Najlepšiu známku dostal lúčiaci sa obranca. Boženíkovi nepomohol ani gól po dlhej dobe

Na snímke hráči základnej jedenástky slovenskej futbalovej reprezentácie pózujú pred prípravným zápasom Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.
Fotogaléria (10)
Na snímke hráči základnej jedenástky slovenskej futbalovej reprezentácie pózujú pred prípravným zápasom Slovensko - Čierna Hora v Košiciach. (Autor: TASR)
Sportnet|6. jún 2026 o 10:09
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Pozrite si, ako dopadlo známkovanie slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Čiernej Hore.

Slovenskí reprezentanti remizovali v Košiciach v prípravnom zápase s Čiernou Horou 2:2.

Góly strelili Róbert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou, v stretnutí odohral úvodných 22 minút.

Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas a aj útočník Roman Čerepkai, ten sa dostal na ihrisko v 75. minúte.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Čierna Hora v prípravnom zápase
Na snímke dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (tretí zľava), ktorému prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (vľavo) odovzdáva pamätný dres s číslom 2 počas jeho rozlúčky s kariérou pred začiatkom prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora.
Na snímke hráči slovenskej futbalovej reprezentácie sa tešia po góle počas prípravného zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.
Na snímke zľava asistent hlavného trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss mladší a hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší sledujú prípravný zápas Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.
Na snímke dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík (uprostred), ktorému prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik (vľavo) odovzdáva pamätný dres s číslom 2 počas jeho rozlúčky s kariérou pred začiatkom prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora.
10 fotografií
Na snímke vpravo Róbert Boženík (Slovensko) strieľa prvý gól Slovenska počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.Na snímke hráči základnej jedenástky slovenskej futbalovej reprezentácie pózujú pred prípravným zápasom Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026. Kapitánom bol Peter Pekarík (dolný rad uprostred), ktorý sa v Košiciach rozlúčil so svojou futbalovou kariérou. Na snímke zľava Marko Perovič (Čierna Hora) a Artur Gajdoš (Slovensko) bojujú o loptu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - príprava - zápas - Košice - KEXNa snímke zľava Adrián Kaprálik (Slovensko) a Marko Jankovič (Čierna Hora) bojujú o loptu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - príprava - zápas - Košice - KEXNa snímke zľava Milutin Ismajič (Čierna Hora) a Adam Obert (Slovensko) bojujú o loptu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora v Košiciach 5. júna 2026.

Práve Pekarík dostal od čitateľov Sportnetu najvyššiu známku. Jediný sa dostal cez hranicu 6 bodov (6,3).

Najhoršiu známku z hráčov, ktorí odohrali väčšinu zápasu, dostal slovenský útočník Robert Boženík. Napriek gólu v úvode duelu mal len hodnotenie 4,8.

Rovnaký počet bodov ako Boženík mal aj Adrián Kaprálik. Michal Faško a Kristián Bari mali zhodne po 4,7. Menej mal Roman Čerepkai (4,5) a Lászlo Bénes (4,2). Spomínana štvorica však neodohrala ani 20 minút v stretnutí.

Pozrite si, ako dopadlo známkovanie slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Čiernej Hore.

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