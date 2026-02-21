    Američanka získala jubilejný titul. Tréner si kvôli telefónu ani nevšimol, že už vyhrala

    Americká tenistka Jessica Pegulová reaguje po víťazstve nad Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou vo finále ženskej dvojhry na turnaji WTA v Dubaji.
    ČTK|21. feb 2026 o 18:36
    Získala desiaty titul na okruhu WTA.

    WTA Dauha

    dvojhra - finále:

    Jessica Pegulová (USA-4) - Jelina Svitolinová (Ukr.7) 6:2, 6:4

    Americká tenistka Jessica Pegulová vyhrala turnaj v Dubaji. Vo finále zdolala 6:2 a 6:4 dvojnásobnú šampiónku Elinu Svitolinovú z Ukrajiny a získala desiaty titul na okruhu WTA.

    V prvom sete mala Pegulová jasne navrch a vďaka trom brejkom sa ujala vedenia 5:1. Druhé dejstvo bola vyrovnané do stavu 2:2, keď Svitolinová stratila podanie. Potom síce dokázala odvrátiť dva mečbaly, ale na obrat už silu nenašla.

    Pegulová, ktorá v utorok oslávi 32. narodeniny, sa stala druhou najstaršou víťazkou turnaja po Venus Williamsovej, ktorej pri triumfe v roku 2014 bolo 33 rokov. "Je to skvelý darček. Oslavujem to odletom domov. Mám veľkú radosť, že sa tam vraciam s trofejou, "uviedla.

    VIDEO: Reakcia trénera Pegulovej po zisku titulu

    Pegulová prvý tohtoročný titul vybojovala za hodinu a 13 minút. Naopak Svitolinová nedosiahla na jubilejný dvadsiaty triumf a v Dubaji nenadviazala na víťazstvo z rokov 2017 a 2018.

