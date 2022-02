Ramsay to vedel. S Fínmi nám na prehru o dva góly stačila jedna chyba

Slovenskí hokejisti do bodky plnili zápasové pokyny, dokázali ubrániť fínske presilovky, no po inkasovanom góle sa nedokázali presadiť proti organizovanej defenzíve súpera.

Druhý gól do prázdnej bránky 40 sekúnd pred koncom definitívne zlomil slovenskú snahu o vyrovnanie.

Mali sme puk, kde sme chceli, ale súpera nám nedával druhé šance a kryl dorážky. Bolo to o jednej chybe. Chalani skvele ubránili oslabenie piatich proti trom," povedal.

Ramsay dúfal v pomoc v podobe presilovky. Tá však neprišla ani v druhom zápase za sebou, Fíni hrali disciplinovane a ani jeden nemusel na trestnú lavicu:

"Je to netradičné. Špeciálne pre rýchly tím. Snažíme sa hrať aktívne, agresívne. Forčekujeme, ideme do bránky. Očakávali sme, že dostaneme presilovku, lebo držíme puk a neodovzdávame ho, ale nevyšlo to."