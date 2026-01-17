    VIDEO: Z kvalifikácie až za titulom. Talianka dotiahla skvelý turnaj do víťazného konca

    Elisabetta Cocciarettová.
    Elisabetta Cocciarettová. (Autor: X/Univers Tennis)
    TASR|17. jan 2026 o 10:04
    ShareTweet0

    Vo finále si poradila s nasadenou trojkou.

    WTA Hobart 2026

    Výsledok - finále:

    Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Iva Jovicová (USA-3) 6:4, 6:4

    Talianska tenistka Elisabetta Cocciarettová sa stala prekvapujúcou víťazkou turnaja WTA 250 v austrálskom Hobarte.

    Vo finále zdolala ako kvalifikantka nasadenú trojku Ivu Jovicovú z USA 6:4, 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Cocciarettová - Jovicová

    Dvadsaťštyriročná Talianka už v minulosti bola na 29. priečke rebríčka WTA, aktuálne jej patrí až miesto číslo 80.

    V kariére dosiahla na druhý turnajový triumf. Uspela už v roku 2023 na antuke v Lausanne.

    Pavúk WTA Hobart

    Tenis

    Tenis

    Elisabetta Cocciarettová.
    Elisabetta Cocciarettová.
    VIDEO: Z kvalifikácie až za titulom. Talianka dotiahla skvelý turnaj do víťazného konca
    dnes 10:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Z kvalifikácie až za titulom. Talianka dotiahla skvelý turnaj do víťazného konca