Historický okamih na okruhu WTA. Čisto ukrajinské finále ovládla nasadená jednotka

WTA Rouen 2026
Dvojhra - finále:
Marta Kosťuková (Ukr.-1) - Veronika Podrezová (Ukr.) 6:3, 6:4
Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa teší zo svojho druhého titulu na okruhu WTA.
Dvadsiata šiesta hráčka svetového rebríčka triumfovala na turnaji vo francúzskom Rouene, keď vo finále dvojhry ako nasadená jednotka zdolala krajanku a úspešnú kvalifikantku Veroniku Podrezovú 6:3, 6:4.
Bolo to historicky prvé čisto ukrajinské finále na okruhu WTA. Kosťuková pridala do svojej zbierky druhú trofej, v roku 2023 ovládla turnaj v texaskom Austine.