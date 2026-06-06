Najlepšiu známku dostal lúčiaci sa obranca. Boženíkovi nepomohol ani gól po dlhej dobe

Slovenskí reprezentanti remizovali v Košiciach v prípravnom zápase s Čiernou Horou 2:2.
Góly strelili Róbert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou, v stretnutí odohral úvodných 22 minút.
Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas a aj útočník Roman Čerepkai, ten sa dostal na ihrisko v 75. minúte.
Práve Pekarík dostal od čitateľov Sportnetu najvyššiu známku. Jediný sa dostal cez hranicu 6 bodov (6,3).
Najhoršiu známku z hráčov, ktorí odohrali väčšinu zápasu, dostal slovenský útočník Robert Boženík. Napriek gólu v úvode duelu mal len hodnotenie 4,8.
Rovnaký počet bodov ako Boženík mal aj Adrián Kaprálik. Michal Faško a Kristián Bari mali zhodne po 4,7. Menej mal Roman Čerepkai (4,5) a Lászlo Bénes (4,2). Spomínana štvorica však neodohrala ani 20 minút v stretnutí.
Pozrite si, ako dopadlo známkovanie slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Čiernej Hore.