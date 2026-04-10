Šramková spečatila jednoznačné víťazstvo. Slovenky nedali Portugalkám šancu

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Portugalsko 2:0
Mia Pohánková - Gabriela Agra Amorimová 6:0, 6:0
Rebecca Šramková - Madalena Matiaosová 6:1, 6:1
Slovenské tenistky zvíťazili nad Portugalskom v dueli o konečné umiestnenie na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 už po dvojhrách.
O rozhodujúci druhý bod sa na antuke v Oeirase postarala Rebeca Šramková, ktorá v dueli tímových jednotiek zvíťazila nad Madalenou Matiasovou hladko 6:1, 6:1.
Záverečná štvorhra sa po dohode oboch tímov už nehrala.
Šramková od úvodu potvrdzovala úlohu papierovej favoritky. V prvom sete trikrát prelomila podanie Matiasovej a získala ho jasne vo svoj prospech.
V druhom dejstve si vďaka brejku vo štvrtom geme vybudovala náskok 4:1 a zápas už s prehľadom dotiahla do úspešného konca.
V Portugalsku si tak pripísala na konto tretie singlové víťazstvo. Neuspela iba v úvodnej dvojhre proti Srbke Lolo Radivojevičovej.
Kapitána slovenského tímu Mateja Liptáka mrzelo, že jeho zverenky nepostúpili do semifinále a stratili tak možnosť bojovať o účasť v budúcoročnej kvalifikácii.
„Sme smutní, že sa nám nepodarilo splniť náš cieľ. Srbky však boli v úvodnom zápase lepšie, podali skvelé výkony. Nečakal som, že práve tento duel bude kľúčový. Dosť veľkú rolu zohrali aj podmienky.
Až vo štvrtok a v piatok boli kurty také, ako počas prípravy. Bolo teplejšie, kurty boli rýchlejšie a lopty skákali vyššie. Hralo sa trochu ináč ako počas prvých dvoch dní, keď bola zima. Svoju rolu možno zohralo aj poradie zápasov.
Som šťastný, že náš tím mal opäť svoju chémiu a atmosféru. Vrátili sa do tímu niektoré baby a bolo to niečo úplne iné ako vlani v Argentíne. Dievčatá sa na antuke postupne zlepšovali. Skončili sme druhí v skupine, zdolali sme silné Chorvátky.
Pomohlo nám, že nepostavili dve najlepšie hráčky Ružičovú a Marčinkovú. Aspoň sme mali dnes pokojnejší deň. Portugalčanky postavili svoje najslabšie hráčky a bol tam rozdiel triedy. Celkovo považujem tento formát za veľmi nešťastný.
Na tomto turnaji sa predstavili okrem nás silné tímy ako Nemecko, Francúzsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, či Holandsko, ktoré v minulosti vždy hrali I. alebo II. svetovú skupinu," uviedol Lipták v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.