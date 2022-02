Krajina žije hokejom, Fíni idú na prvé zlato. Jalonen verí v lepší útok

Nedopriali sme slovenským útočníkom veľa priestoru. Je to jedna z našich silných stránok, no, samozrejme, radi by sme hrali ešte trochu lepšie v ofenzíve," povedal Jalonen.

Tréner Jukka Jalonen po piatkovom dueli vyzdvihol najmä skalopevnú defenzívu tímu, ktorá pustila Slovákov len do minima šancí.

"Dosiahli sme niečo veľkolepé. Postup do olympijského finále je ako sen," povedal pre olympijské spravodajstvo jeden zo 17 hráčov KHL na fínskej súpiske.

Prvý gól Fínov, ktorý sa ukázal byť víťazný, strelil v 16. minúte z dorážky Sakkari Manninen. Bol to pre neho štvrtý presný zásah na turnaji.

"Dostať sa do finále bol náš cieľ. Sme nadšení a veľmi šťastní z toho, že sme ho splnili. Je jedno, či v ňom narazíme na našich odvekých rivalov Švédov alebo Rusov, nepreferujem žiadneho z nich."

"Postup do finále je pre všetkých veľká vec, či už pre nás hráčov, celý tím či pre našu krajinu, ktorá žije hokejom."

"Bol to tvrdý boj, no odviedli sme ako tím skvelú robotu v tom, ako sme pokryli stred klziska. Súper sme držali po stranách, chalani mi dnes veľmi pomohli," poďakoval sa Säteri spoluhráčom.

Ten sa na výhre 6:2 v prvom vzájomnom súboji so Slovenskom v základnej skupine podieľal hetrikom.

Fíni majú v zbierke tri tituly majstra sveta, no zabojujú o svoje prvé olympijské zlato.

Na ZOH zatiaľ získali dve strieborné (1988, 2006) a štyri bronzové medaily (1994, 1998, 2010, 2014).

"Je to pre nás špeciálny deň. Je to pre nás neskutočná príležitosť zahrať si o tú najjagavejšiu medailu, je to cool," vyznal sa Harri Pesonen.

"Slováci si zaslúžia uznanie, hrali úžasne. Nevzdali to, nahadzovali puky na bránku a verili v nejaké šťastné dorážky, no my sme bránili pozorne. Harri Säteri odchytal perfektný zápas," dodal.

Všetko o hokeji na ZOH 2022