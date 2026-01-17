VIDEO: Z kvalifikácie až za titulom. Talianka dotiahla skvelý turnaj do víťazného konca

WTA Hobart 2026
Výsledok - finále:
Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Iva Jovicová (USA-3) 6:4, 6:4
Talianska tenistka Elisabetta Cocciarettová sa stala prekvapujúcou víťazkou turnaja WTA 250 v austrálskom Hobarte.
Vo finále zdolala ako kvalifikantka nasadenú trojku Ivu Jovicovú z USA 6:4, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Cocciarettová - Jovicová
Dvadsaťštyriročná Talianka už v minulosti bola na 29. priečke rebríčka WTA, aktuálne jej patrí až miesto číslo 80.
V kariére dosiahla na druhý turnajový triumf. Uspela už v roku 2023 na antuke v Lausanne.