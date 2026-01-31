VIDEO: Mimoriadne vyrovnaný zápas rozhodol až tretí set. Svetová jednotka je bez titulu

Australian Open 2026
Dvojhra žien - finále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelena Rybakinová (Kaz.-5) 4:6, 6:4, 4:6
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala sa stala prvýkrát v kariére víťazkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 2026.
V sobotňajšom finále zdolala v pozícii turnajovej päťky najvyššie nasadenú Bielorusku Arynu Sabalenkovú 6:4, 4:6, 6:4.
Rybakinová získala druhý titul z podujatí veľkej štvorky, v roku 2022 triumfovala na tráve vo Wimbledone.
V aréne Roda Lavera odplatila Sabalenkovej finálovú prehru spred troch rokov. Z Melbourne Parku si odnáša prémiu 4,1 milióna austrálskych dolárov pred zdanením.
VIDEO: Víťazná hra Jeleny Rybakinovej
Do svetového rebríčka WTA si pripísala 2000 bodov a v jeho pondelňajšom vydaní sa posunie na tretie miesto za Sabalenkovú a Poľku Igu Swiatekovú. Bieloruska nevyužila šancu na zisk tretej singlovej trofeje na Australian Open.
Na úvodnom vrchole sezóny nenašla premožiteľku v rokoch 2024 a 2023, vlani prehrala vo finále s Američankou Madison Keysovou.
Priebeh zápasu
Rybakinovej vyšiel začiatok finálového duelu, keď vďaka kvalitným returnom hneď v úvodnom geme prelomila podanie Sabalenkovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Kazaška mala navrch v dlhších výmenách, loptičky umiestňovala presne do rohov dvorca.
V úvode ôsmeho gemu Rybakinovej nefungovalo prvé podanie a Sabalenková sa dostala k dvom brejkbalom. Vlaňajšia víťazka MS WTA Tour v Rijáde ich však odvrátila, zvýšila na 5:3.a prvý set dotiahla do úspešného konca.
Sabalenková pôsobila na dvorci nervóznym dojmom, robila priveľa nevynútených chýb najmä z forhendu, vo výmenách bola pasívna.
Rybakinová si v dôležitých momentoch dokázala pomôcť razantným podaním a veľmi účinný bol aj jej druhý servis.
Na začiatku druhého setu si Sabalenková vypracovala tri brejkbaly, no Kazaška ich odvrátila skvelými víťaznými údermi a vyrovnala na 1:1. V desiatom geme však Sobolenková čistou hrou zobrala Rybakinovej podanie a vynútila si tretí set.
Bieloruska bola na koni, v úvode rozhodujúceho dejstva po víťaznom bekhendovom returne Rybakinovú brejkla a následne jej odskočila na 3:0.
Kazaška však nezložila zbrane, v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a za stavu 5:4 premenila vďaka esu hneď prvý mečbal. Vzájomnú bilanciu so Sabalenkovou skorigovala na 7:8. Zdolala ju aj vlani v novembri vo finále MS WTA v Rijáde.
VIDEO Zostrih finálového zápasu dvojhry žien
Rybakinová chválila atmosféru
Rybakinová po prevzatí trofeje z rúk Američanky Jennifer Capriatiovej velebila austrálske publikum. „Ďakujem fanúšikom za to, že vytvorili neuveriteľnú atmosféru. Pomohli mi na kurte zvládnuť ťažké chvíle. Australian Open je naozaj šťastný Slam.
Aryne blahoželám k dobrým výsledkom. Dúfam, že si spolu ešte zahráme niekoľko veľkých finálových duelov. Ďakujem môjmu tímu, bez vás by som tu teraz nestála s víťaznou trofejou. Vždy sa snažíte odviesť pre mňa maximum, som na vás hrdá."
Sabalenková uznala kvality Rybakinovej. „Blahoželám Jelene k výbornému výkonu. Ďakujem všetkým, ktorí tento turnaj organizujú.
Fanúšikovia boli opäť skvelí, vytvorili magickú atmosféru. Ďakujem členom môjho tímu, že stáli pri mne. Dúfam, že o rok bude pohár zasa náš."