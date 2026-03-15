Finálové prekliatie je na konci. Sabalenková zdolala Kazašku až na tretí pokus

Indian Wells 2026
Dvojhra žien - finále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-3) 3:6, 6:3, 7:6 (6)
Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa stala víťazkou ženského turnaja WTA 1000 v Indian Wells.
Vo finále si poradila so svetovou trojkou Jelenou Rybakinovou v troch setoch 3:6 6:3 a 7:6 (6).
Pre bieloruskú tenistku ide o prvú výhru po dvoch finálových pehrách s touto tenistkou. Najskôr na ňu nestačila v novembri minulého roka na Turnaji majsteriek, na konci januára s ňou prehrala vo finále Australian Open.