Slováci neuspeli v boji o finále. Fínom nedokázali streliť gól

Semifinále skončilo. Slovensko odviedlo maximálny výkon, ale na postup do olympijského finále to nestačilo. Prehrávame 0:2. Musíme si oddýchnuť a v sobotu poobede nášho času si zahráme o bronz s niekým z dvojice Rusko – Švédsko. Momentálne je to veľký smútok v tvárach našich hokejistov. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Dusno vznikalo pri fínskej bráne. Hudáček posielal puk do ohňa. Regenda nastavil svoje veľké telo a pokúšal sa zhostiť pozície skórujúceho hokejistu. Už to je až neuveriteľné, ako nám osud nepraje.

Slovenská šanca! Slafkovský to vpredu opäť roztočil! Zuzin to nedokončil k zdarnému koncu!

Hlúpy útočný faul Pavla Regendu. Je to pre nás veľmi nepríjemný stav. Ubrániť sa to dá, ale bude to stáť množstvo potrebných síl, ktoré nám môžu na konci chýbať.

Marek Hrivík povozil puk do pásma. Naviazal na seba fínskeho hráča, a potom vracal puk do našej defenzívy.

Pesonen namieril puk do Rybárových betónov. Puk je uprataný do bezpečia.

Slovensko podáva veľmi dobrý výkon. Obojstranne je to však vyrovnané a je vidieť, že ani jeden tím nechce prepadnúť, kvôli čomu by pykal. Po prvej tretine ale nerobíme drámu. Tešíme sa na ďalšie dejstvá.

Samuel Takáč bol preradený do štvrtej formácie. V strednom pásme otočil hru smerom do útočného pásma. Korčuľoval mu tam aj Regenda s Milošom Romanom, no nepreniesol na neho hru.

Úvodné zostavy: Fínsko: Säteri (Olkinuora) – Hietanen, M. Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa (A) – Hartikainen, S. Manninen, Markus Granlund – Pakarinen, V. Filppula (C), H. Pesonen – L. Komarov, Joonas Nättinen, M. Aaltonen – M. Anttila (A), Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen. Slovensko: Rybár (Konrád) – Čerešňák (A), Čajkovský, M. Rosandić, Marinčin, Gernát, Kňažko, Š. Nemec – Slafkovský, Hrivík (C), Cehlárik (A) – Jurčo, L. Hudáček, K. Pospíšil – Kelemen, Krištof, Zuzin – Regenda, Daňo, Takáč – Miloš Roman. Trenér: Craig Ramsay. Rozhodca: Björk, Romasko – Lazarev, McCrank..

