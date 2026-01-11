    Na ceste za triumfom nestratila ani set. Sabalenková obhájila titul na turnaji v Brisbane

    Aryna Sabalenková oslavuje titul na turnaji WTA v Brisbane.
    ČTK|11. jan 2026 o 08:53
    WTA Brisbane - finále

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Marta Kosťuková (Ukr.-16) 6:4, 6:3


    Bieloruská teniska Aryna Sabalenková obhájila titul na turnaji WTA v Brisbane. Vo finále porazila svetová jednotka Martu Kosťukovú z Ukrajiny 6:4 a 6:3 a na ceste za triumfom nestratila ani set.

    Dvadsaťsedemročná Sabalenková v prvom sete premárnila náskok 3:0, ale napokon ho dokázala vyhrať.

    V druhom sete štvornásobná grandslamová šampiónka už nedala súperke šancu a pripísala si 22. titul v kariére.

    Sabalenková, ktorá v semifinále vyradila Karolínu Muchovú, sa v Brisbane vo finále predstavila tretíkrát za sebou.

    VIDEO: Zostrih finálového zápasu

    V roku 2024 prehrala s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu, vlani porazila Polinu Kuděrmětovovú z Ruska.

    V mužskej dvojhre si v Brisbane o titul dnes zahrajú Daniil Medvedev z Ruska a Američan Brandon Nakashima.

    dnes 08:53
