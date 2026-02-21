Američanka získala jubilejný titul. Tréner si kvôli telefónu ani nevšimol, že už vyhrala

WTA Dauha
dvojhra - finále:
Jessica Pegulová (USA-4) - Jelina Svitolinová (Ukr.7) 6:2, 6:4
Americká tenistka Jessica Pegulová vyhrala turnaj v Dubaji. Vo finále zdolala 6:2 a 6:4 dvojnásobnú šampiónku Elinu Svitolinovú z Ukrajiny a získala desiaty titul na okruhu WTA.
V prvom sete mala Pegulová jasne navrch a vďaka trom brejkom sa ujala vedenia 5:1. Druhé dejstvo bola vyrovnané do stavu 2:2, keď Svitolinová stratila podanie. Potom síce dokázala odvrátiť dva mečbaly, ale na obrat už silu nenašla.
Pegulová, ktorá v utorok oslávi 32. narodeniny, sa stala druhou najstaršou víťazkou turnaja po Venus Williamsovej, ktorej pri triumfe v roku 2014 bolo 33 rokov. "Je to skvelý darček. Oslavujem to odletom domov. Mám veľkú radosť, že sa tam vraciam s trofejou, "uviedla.
VIDEO: Reakcia trénera Pegulovej po zisku titulu
Pegulová prvý tohtoročný titul vybojovala za hodinu a 13 minút. Naopak Svitolinová nedosiahla na jubilejný dvadsiaty triumf a v Dubaji nenadviazala na víťazstvo z rokov 2017 a 2018.