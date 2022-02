Mali sme šťastie, Slovensko bolo 40 minút lepšie, vraví Fín Sasu Hovi

Čakal som, že bude vyrovnanejší než prvý. Veľmi sa mi páčil váš zápas proti Amerike, máte úžasnú fazónu. Aj Fínsko sa prezentuje na turnaji skvelými výkonmi, čo sa ukázalo najmä otočkou z 0:3 na 4:3 proti Švédsku. Bol som však zvedavý, ako to zvládneme vzadu. Slovenský útok je kvalitný, rýchly. Ale ustáli sme to.

Proti Slovensku sme ukázali, aká kvalitná je naša defenzíva a zároveň fakt, že nám stačí aj jeden gól. Pred finále to je dôležitá informácia. Slovensko nás poriadne preverilo. Štyridsať minút ste držali puk na svojich hokejkách, zopár šancí sme mali, ale inak to bolo len o našej odolnosti a bojovnosti.

Dôležitým faktorom boli presilovky. Fínsko hralo dve, z toho raz 5 proti 3, Slovensko ani jednu. Ako to vnímate?

Z pohľadu našej výhry to bolo zlomové, že sme nefaulovali. V zápase so Švédskom sme dostali všetky tri góly v oslabení. Tréner Jukka Jalonen určite dohovoril chalanom, aby sa to viac nezopakovalo. Ak by sme hrali v oslabení, mohlo sa to skončiť inak.

Hrdinom Fínska je brankár Harri Säteri, ktorý sa blysol čistým kontom. Pritom pôvodne mal byť až dvojka za Jussim Olkinuorom.

Je to tak. Olkinuora však mal krátko pred štartom hier covid, nemohol trénovať, a tak sa stal jednotkou Säteri. Na turnaji má výbornú, životnú formu. Nevyráža puky, pôsobí sebaisto. Ani vo finále nedostane veľa gólov.