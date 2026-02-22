Zapletalová pokračuje vo fantastických výkonoch. Zdolala aj poľskú favoritku

Slovenská atlétka Emma Zapletalová nadviazala na svoj štvrtkový triumf z Lievine a ovládla štvorstovku aj na zlatom mítingu v Toruni v druhom najlepšom halovom čase kariéry 50,90 s.
V priamom súboji s domácou poľskou favoritkou Nataliou Bukowieckou, bronzovou medailistkou z OH 2024 v Paríži, štartovala prvýkrát v sezóne z vonkajšej šiestej dráhy. Polka sa prezentovala rýchlym nástupom a Zapletalová sa pri zbiehaní zaradila, podobne ako pred troma dňami, na druhú priečku.
Trpezlivo si počkala na výbeh do cieľovej rovinky, kde opäť predviedla mohutný záver, dostala sa pred domácu pretekárku a pripísala si tak ďalší skalp elitnej špecialistky na hladkú štvorstovku.
VIDEO: Reakcia Emmy Zapletalovej po pretekoch
„Veľmi sa teším z dnešného víťazstva na zlatom mítingu v Toruni. Popravde som trochu prekvapená, že som zdolala favoritku Nataliu Bukowiecku, ktorá je špecialistka na štyristo metrov.
Beh nebol úplne dobre zvládnutý, tak ako sme to s trénerom naplánovali a ako som mala bežať. Chceli sme to rozbehnúť o trošku rýchlejšie, ale teda som rada aspoň za ten finiš, kde som stiahla Natáliu a dokázala zvíťaziť." uviedla Zapletalová pre TOP Athletics.