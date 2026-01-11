Na ceste za triumfom nestratila ani set. Sabalenková obhájila titul na turnaji v Brisbane

WTA Brisbane - finále
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Marta Kosťuková (Ukr.-16) 6:4, 6:3
Bieloruská teniska Aryna Sabalenková obhájila titul na turnaji WTA v Brisbane. Vo finále porazila svetová jednotka Martu Kosťukovú z Ukrajiny 6:4 a 6:3 a na ceste za triumfom nestratila ani set.
Dvadsaťsedemročná Sabalenková v prvom sete premárnila náskok 3:0, ale napokon ho dokázala vyhrať.
V druhom sete štvornásobná grandslamová šampiónka už nedala súperke šancu a pripísala si 22. titul v kariére.
Sabalenková, ktorá v semifinále vyradila Karolínu Muchovú, sa v Brisbane vo finále predstavila tretíkrát za sebou.
VIDEO: Zostrih finálového zápasu
V roku 2024 prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu, vlani porazila Polinu Kuděrmětovovú z Ruska.
V mužskej dvojhre si v Brisbane o titul dnes zahrajú Daniil Medvedev z Ruska a Američan Brandon Nakashima.