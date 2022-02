Ako nastúpiť do zápasu o bronz? Radia Višňovský, Gáborík či Meszároš

Na jeho slová nadviazal pre Sportnet ďalší pamätník olympiády vo Vancouveri Ľubomír Višňovský:

„Zápas o bronz je už v sobotu, čo je najlepšia možná vec. Deň navyše by mohol uškodiť. Chalani by nad všetkým zbytočne rozmýšľali, všetci by im písali, mali by to v hlavách. Či je únava alebo nie, na ten jeden zápas sa už treba skonsolidovať a zabrať. Som optimista, medailu získame,“ vraví.

Vyrovnať sa s prehrou v semifinále nie je ľahké, ale motivácia mať medailu z olympiády musí podľa Višňovského všetko prekonať.

„Po takom zápase sa cítiš ako taký lúzer, ale v ich prípade by som to tak vôbec nebral. Odohrali veľmi dobrý, vyrovnaný zápas proti najlepšiemu tímu na olympiáde. Fíni boli aktívni, keď nechceli, zavreli to, nenapádali nás a šli sme do plných. Postrážili si to,“ konštatoval.