    Finálové prekliatie je na konci. Sabalenková zdolala Kazašku až na tretí pokus

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|15. mar 2026 o 21:43
    Vo finále musela svetová jednotka otáčať skóre a čelila aj mečbalu.

    Indian Wells 2026

    Dvojhra žien - finále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-3) 3:6, 6:3, 7:6 (6)

    /Správu aktualizujeme/

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa stala víťazkou ženského turnaja WTA 1000 v Indian Wells.

    Vo finále si poradila so svetovou trojkou Jelenou Rybakinovou v troch setoch 3:6 6:3 a 7:6 (6).

    Pre bieloruskú tenistku ide o prvú výhru po dvoch finálových pehrách s touto tenistkou. Najskôr na ňu nestačila v novembri minulého roka na Turnaji majsteriek, na konci januára s ňou prehrala vo finále Australian Open.

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková.
    Finálové prekliatie je na konci. Sabalenková zdolala Kazašku až na tretí pokus
    dnes 21:43
