Marta Kosťuková (Ukr.-26) - Mirra Andrejevová (Rus.-9) 6:3, 7:5
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa stala víťazkou antukového turnaja WTA 1000 v Madride.
V sobotnom finále ako 26. nasadená hráčka zdolala turnajovú deviatku Mirru Andrejevovú z Ruska v dvoch setoch 6:3, 7:5 a získala svoj premiérový titul na „tisíckovom“ podujatí.
Kosťuková vybojovala svoj druhý titul na okruhu WTA v tejto sezóne. Stala sa iba druhou hráčkou histórie mimo najlepšej dvadsiatky svetového rebríčka, ktorá vyhrala Madrid Open.
Ukrajinka rozhodla úvodný set svojho doteraz najväčšieho finále brejkom v šiestej hre. Na vlastnom podaní bola dlho suverénna, v prvých štyroch gemoch na servise stratila len tri fiftíny a súperke ponúkla šancu až v závere.
Oba brejkbaly však odvrátila a premenila druhý setbal.
Aj do druhého setu vstúpila úspešne na returne. Potom však dvakrát prišla o servis, Andrejevová získala tri gemy za sebou a ujala sa vedenia 3:1.
Kosťuková však zareagovala ďalším brejkom, vyrovnala skóre a po tom, čo v desiatom geme odvrátila dva setbaly, prelomila podanie Rusky po tretí raz a na vlastnom servise potom zápas uzavrela.
Doteraz mala Kosťuková vo svojej zbierke len trofeje z turnajov nižšej kategórie WTA 250. V roku 2023 uspela v Austine, v Madride teraz po dvoch týždňoch nadviazala na titul z predchádzajúceho turnaja v Rouene.
Víťaznú sériu na antuke natiahla na jedenásť zápasov.
„Je to neuveriteľný pocit teraz tu stáť. Trvalo mi niekoľko rokov, kým som dosiahla tento bod. Jediné slovo, na ktoré teraz myslím, je konzistencia. Každý deň ukazovať, aké je to ťažké, bez ohľadu na to, ako to nenávidíte alebo milujete.
V uplynulých rokoch sa mi v tomto ohľade darilo, takže som hrdá na seba a aj môj tím,“ povedala 23-ročná Kosťuková podľa AFP.